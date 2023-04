Geplaagd Ease2pay houdt vast aan doelstellingen

Smallcap-fonds Ease2pay, aanbieder van een parkeer-app en een betaalplatform, heeft het niet gemakkelijk. Beide markten zijn zeer concurrerend en de omzet dekt de kosten bij lange na niet. Bovendien trof tweespalt de eigenaren, van wie er twee afscheid namen.

Het track record van oprichters Jan Borghuis en Gijs van Lookeren Campagne was aanvankelijk de bron van hooggespannen verwachtingen. Het duo bouwde succesvol autodeler Greenwheels op en verkocht dat voor de hoofdprijs aan Volkswagen Financial Services en Pon Holdings. Maar met Ease2Pay gaat het sinds begin 2021 bergafwaarts.

Op 11 januari 2021 bereikte de koers van Ease2pay een hoogtepunt van €3,78, om daarna een gestage daling in te zetten naar nu €1,02; een weerspiegeling van afnemend vertrouwen in het Rotterdamse beursfonds. In een presentatie voor investeerders van november 2021 geeft Ease2pay aan een Europees toonaangevend mobiel-betalingsplatform voor vervoersdiensten te zullen creëren.

Betaaloplossingen

De markt is drieledig: consumenten met de app laten afrekenen voor parkeren, tanken en laden, afrekenen in het vrachtvervoer voor diensten voor trucks en schepen, en een afrekenplatform bieden op de B2B-markt voor derden. Van dat laatste is bijvoorbeeld Miele klant voor het afrekenen van collectief gebruikte wasmachines en Seijsener voor water en stroom op campings.

In 2021 realiseerde Ease2Pay de overname van Involtum, een spin-off van Eneco. Involtum is een aanbieder van diverse self-service betaaloplossingen voor stroomtransacties. Onder Involtum vallen de merken YoreON, NomadPower, Marktstroom, Walstroom en AanUit.net.

De aandelentransactie met een uitgifteprijs van ruim drie euro bracht de papieren waardering van Involtum op 32 miljoen euro bij een totale beurswaarde van de combinatie van 70 miljoen euro. De pro forma-omzet voor de nieuwe combinatie over 2021 bedroeg echter slechts 1,4 miljoen euro bij een gezamenlijk verlies van 2,3 miljoen euro. Maar, zo stelde Ease2pay, gezamenlijk bestrijken de partijen een enorme groeimarkt gezien de toename van het elektrisch rijden.

Onenigheid

Ease2pay gaf in het kader van de overnames in 2022 13 miljoen nieuwe aandelen uit, waarvan 11 miljoen aan de aandeelhouders van Involtum. De oprichters van Involtum, Edwin Noomen en Maarten Hektor, werden zowel medebestuurder als grootaandeelhouder van Ease2Pay. Maar lang ging dat niet goed. Eind 2022 werd bekendgemaakt dat Noomen en Hektor hun bureau bij Ease2pay voorgoed uitruimen, “wegens een verschil van inzicht over het te voeren beleid”.

Welk verschil van inzicht? Jan Borghuis: “Daar doe ik geen mededelingen over.” De vertrekkende heren zelf mogen dat niet. Per 1 april stapten ze er officieel uit, en ongewis is wat ze zullen doen met hun aandelen, samen bijna 30 procent. Bij de huidige beurswaarde van een kleine €26 miljoen zijn die nog altijd zo’n €8 miljoen waard.

Overnames voor groei

Al eerder hielpen overnames Ease2pay aan groei van het aantal gebruikers. In augustus 2021 zijn de parkeeractiviteiten van Monotch BV overgenomen, Prettig Parkeren en reserveringsplatform Book & Park. Dat biedt ook een parkeer-API voor bedrijven en lokale overheden die parkeergarages exploiteren. Onder meer Rotterdam en Leiden maken daar gebruik van.

Al in 2018 nam Ease2pay het MyOrder-platform en de bijbehorende On the GO!-app over van de Rabobank, met 100.000 geregistreerde gebruikers die er parkeerplaatsen en faciliteiten in 116 steden en 600 tankstations mee kunnen afrekenen. Dit resulteerde ook in een samenwerking met Rabobank, door opname van Ease2pay als dienst in de Rabo-app.

