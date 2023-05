Ook in rustige beurstijden valt er genoeg rendement te behalen

De onrust rond bankaandelen is zeker nog niet weggenomen, vooral enkele regionale banken in de VS blijven onder druk staan, maar ook verzekeraars hebben het momenteel lastig op de beurs.

Dat hangt samen met het langzaam leeglopen van de kredietbubbel: het tijdperk van ultralage tot zelfs negatieve rentes is voorbij en dat raakt ook de verzekeraars.

Een recent uitgekomen rapport van de Fed maakt duidelijk dat ook bij deze sector de voorspelbaarheid van de balans afneemt. En financiële markten houden nu eenmaal niet van onzekerheid.







Dan nog even dit

De discussie of er wel of geen recessie komt dit jaar, woedt nog volop. De meningen zijn sterk verdeeld, duidelijk is alleen wel dat het nog niet zo ver is. De Amerikaanse economie groeit nog redelijk, de eurozone moest het met een marginale toename van de economische groei van 0,1% doen over het eerste kwartaal. Marginaal, maar nog wel een plusje.

Wellicht dat de koperprijs uitkomst weet te bieden. Immers, die is zeer gevoelig voor de economische activiteit.

Copper prices fall to a four-month low of around $3.7 per pound on weak demand pic.twitter.com/5mI8Vysdgr — Stocktwits (@Stocktwits) May 12, 2023

Echt florissant ligt de koperprijs er momenteel niet bij, zo blijkt uit bovenstaande grafiek, maar tegelijkertijd ook niet dramatisch. Enkele jaren geleden, tijden corona, noteerde de futures koperprijs nog op $2,35.

Heropening van de maatschappij leidde tot een prijsstijging tot $4,75 (piek) en de huidige koperfuture schommelt daar netjes tussenin zo rond de $3,75. Allicht net als de aandelenmarkten: tussen hoop en vrees.

Dan nog even dit II

Het inflatiespook lijkt langzaam onder controle te worden gebracht door de centrale banken. Althans, 'peak inflation' is voorlopig een gepasseerd station. En dat is uiteraard welkom nieuws voor zowel bedrijven, beleggers als consumenten.

US Consumer Long-Term Inflation Expectations Hit 12-Year High https://t.co/SCWo0lfSK2 — Bloomberg Markets (@markets) May 12, 2023

Echter, de verwachtingen voor de langere termijn voor inflatie zijn volgens consumenten nog niet bijster gunstig. Er wordt gerekend op een jaarlijkse inflatie voor de komende jaren van 3,2%. De hoogste stand van de afgelopen twaalf jaar.

Nu lijkt 3,2% relatief bescheiden, zeker voor consumenten die de afgelopen jaren prijsstijgingen in de double digits te verwerken kregen, maar dit is nog altijd ver af van de 'gewenste' 2%. Of er überhaupt zoiets bestaat als een 'gewenst inflatieniveau' is een andere discussie.

Damrak

Het gaat allicht wat ver om de financiële markten momenteel als slaapverwekkend te beschouwen, maar de actie is veelal toch ver te zoeken. De beurzen kabbelen wat voort, individuele uitschieters daargelaten.

De industriële productie over maart in de eurozone daalde ten opzichte van februari met een pijnlijke 4,1% versus een daling van 2% verwacht. Desondanks rekent de EC op een economische groei van 1%, waar eerder werd uitgegaan van 0,8%.

Beleggers zijn duidelijk op zoek naar nieuwe impulsen en dat lijkt momenteel de grootste boosdoener: echte triggers om tot actie over te gaan ontbreken en de beurzen bewegen vooral zijwaarts.

De blik toch maar even op het Damrak richtend: wederom een stabiele, prijshoudende markt die beleggers niet aanzet tot handelen. Herstellende koersen van de verzekeraars - ondanks de hierboven gemelde zorgen over de balansen - terwijl de rest van de in de AEX opgenomen fondsen aardig rond hun slotkoers van afgelopen vrijdag bewogen, met uitzondering van Prosus.

Binnen de AMX profiteerde Alfen van een upgrade van advies en koersdoel, terwijl Galapagos en OCI wat van het eerder verloren terrein konden terugwinnen. Kijken we nog even naar de AScX: Brunel daalde stevig, maar ex-dividend, enkele andere zwakke fondsen als CM.com, Ebusco en PostNL hervatten hun weg omlaag, terwijl er aardige winsten werden geboekt door onder meer de vastgoedfondsen Vastned en Wereldhave.

De AEX sloot 0,4% hoger op een stand van 756,18 punten.

Top drie stijgers/dalers

GBL

De IEX Beleggersdesk kijkt niet alleen naar de Nederlandse beurs, ook op Euronext Brussel staan tal van aandelen genoteerd die voor beleggers interessant kunnen zijn, danwel worden.

GBL, een Belgische investeringsmaatschappij à la HAL Holding. De Belgen noteren inmiddels op een forse discount versus de intrinsieke waarde.

SBM Offshore

Het in de midkap opgenomen SBM Offshore kampt al langere tijd met desinteresse van beleggers, ondanks dat de toeleverancier een uiterst aantrekkelijk dividendrendement biedt.

Uiteraard vallen er wel enkele redenen aan te geven waarom het aandeel niet bij beleggers op de radar staat.

Concern houdt onverminderd vast aan eerdere outlook IEX Premium https://t.co/ldb6NVCtEF via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 15, 2023

B&S Group

Groothandelsconcern B&S Group is 2023 zeker niet slecht van start gegaan en behaalde een autonome omzetgroei van ruim 12%, dit vooral dankzij prijsstijgingen. Desondanks waagt het concern zich niet aan een winstprognose voor dit jaar en dat valt tegen.

