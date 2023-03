Stemming onder beleggers bekoeld

De optimistische stemming onder beleggers die we aan het begin van het jaar zagen, raakt bekoeld. Dat blijkt uit de peiling door IEX van het Nationaal Beleggerssentiment voor maart, waar meer dan 1000 respondenten aan deelnamen.

Slechts 37% staat (zeer) positief tegenover de aandelenmarkten, waar dat vorige maand nog 56,7% was. En bijna 30% is nu pessimistisch (was 17,3%).

Voor de komende maand zijn de meningen evenwichtig verdeeld: een derde denkt dat de AEX gaat stijgen, een derde is neutraal en nog eens een derde denkt dat de Amsterdamse hoofdindex gaat dalen in maart. Meestal zijn de optimisten in de meerderheid.

Voor de langere termijn - zes maanden - is nog wel het grootste gedeelte van de deelnemers positief: 54,3% verwacht een stijging van de AEX, terwijl 2,5% een daling verwacht.

Sentimentsindicator

De Sentimentsindicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, is gedaald van 53,5 vorige maand naar 51,2 nu (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish).

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de enquête voor maart is als volgt (tussen haakjes de scores voor februari):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 5,1% (was 5,5%)

Optimistisch: 33,1% (was 42,6%)

Neutraal: 38,4% (was 33,3%)

Pessimistisch: 17,9% (was 14,8%)

Zeer pessimistisch: 5,5% (was 3,8%)

Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 6,5% (was 7,2%)

Optimistisch: 30,5% (was 49,5%)

Neutraal: 33,6% (was 26%)

Pessimistisch: 22,2% (was 13,5%)

Zeer pessimistisch: 7,2% (was 3,8%)

AEX komende maand

Omhoog: 31% (was 46%)

Neutraal: 37,7% (was 32,3%)

Omlaag: 31,3% (was 21,7%)

AEX komende zes maanden

Omhoog: 54,3% (was 59,2%)

Neutraal: 20,2% (was 21,1%)

Omlaag: 25,5% (was 19,7%)

Extra vraag

Sinds de uitbraak van oorlog in Oekraïne, nu een jaar geleden, kiezen veel beleggers voor de meer 'veilige' dividendaandelen. De extra vraag van deze keer luidde:

In hoeverre let u op de hoogte van het dividend bij de aandelenselectie?

Minder dan een jaar geleden 10,1% Even veel als een jaar geleden 59,9% Meer dan een jaar geleden 30%



Voor bijna een derde is de hoogte van het dividend belangrijker geworden dan het een jaar geleden was. Het grootste gedeelte - bijna 60% - van de respondenten is wat dit betreft niet van strategie veranderd en 10% is juist minder op de hoogte van het dividend gaan letten.

Aandelenkeuzes februari

Hoe hebben de gekozen aandelen van afgelopen maand het gedaan? De AEX is per saldo niet veel opgeschoten in februari, en we zien ook geen grote uitslagen bij de rendementen. ASML was bij de toppers niet gelukkig gekozen, ASMI en NN Group daarentegen wel. Ook de floppers zijn allemaal min of meer blijven liggen.

Toppers februari 2023 Rendement Floppers februari 2023 Rendement ASML -3,8% Philips -1,0% ING +0,0% Unibail-Rodamco +0,7% ASMI +3,4% Randstad -1,0% NN Group +3,7% ArcelorMittal +0,0% Gemiddeld +0,8% Gemiddeld -0,3% AEX +0,8%



Favoriete aandelen maart

Dan een blik op de meest en de minst geliefde aandelen voor deze maand.

ASML en ING vinden we wederom op de eerste en tweede plaats bij de favoriete namen. Vorige maand was Shell afwezig, maar dat is nu weer terug. Besi sluit de top 4 af.

Philips is duidelijk het aandeel waar beleggers het minst van verwachten: het fonds krijgt per saldo 103 negatieve stemmen. Ook Unibail-Rodamco vinden we bij de floppers, maar Randstad en ArcelorMittal verdwijnen. Die plekken worden nu bezet door Adyen en Heineken.

Toppers maart 2023 Stemmen Floppers maart 2023 Stemmen ASML +112 Philips -103 ING +103 Adyen -88 Shell +82 Unibail-Rodamco -87 Besi +49 Heineken -53



Er deden deze keer 1071 beleggers mee aan de enquête, waarvoor onze hartelijke dank!