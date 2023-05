IEX zoekt: Werkstudent Redactie

Beeld: iStock

Kom je werken bij een van de leukste mediabedrijven van Nederland, midden in het centrum van Amsterdam? IEX Media is een prachtig mediabedrijf en de autoriteit op het gebied van beleggen. Met een team van 40 professionals publiceren wij onder eigen merken financiële en economische content voor 2 miljoen unieke bezoekers per maand, 100.000 leden en ruim 11.500 betalende abonnees. Met meer dan 15 merken bedienen wij de markt met onder andere websites, apps, video’s, podcasts, events en magazines. Primair gericht op beleggende consumenten en secundair op de business-to-businessmarkt. Onze bekendste merken zijn IEX.nl, IEX Expert, Belegger.nl, Beleggen.nl, Beursduivel.be, Beurs.nl, Tostrams.nl en Beursgorilla.nl. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste (tijdelijke): Werkstudent Redactie Functieprofiel:

Als werkstudent (tijdelijk, twee maanden met optie tot langer) leer je bij IEX Media alles wat er komt kijken bij beleggers dagelijks voorzien van beursinformatie, duiding en advies. Je staat ons team van analisten en redacteuren bij door het redigeren van artikelen, het opstellen en versturen van mailings, het verzorgen van social media-posts en het zelf schrijven van artikelen en andere teksten. Je bent leergierig, werkt snel en secuur en volgt een economische, journalistieke of communicatie-opleiding en hebt veel affiniteit met beurs en beleggen. Goede beheersing van het Nederlands is een must. Wat breng jij mee? Snelle, secure werkwijze

Journalistieke denkwijze

Minimaal HBO-werk- en denkniveau

Teamspeler (je werkt in en met een team van contentspecialisten)

Perfecte beheersing van het Nederlands

Vaardigheid met multimediale content (tekst, beeld, audio en video)

Affiniteit met de wereld van de beurs en beleggen en/of de motivatie om je hierin te gaan verdiepen

Thuis in social media

Je bent beschikbaar voor minimaal 16 uur per week Dit krijg je van IEX Media Een (marktconform) salaris van 13 tot 15 euro per uur

Een afwisselende baan waarbij geen dag hetzelfde is

Een inspirerende werkomgeving met veel ervaren en kundige collega’s in het kloppend hart van financieel Nederland, op de Amsterdamse effectenbeurs

Leuke collega’s en gezellige borrels Interesse? Reageer per e-mail met een korte motivatie en cv naar vacatures@iexmedia.nl of bel gerust voor meer informatie naar 020 - 435 21 70.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen.