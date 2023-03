Water krijgt nog te weinig aandacht van beleggers

Water heeft een cruciale rol in onze samenleving. Momenteel hebben 2,2 miljard mensen wereldwijd te maken met waterschaarste. Hoe kunt u als belegger inspelen op de waterproblematiek?

Afgelopen woensdag was het Wereldwaterdag. Op Wereldwaterdag is aandacht voor het versnellen van veranderingen om de water- en sanitaire crisis op te lossen. Een slecht werkende waterkringloop ondermijnt de vooruitgang op het gebied van alle grote mondiale kwesties. Direct en indirect beïnvloedt de toegang tot schoon water thema’s als gezondheid, honger, werkgelegenheid en zelfs politieke stabiliteit.

Waterproblematiek is groot

Water heeft een cruciale rol in onze samenleving. Voor ons persoonlijk dient het als voedingsmiddel en voor een schone omgeving. Maar het is ook cruciaal in de gezondheidzorg, voor de productie van bedrijven en in de agrarische sector.

De meeste mensen onderschatten de waterproblematiek, onder andere omdat de aarde voor een groot deel uit water bestaat. Bij de waterproblematiek gaat het echter om de zoetwatervoorraden. Die staan onder druk door pesticiden en kunstmest die het grondwater vervuilen, het smelten van ijsvoorraden en een grotere droogte door het toenemen van de temperatuur.

Maatregelen zijn noodzakelijk

Momenteel hebben 2,2 miljard mensen wereldwijd te maken met waterschaarste. Het lijkt in Nederland ver van ons bed, maar vorig jaar werden diverse bedrijven geweigerd voor een wateraansluiting. Daarnaast luiden de waterbedrijven in Zuid-Nederland de alarmbel vanwege de lage waterstand in de Maas en Rijn.

Als dat al het geval is in Nederland dan kun je je gemakkelijk voorstellen dat in ontwikkelingslanden veel schrijnender situaties ontstaan. Daar leidt watergebrek vaak tot gebrek aan hygiëne met ziektes tot gevolg.

Wat kunnen beleggers met de waterproblematiek?

Als belegger kunt u op verschillende manieren omgaan met de waterproblematiek. Bedrijven uitsluiten die veel water gebruiken en mogelijk zelfs verspillen is de keuze met de minste impact.

U kunt ook actief investeren in bedrijven die actief zijn in de watersector en zo direct bijdragen aan beter watergebruik, van minder verspilling tot verbetering van de kwaliteit.

Verder kunt u ervoor kiezen om te investeren in bedrijven die niet in de watersector actief zijn, maar wel veel initiatieven ontplooien om water te besparen en zo een indirecte bijdrage leveren. Denk daarbij aan voedingsbedrijven, staalbedrijven, chemie en kledingproducenten.

Beperken van waterverspilling

Het meeste water wordt verspild bij het transport van water. Dit gaat om grote hoeveelheden die weglekken of vervuild worden door onvoldoende kwaliteit van de leidingen. Waterleidingen zijn in het verleden aangelegd en vervanging is kostbaar. De investeringskosten zijn vaak een veelvoud van de besparingen die kunnen worden gerealiseerd met de verbeterde leidingen. In regio’s waar water kostbaarder is zien we meer investeringen in verbetering van het transportsysteem.

De agrarische sector is een andere bron van waterverspilling. Door slechte irrigatiesystemen belandt van het aangevoerde water vaak maar een deel op de plaats van bestemming. Daarnaast is door warmere temperaturen meer water nodig om hetzelfde resultaat te behalen.

Aangezien de opwarming nog wel even doorgaat, is de snelste winst te behalen door een switch naar gewassen die beter bestand zijn tegen warmte en liefst ook weinig tot geen kunstmest nodig hebben.

Hoe vind je bedrijven die een bijdrage leveren?

De meeste impact kunt u maken door te investeren in bedrijven die veel water gebruiken én daar bewust mee omgaan. De meest logische categorie is die van drinkwaterbedrijven, zoals het Franse Veolia, het Engelse Severn Trent en het Amerikaanse American Water Works.

Industriële bedrijven op het gebied van watertransport, hygiëne en sanitair zijn de Amerikaanse bedrijven Xylem, Ecolab, het Duitse Geberit en het Nederlandse Aalberts.

Maar eigenlijk heeft ieder bedrijf een taak om verantwoordelijk met water om te gaan, op dezelfde manier als een bedrijf de verplichting heeft om de CO2-uitstoot terug te dringen. Als beleggers het waterbeleid meenemen in hun beoordeling van een bedrijf dan stijgt de druk om te verbeteren en zal het tempo versnellen.