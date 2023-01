"Dit aandeel is een mooi alternatief voor een ETF"

Het is weer vrijdag en dus hebben we voor u weer de IEX BeleggersPodcast in de aanbieding. Het belooft een speciale uitzending te worden, want tech-analist Paul Weeteling is te gast. Het zal u dus niet verrassen dat o.a. ASML, Tesla en Microsoft worden behandeld.

Verder komen de volgende onderwerpen aan bod:

Het afscheid van Coen Grutters als regisseur van onze podcast

De koersstijging van het aandeel Ajax na de 1-1 tegen Volendam

Elon Musk die weer eens een bijzondere conference call heeft gehouden

ASML en de deal tussen de VS en Nederland

De investering van $10 miljard van Microsoft in Chat GPT

De pre-earnings call van PostNL

Alles over de cijfers van Tesla

De Belgische investeringsmaatschappij Sofina

Een korte discussie over de ARK Innovation ETF

De beroerde cijfers van Intel

Het enorme aandeleninkoopprogramma van Chevron

Kiek op de grafiek: ArcelorMittal

ArcelorMittal