Zo’n 4,5 miljoen Rabo-klanten kunnen in hun ‘store’ het parkeren met de Rabo-App activeren. Hoeveel mensen deden dat? Borghuis geeft in een vraaggesprek niet of nauwelijks antwoord op dit soort vragen: “Deze informatie is koersgevoelig en/of komt in ons jaarverslag over 2022.”

In de Rabo-app wordt direct afgerekend op de Rabo-rekening, bij Ease2pay zelf betalen klanten uit een saldo dat ze eerst moeten storten. Bij veel andere apps, waaronder in die van de ANWB, worden bedragen achteraf afgeschreven van een rekening. Borghuis: “Het debiteurenrisico is aanzienlijk groter als je achteraf laat betalen. Wij laten klanten vooraf betalen waardoor we de laagste kosten in rekening kunnen brengen: 19 cent per transactie. Dat ligt aanzienlijk lager dan de 30 cent bij de ANWB of 39 cent bij EasyPark. Klanten betalen daar mee aan de dubieuze debiteuren.”

Bij reviews van Ease2pay wordt geklaagd over het vooraf betalen, maar volgens de servicedesk in openbare antwoorden en volgens Borghuis is dat ongegrond: “Met één klik kunnen gebruikers het saldo van hun wallet terugstorten naar hun rekening.”

Behalve Rabo is de ANWB een partner van Ease2pay, maar die neemt niet de gehele dienst af. “We leveren parkeerdata in de apps van de ANWB”, aldus Borghuis. De ANWB laat de hele afhandeling door Yellowbrick doen.

Slechte marktpositie parkeer-app

Het ontbreken van actuele cijfers van Ease2pay en over marktaandelen van parkeer-apps is op te vangen met een analyse van cijfers uit de App-store van Apple en/of de Google Play Store voor Android-telefoons. Beide app-winkels hebben ruwweg 50 procent marktaandeel. In de cijfers van Android-downloads blijken de apps van Easypark, ANWB en Yellobrick met ieder meer dan een miljoen vele malen populairder dan Ease2Pay met >50.000.

Ook de waardering van de app is bij Ease2pay met een 3,8 lager, een gevolg van klachten over verkeerde toewijzing van parkeerzones en daarmee samenhangende boetes, het vooraf moeten betalen en de afschaffing van gratis gebruik in 2020.

Borghuis vindt deze vergelijking niet representatief voor het beeld van Ease2pay: “Ease2pay is een transactieplatform, het overgrote deel van de transacties die we faciliteren vindt niet plaats in onze eigen apps. De parkeerapp is slechts één van een tiental apps die we exploiteren, dus dit biedt geen goed beeld van de actuele cijfers van het transactieplatform Ease2pay.”

Het lijkt erop dat Ease2pay meer en meer een dienstverlener met technologie wordt voor partners en/met andere merken. Zo is bijvoorbeeld een intensieve samenwerking bekendgemaakt met ALD Automotive, dat leaserijders via de tank-app van Ease2pay vanuit de auto laat betalen voor brandstof met behulp van de service-app My ALD.

Borghuis: “Dit soort diensten is vooral aantrekkelijk op bemande tankstations, want klanten hoeven niet naar binnen te lopen en in de rij te staan voor de kassa. De grote oliemaatschappijen met veel stations staan deze vorm van snel en eenvoudig afrekenen vaak niet toe vanwege hun dominante positie. Ze willen klanten naar binnen lokken voor winkelverkopen.”

Doelstellingen gehandhaafd

De prognose van Ease2pay is een omzet van €19 miljoen bij 50 miljoen transacties in 2024. De basis daarvan vormt de marktgroei die Ease2pay in zijn presentatie eind 2021 voor het digitaal parkeren stelde. Van €28 miljoen in 2021 moet die via €90 miljoen in 2026 groeien naar €160 miljoen in 2031. Er zal minder benzine worden betaald, maar de opbrengsten uit het afrekenen van elektrisch laden stijgen tot 2031 met gemiddeld 28% per jaar.

Nu lijkt 2024 bij een prognose ver weg, maar dat is volgend jaar al. Ease2pay noteerde in het eerste halfjaar van 2022 1,7 miljoen transacties; voor het hele jaar gaat dat in dit groeitempo naar circa 5 miljoen.

Met een jaarlijkse verdubbeling komt dat in 2024 op 20 miljoen en niet op 50 miljoen. Borghuis: “We hebben in onze presentaties gesteld dat de groei deels met overnames wordt bewerkstelligd.”