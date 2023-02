De markt heeft wéér gelijk

Op weg naar 5% -3.,5% Fed en ECB rente en dan stellen 'de markt heeft weer gelijk' is je gelijk halen niet hebben. Als' de markt' in 2021 de renteverhogingen had voorspeld dan was de gebruikte tekst correct.Nu doet deze wat lachwekkend aan.

Met hypotheekrentes van 4/5% en euribor op 3% ++ is er weinig te vieren 'met de markt heeft weer gelijk'.

Als bedoeld wordt dat de inflatie wat afneemt, ja dat kon iedereen voorspellen, dus ook Fed/ECB...