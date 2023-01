Fugro ontvangt contract van Petronas Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) Fugro gaat in opdracht van Petronas Carigali aan de slag in Brunei. Dit maakte de Nederlandse bodemonderzoeker woensdag bekend. Het gaat om werkzaamheden voor het Kelidang Cluster gasveld. Fugro zal bijdragen aan de ontwikkeling van productiefaciliteiten voor dit veld. Het meeste werk zal Fugro in 2023 uitvoeren. Volgens Fugro betreft het een omvangrijk contract, maar financiële details werden niet gedeeld. De opdracht was al deels in de eind september vorig jaar gepresenteerde orderportefeuille opgenomen. Bron: ABM Financial News

