Slotcall: Netflix en Alphabet helpen koersen omhoog

De AEX (+0,4%) kreeg gisteren flink op zijn donder, maar vandaag maakt de hoofdindex een deel van het verlies goed. Grote uitschieters zijn er niet. Met name Akzo Nobel (+2,9%) ligt er sterk bij. Het bedrijf profiteert van meevallende jaarcijfers van branchegenoot PPG (+5,6%).

Ook de AMX kleurt voor het overgrote deel groen. Wederom zijn de uitslagen niet dusdanig dat we hier nog uren over hoeven na te praten. Air France-KLM klimt 3,1%, maar dergelijke koersbewegingen zijn bij een dusdanig speculatief fonds eerder regel dan uitzondering.

De grootste winsten zien we vandaag bij Big tech. Alphabet (+4,6%) maakte vanmiddag bekend dat het 12.000 werknemers de laan uit stuurt. Het gaat om circa 6% van het personeelsbestand. Ook Netflix (+6,0%) heeft de smaakt aardig te pakken. De onlinestreamingsdienst bespreken we verderop in dit artikel.

Tegenvallend Duits inflatiecijfer

Vandaag stonden er een tweetal interessante macrocijfers op het programma. De Duitse producentenprijzen daalden in december minder hard dan verwacht. De markt rekende op een daling van 1,2% op maandbasis, maar in werkelijkheid vielen de prijzen slechts met 0,4% terug. Deze afwijking is groot, maar het is algemeen bekend dat de producentenprijzen meer schommelen dan de consumentenprijzen.

De tweede macro van belang is het cijfer over de verkopen van bestaande woningen in de VS. In december werden er 4,02 miljoen bestaande woningen verkocht en dat was 6.000 stuks meer dan verwacht. Veel impact op de koersen leek het niet te hebben. Veel meer dan een kleine spike omhoog was het niet. Daarna liep het overigens weer uit de koersen.

De top 3 stijgers en dalers

Accsys heeft vleugels vandaag, maar een duidelijk aanwijsbare reden kunnen we niet vinden.

Vooruitblik Shell

Shell (-0,1%) behoorde het afgelopen jaar tot de absolute outperformers van het Damrak. Bij de buren, meer precies Euronext Parijs, deed TotalEnergies het overigens koersmatig nog een tandje beter. De sector had vorig jaar eindelijk eens de wind vol in de zeilen, getriggerd door de hoge olie- en gasprijzen.

De olieprijs piekte in juni vorig jaar rond de $120 per vat en is nadien teruggevallen tot ruim $80. De gasprijs piekte wat later - augustus 2022 - op ruim $340 voor de zogeheten Dutch TTF Natural Gas Futures, maar is nadien nog veel scherper teruggevallen tot iets boven de $60 op het moment van publiceren.

Dit zal uiteraard van invloed zijn op de winstgevendheid van oil majors als Shell en dan hebben we het nog niet eens gehad over de aangekondigde wind fall tax. Wat u nu als aandeelhouder van Shell moet doen, leest u in het onderstaande artikel.

Shell zal geen recordkwartaal presenteren volgende maand IEX Premium https://t.co/VYoUs1Unh7 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 20, 2023

Netflix

Afgelopen jaar was even schrikken voor aandeelhouders van Netflix (+6,0%). Het bedrijf dat bijna onafgebroken dubbelcijferige groeipercentages rapporteerde moest op kwartaalbasis bijna terug naar omzetstagnatie.

Het ergste is volgens Netflix echter voorbij; voor 2023 kunnen beleggers rekenen op meer groei en hogere marges, zo blijkt uit de vierdekwartaalrapportage. Afgelopen kwartaal viel de omzetgroei terug naar 1,9%, niet bepaald een indrukwekkende groei voor een bedrijf met deze waardering, maar zonder valuta-effecten was de groei 10% geweest.

De toename van het aantal abonnees (4%) is ook helemaal niet zo slecht in een jaar waarin de consument de hand op de knip moest houden. Het is dus niet zo vreemd dat het aandeel vandaag zo hard omhoog gaat op Wall Street.

Of het aandeel na deze koersrally nog koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Netflix is groeidip voorbij IEX Premium https://t.co/7B7KZUcyk8 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 20, 2023

Rentes

De rentes vliegen vandaag omhoog, maar per saldo zijn ze deze week stabiel gebleven. Als u uw geld tien jaar uitleent aan de Nederlandse overheid dan ontvangt u daarvoor momenteel een rente van 2,44%.

Nederland: +10 basispunten (2,44%)

Duitsland: +10 basispunten (2,15%)

Italië: +17 basispunten (3,95%)

Verenigd Koninkrijk: +8 basispunt (3,36%)

Verenigde Staten: +6 basispunten (3,46%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -1,3%

AEX deze maand: +7,3%

AEX dit jaar: +7,3%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +7,3%

Eerste rode week van het jaar

Deze week werd duidelijk dat de AEX ook nog kon dalen. Hoewel, een verlies van 1,3% is ook weer niet dramatisch. Het zijn deze keer vooral de kleine aandelen die er goed bij liggen. De AMX (+1,1%) en ASCX (+1,9%) vinden de weg omhoog. Wie in Amerikaanse aandelen belegt, blijft achter. Let vooral op de Dow Jones dat meer dan 3% prijsgeeft.

AEX

Het zijn saaie aandelen die deze week komen bovendrijven. UMG (+2,8%) en DSM (+3,1%) zijn niet de populairste aandelen onder particuliere beleggers, maar ze doen het de laatste dagen wel erg goed. Philips (-4,8%) valt na een verkoopadvies van UBS juist terug. Op 30 januari presenteert de producent van medische apparaten zijn jaarcijfers. Ook de chippers ASML (-2,4%) en Besi (-2,8%) doen een stapje terug.

AMX

Fugro (+11,1%) ontvangt een mooie opdracht van Petronas. Alfen (+8,2%) herstelt wat, maar kijkt dit jaar nog altijd tegen een koersverlies aan. Just Eat Takeaway (-2,6%) werd in eerste instantie nog beloond voor zijn tradingupdate over het vierde kwartaal, maar van dit enthousiasme is weinig meer over.

ASCX

Het is mij een raadsel waarom Accsys (+15,1%) er deze week zo goed bij ligt. Groot nieuws kom ik niet tegen. Wel heeft de houtveredelaar veel voordeel bij een lagere gasprijs. Voor wie groot in Azerion (-17,0%) zit, is beursjaar 2023 een regelrechte nachtmerrie. Het feit dat de koers op extreem hoge volumes keldert, baart mij zorgen.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft Arend Jan de vooruitblik