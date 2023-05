Olieprijs blijft binnen downtrend

Olieprijzen zijn naar het laagste niveau sinds eind maart gedaald. Zowel Brent als WTI (Light Sweet) verloren in korte tijd ruim 16%.

Volgens analisten is de olieprijs gedaald omdat de Amerikaanse aandelenmarkt onderuit ging. Olie zit ook in de problemen omdat de Amerikaanse bankencrisis de economische vooruitzichten op scherp zet, waardoor we sneller dan verwacht in een recessie kunnen belanden. Olie heeft dan ook te lijden onder zwakkere vooruitzichten voor China en de VS, de twee grootste economieën van de wereld.

Deze felle daling is opvallend, want pakweg een maand geleden schoot de olieprijs nog omhoog, toen olieproducenten, bekend als OPEC+, de olieproductie flink verlaagden.

Begin april dacht de markt dat OPEC+ de prijs van Brent niet onder de $80 per vat wilde laten zakken. Maar het kan verkeren, want Brent staat deze weekop $72 per vat en WTI (Light Sweet) op $68,65 per vat. Het neerwaartse trendkanaal, waar de olieprijs al ruim een jaar in beweegt, heeft zijn geldigheid dus bewezen. Ik wees daar begin april al op.

Deze keer bekijk ik de langetermijngrafieken van ruwe olie.

Brentolie is binnen de dalende trend gebleven

De trend van de olieprijs maakt op korte termijn pas op de plaats. Maar afgezien hiervan is de lange trend neerwaarts gericht, met steun op $66,72 (bodem van 3 december 2021). De lagere koerspieken signaleren nog steeds verkoopdruk boven de markt.

Brent laat rond $88,99 (top van 27 januari) weerstand zien.

De dalende tendens van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde wijst op een negatieve technische conditie.

WTI is afgeketst op de bovenzijde van het dalende trendkanaal

De prijs van Light Sweet (WTI) fluctueert binnen op de korte termijn binnen een horizontaal koerspatroon met steun op $64,41 (bodem van 24 maart) en weerstand op $83,56 (top van 14 april). Uitbraak buiten de neutrale bandbreedte zal meer duidelijkheid geven omtrent het verdere koersverloop.

Op wat langere termijn is de trend met lagere toppen nog duidelijk neerwaarts gericht.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van Light Sweet laat een neerwaarts verloop zien, terwijl de koers steeds op deze lijn is afgeketst. Dit wijst op een negatieve technische conditie.