BS waagt zich niet aan winstprognose IEX Premium https://t.co/GjvuP5SgE2 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 15, 2023





Fondsmanagers versus quants

Er zijn tal van beleggingsstijlen, voor elke belegger wat wils. Uiteindelijk draait het uiteraard om het behaalde rendement. De vraag is of actieve fondsmanagers erin slagen de benchmark te verslaan, of dat zogeheten quant traders toch een slimmere strategie hanteren.

Buy& hold werkt uiteraard het beste in periodes waarin de financiële markten gestaan oplopen en dat is dit jaar - na een bliksemstart - niet langer het geval. De meeste indices bewegen vooral zijwaarts.

Niet prettig voor fondsmanagers, maar quants weten hier wel raad mee.

Quants: beleggen zonder menselijke emotie IEX Premium https://t.co/VQTNEU9PQM via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 15, 2023



IEX modelportefeuilles blijven de markt outperformen

De drie modelportefeuilles van IEX doen het aanmerkelijk beter dan hun benchmarks. Beleggers die graag inspiratie op willen doen, de portefeuilles op de voet willen volgen en óók een duidelijke outperformance willen behalen, lees hier meer.

Toegang tot de IEX Modelportefeuilles, fundamentele analyses van circa 200 beursgenoteerde fondsen, tal van uitgebreide achtergrondartikelen en interviews met ceo's vergen een lidmaatschap.

Bent u nog geen Premium lid en wel op zoek naar uitgebreide fundamentele analyses en achtergrondinformatie? U kunt IEX Expert geheel vrijblijvend drie maanden voor slechts €24,95 uitproberen.



Dat is een eenmalige korting van 67%.





Wall Street

Ook in de VS zijn beleggers amper tot actie te bewegen. De Empire State index daalde echt hard tot - 31,8, maar de relevantie van die index is maar beperkt. Regionale banken in de VS mochten een aardige winst bijschrijven, maar de kou is zeker nog niet uit de lucht.

Autobouwer Tesla (- 1,2%) lag zwak, mogelijk nog op het nieuws dat het concern vrijwel alle in China verkochte auto's moest terugroepen. Verder staat Newmont (+ 1,2%) in de belangstelling nu het definitief branchegenoot Newcrest inlijft voor circa $18 miljard.

Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones vlak, de S&P 500 won 0,1% en de Nasdaq steeg met 0,4%.

Rentes

De rentes kropen wat omhoog vandaag, zonder het spektakel dat wij enkele malen eerder dit jaar zagen. Een tienjaarsrente van circa 3,5% zoals in de VS, Spanje en het VK begint aardig op een 'normaal' niveau te geraken, al ligt dat nog steeds ver onder het inflatieniveau.



Brede markt

Weinig spektakel ook op de brede markt, al nadert de Japanse Nikkei met rasse schreden de grens van 30.000 punten, overigens nog ver verwijderd van zijn all time high (afgerond: 40.000 punten, bereikt in de jaren tachtig).

Kleine plussen en minnen op de meeste Europese beurzen, de VIX kalft verder af, de olieprijs laat een marginaal herstel zien na wekenlang dalen en goud houdt vooralsnog nipt stand boven de $2.000.

Het Damrak

Aegon (+ 3,4%) voerde bij de verzekeraars de koppositie aan, dit na wekenlange koersdruk op de verzekeraars

(+ 3,4%) voerde bij de verzekeraars de koppositie aan, dit na wekenlange koersdruk op de verzekeraars Prosus (+ 4,8%) liftte mee op een flink hogere koers van zijn significante belang in Tencent

(+ 4,8%) liftte mee op een flink hogere koers van zijn significante belang in Tencent Shell (+ 0,4%) profiteerde maar mondjesmaat van een weer opverende olieprijs

(+ 0,4%) profiteerde maar mondjesmaat van een weer opverende olieprijs Alfen (+ 5,5%) liep vandaag flink op dankzij een koopadvies en stevige koersdoelverhoging van een zakenbank

(+ 5,5%) liep vandaag flink op dankzij een koopadvies en stevige koersdoelverhoging van een zakenbank Flow Traders (+ 0,8%) dreigt in een winterslaap te belanden nu de financiële markten vooral zijwaarts bewegen

(+ 0,8%) dreigt in een winterslaap te belanden nu de financiële markten vooral zijwaarts bewegen WDP (+ 1,1%) lag er net als de rest van het beursgenoteerde vastgoed positief bij vandaag

(+ 1,1%) lag er net als de rest van het beursgenoteerde vastgoed positief bij vandaag B&S Group (+ 1,9%) kwam vanochtend met een kwartaal-update die twee gezichten kende

(+ 1,9%) kwam vanochtend met een kwartaal-update die twee gezichten kende Brunel (- 5,2%) noteerde vandaag €0,55 ex-dividend per aandeel, hiervoor gecorrigeerd resteerde er een bescheiden minnetje

(- 5,2%) noteerde vandaag €0,55 ex-dividend per aandeel, hiervoor gecorrigeerd resteerde er een bescheiden minnetje Pharming (+ 1,4%) heeft de kater van de licht tegenvallende Q1-cijfers weggespoeld en mocht een nieuwe grootaandeelhouder verwelkomen

(+ 1,4%) heeft de kater van de licht tegenvallende Q1-cijfers weggespoeld en mocht een nieuwe grootaandeelhouder verwelkomen Op de lokale markt komt later deze week Euronext (- 1,1%) met cijfers en gezien de sterk teruggevallen handelsomzetten hoeft daar vermoedelijk weinig van te worden verwacht

