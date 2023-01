AEX klaar om supersprint voort te zetten

Royce en team. Ga door met het goede objectieve TA werk zoals jullie al jaren doen. Ik weet dat het lastig is ondanks alle negatieve of positieve macro-economische gebeurtenissen objectief TA toe te passen en dit is waar jullie al jaren in uitblinken.



Even tussen alle negatieve reacties van mensen die het niet snappen wat jullie doen iets positiefs.



In een ver verleden heb ik voor Royce en team gewerkt. Dit werk doen ze met liefde voor het vak en houden het integer. Jullie lezen negatieve niewsberichten over inflatie en renteverhogingen, Royce en team houd zich bezig met TA en ze zien terecht dat de markt op dit moment lijkt te draaien. Er een hogere bodem wordt gezet in meerdere indices. Dat is nou eenmaal een positief TA signaal. Of het omgevingsnieuws nou positief of negatief is. Sterker nog iets uit mijn eigen ervaring. De grootste stijgingen krijg je in negatieve omgeving. TA is een krachtig hulpmiddel, maar geen garantie. Het blijven kansen.



Een tip voor Royce en team. Ik heb het idee dat veel mensen het verschil tussen lange termijn advies/grafiek en korte termijn niet beseffen en die 2 door elkaar halen. Hierdoor lijkt het voor hun alsof jullie jezelf tegenspreken en iedere keer van mening veranderen wat niet het geval is.



Nogmaals, ga zo door!