Banken nemen de markten op sleeptouw. Zo wist ING in de afgelopen maanden een koerswinst van bijna 50% te realiseren, en Van Lanschot Kempen bleef daar niet bij achter. ING en Van Lanschot deden het ruim twee keer zo goed als de AEX.

Deutsche Bank ging nog harder met een sprong van ruim 60%. Op Wall Street was het iets minder spectaculair met winsten van 25% tot 35%.

Nu het cijferseizoen op gang komt, is het goed naar de financiële sector te kijken. Amerikaanse banken die afgelopen dagen met cijfers zijn gekomen, hebben miljarden aan voorzieningen genomen, rekening houdend met een recessie.

Ook de verwachting dat ECB de rente minder snel zal gaan verhogen is goed nieuws voor Europese banken.

Bodemvorming in de bankensector

Technisch zie ik een proces van duidelijke bodemvorming in de bankensector: ik wees er medio november al op dat de bankensector bezig was uit te bodemen, na een matig beursjaar. Bovendien valt over vrijwel de gehele linie op dat bankaandelen outperformen, dus beter presteren dan andere fondsen. Dit wijst erop dat banken de rest van de markt op sleeptouw nemen.

Daarom vandaag de langetermijnplaatjes van ING, Van Lanschot, Credit Agricole, Deutsche Bank, Bank of America en Morgan Stanley.

ING biedt mooi plaatje

ING heeft oude top net onder €11 gebroken. Sindsdien is er rond €11,01 (van 16 december 2022) een hogere bodem gevormd. Hiermee verbetert het technische plaatje. Opwaarts heeft ING ruimte tot weerstand €14,00 (top van 11 februari 2022). De steun ligt op €11,01.

De stijgende 200-dagenlijn van ING wijst op een positieve technische conditie.

De sterke B.O.B.-lijn (blauwe lijn) van ING stijgt ook, en suggereert betere prestaties vergeleken met de rest van de markt.

Van Lanschot Kempen op weg naar weerstand

Van Lanschot Kempen is technische verbeterd, nadat een koerstop gebroken is. Eerder al had Van Lanschot Kempen een hogere koersbodem weten te vormen. Naar boven komt er ruimte vrij richting 27,05 (top van 1 oktober 2021). Bij een eventuele doorbraak onder steun 21,10 (bodem van 23 december 2022) treedt een verzwakking op.

Na een uitbraak boven weerstand 27,05 wordt 28,10 het volgende opwaartse koersdoel.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde krult opwaarts. Dit wijst op een verbetering in de technische conditie.

De nog vlakke B.O.B.-indicator suggereert dat Van Lanschot Kempen net bijblijft bij rest van de markt.

Deutsche Bank verbetert technisch prima

Deutsche Bank heeft eind 2022 een koerstop gebroken. Het aandeel had al de neerwaartse fase gebroken en rond €9,68 (van 16 december 2022) een hogere koersbodem op de grafiek achtergelaten. De technische conditie verbetert en de correctieve fase is voorbij.

Opwaarts komt er ruimte vrij richting €14,64 (gevormd op 11 februari 2022). Bij een daling onder steun €9,68 (bodem van 16 december 2022) zou het beeld bij Deutsche Bank verzwakken.

De 200-dagenlijn van Deutsche Bank krult opwaarts. Dit duidt op een verbetering in de technische conditie.

De opwaartse draai van de B.O.B.-indicator (blauwe lijn) suggereert dat Deutsche Bank beter begint te presteren dan de markt.

Credit Agricole heeft dalende fase afgeschud

Credit Agricole heeft zowel de dalende trend als een oude weerstand rond €10 gebroken, waarmee technische verbeteringen zijn opgetreden. Credit Agricole kan nu oplopen richting weerstand €14,27 (top van 11 februari 2022). Steun ligt rond €8,09 (bodem van 15 juli 2022).

Bij Credit Agricole draait de 200-dagenlijn opwaarts. Dit signaleert een verbetering in de technische conditie.

De zwakke B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat Credit Agricole nog niet goed meedoet met de rest van de markt.

Bank of America vertoont bodemvorming



Bank of America laat, sinds de downtrend is verlaten, bodemvormend koersverloop zien. De steun bevindt zich rond $31,35 (bodem van 16 december 2022) en de weerstand ligt rond $38,60 (top van 11 november 2022).

Bank of America lijkt rond $31,35 een eerste hogere koersbodem te vormen. Dit duidt op technische verbetering. Beleggers durven immers op een hoger niveau in te stappen. We wachten op een doorbraak en slotstand boven de weerstand. Na een uitbraak hierboven mag verdere koersstijging verwacht worden.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van Bank of America laat een neerwaarts verloop zien. Dit wijst op een negatieve technische conditie.

De B.O.B.-indicator krult al opwaarts en suggereert dat Bank of America beter begint te presteren dan de rest van de markt.

Morgan Stanley trekt kopers aan

Morgan Stanley laat al enkele hogere bodems zien. Kopers in Morgan Stanley worden actief. Nu weerstand $95,16 (top van 16 december 2022) wordt gebroken komt er ruimte vrij richting $110. In de uitbraak boven $95,16 wordt de neutrale bandbreedte opwaarts verlaten. Steun ligt rond $84,06 (bodem van 30 december 2022).

Bij Morgan Stanley krult de 200-dagenlijn omhoog. Dit duidt op een verbetering in de technische omstandigheden.

De opwaartse B.O.B.-indicator signaleert dat Morgan Stanley beter presteert dan de rest van de markt.