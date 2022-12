Sparen voor later – begin bijtijds!

Misschien is de pensioengerechtigde leeftijd nog ver weg. Maar het is slim om vroeg te denken aan uw inkomen voor later. Hoe eerder u begint, des te meer rendement u kunt behalen.

De opbouw van pensioen wordt steeds meer een eigen verantwoordelijkheid. Of sparen voor later de juiste keuze daarvoor is, hangt af van uw situatie.

Geld sparen voor later en nu

Vermogen opbouwen voor later is belangrijk. Is sparen hiervoor de juiste keuze? Kijken we naar het rendement, dan levert sparen niet veel op. Banken ontmoedigen sparen steeds meer, de rente is laag tot zelfs negatief. Als de inflatie wordt meegerekend, is het reële rendement sowieso negatief. Doordat alles elk jaar iets duurder wordt, kunt u steeds minder kopen van uw spaargeld. Dit lijkt ieder jaar maar een klein beetje, maar in een periode van 16 jaar verliest uw vermogen daardoor een kwart van de waarde.* En daarbovenop neemt de vermogensrendementsheffing in veel gevallen ook nog een hap uit het vermogen.

Wilt u sparen voor later, dan is het verstandig om af te wegen of u uw doelen wel met sparen kunt behalen. Sparen is wel relatief veilig. Zet u uw geld weg bij een Nederlandse bank, dan valt uw vermogen tot een ton onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Daarboven rekenen steeds meer banken een negatieve rente. Sparen is een goede oplossing voor doelen op de korte termijn, met name als buffer voor onvoorziene uitgaven. Op de lange termijn kost sparen geld.

Het Nibud biedt een tool aan, waarmee u kunt uitrekenen hoe groot uw financiële buffer voor onverwachte uitgaven moet zijn, de BufferBerekenaar. Met het geld boven uw buffer kunt u een afweging maken tussen sparen of beleggen. Staat u de komende paar jaar voor grote uitgaven – hebt u bijvoorbeeld geld nodig voor een studie, vervanging van een auto, of het kopen van een huis – dan is het slim dat u dat geld ook opzij zet op een spaarrekening. Maar met geld dat u helemaal niet nodig heeft kunt u wellicht beter beleggen.

Sparen voor later - berekenen wat het oplevert

Wilt u geld sparen voor een doel in de toekomst, zoals uw pensioen? Dan is het zinvol om een beleggingsrekening te overwegen. Op Finner kunt u eenvoudig uitrekenen wat beleggen of sparen voor uw pensioen oplevert. In deze tool geeft u uw eenmalige en maandelijkse inleg aan en de looptijd. Tevens kiest u uw risicoprofiel. Het eindbedrag hangt af van een aantal factoren. Bepalend zijn vooral uw inlegbedrag en de tijd tot uw pensioen.

Hoe verder uw pensioengerechtigde leeftijd weg is, hoe beter. Eventuele slechte beleggingsjaren kunnen dan namelijk worden opgevangen door goede jaren. Is uw pensioen nog 15 jaar of meer weg, dan levert pensioenbeleggen in vrijwel alle scenario’s meer op dan pensioensparen. Hieronder een voorbeeld van een pensioenspaarder die 15 jaar spaart ten opzichte van een pensioenbelegger met een gemiddeld risicoprofiel.

Met sparen groeit het vermogen nauwelijks in die 15 jaar (en deze tool rekent met een positieve rente). Door te beleggen verdubbelt in het gunstige geval uw inleg over die periode. In het minst gunstige scenario levert beleggen nog altijd meer op dan sparen voor het pensioen.

Rente op rente versterkt uw vermogen

Hoe kan het dat beleggen zoveel meer rendeert? Daar spelen de tijd en het rente-op-rente-effect een grote rol in. Mindere jaren worden opgevangen door de betere bij een lange beleggingshorizon. Verder is er sprake van een sneeuwbaleffect. Rendement (en dividend) dat u behaalt, doet de beleggingsportefeuille groeien en als u dat opnieuw belegt, behaalt u daar ook weer rendement over.

Dat wordt het rente-op-rente-effect genoemd. Albert Einstein noemde dit effect het achtste wereldwonder. Hoe langer het effect zijn werk kan doen, des te hoger kan de opbrengst zijn. Omdat bij sparen de rente laag tot negatief is, heeft tijd en rente hier een veel kleiner effect.

Rente-op-rente uitgelegd

Iemand start met €50.000,- beleggen voor later



Het rendement bedraagt jaarlijks 10% (in 1e jaar €5000,-)



Na 1 jaar is uw portefeuille gegroeid tot €55.000,-



Het volgende jaar bedraagt uw rendement €5500,-



Die €500,- extra is het rente-op-rente-effect



En dat effect wordt elk jaar sterker (jaar 3: €6050,-; enz.)

Sparen om eerder te stoppen met werken

De pensioengerechtigde leeftijd schuift steeds verder op. Wilt u niet zo lang wachten en eerder stoppen met werken? Dan moet u actief werken aan een plan om eerder te stoppen met werken en financieel onafhankelijk worden. U kunt daarbij kijken of geld besparen mogelijk is op uw inkomsten en uitgaven, om zo extra geld vrij te maken voor uw doelen later. Bovendien kunt u, net als met automatisch sparen, ook automatisch beleggen met een vast bedrag per maand.

Geld dat u maandelijks overhoudt, kunt u aan het werk zetten, zodat u eerder kunt stoppen met werken. Dat is een belangrijke sleutel. Hoe meer u nu opzij zet, des te eerder komt het moment om te kunnen stoppen met werken. Daar zijn pensioenbeleggingsoplossingen voor, die meer opleveren dan sparen voor eerder stoppen met werken.

Sparen voor later - belastingvrij gaat het sneller!

Als uw spaardoel uw pensioen is, dan biedt de Belastingdienst de mogelijkheid om een deel van uw bruto-inkomsten daarvoor te gebruiken. Zo kunt u belastingvrij sparen voor later. Dat kan door uw jaarruimte in te leggen op een lijfrenterekening. De jaarruimte is het bedrag dat u van de fiscus mag aftrekken van uw inkomen, omdat u in een bepaald jaar te weinig pensioen heeft opgebouwd. Het is dus een fiscaal gunstig spaarpotje dat u opbouwt en waar u pas later over mag beschikken.

Het bedrag dat u hier jaarlijks in stort is fiscaal aftrekbaar. Er is wel een maximum aan verbonden en dat is de jaarruimte. Hoeveel uw jaarruimte bedraagt, verschilt per situatie. De Belastingdienst heeft een tool om uw jaarruimte te berekenen. U mag dit bedrag gebruiken om belastingvriendelijk extra pensioen op te bouwen met sparen of beleggen. Het is slim om elk jaar de maximale jaarruimte te benutten en dit bedrag te gebruiken voor belastingvrij sparen voor later of pensioenbeleggen.

De fiscus komt u zelfs tegemoet als u dit de afgelopen jaren niet hebt gedaan, door extra reserveringsruimte te geven. Dat is de optelsom van de niet benutte jaarruimte in de afgelopen 7 jaar. Uiteindelijk moet u wel belasting betalen over dit geld, maar dat gebeurt pas als u het spaarpotje voor later aanspreekt en vaak is dat tegen die tijd in een lagere belastingschijf.

Slim pensioen opbouwen met beleggen? Kies dé best passende partij. Vergelijk alle 20+ aanbieders in NL.

* Uitgaande van een inflatie van 1,79%. Dit is de gemiddelde inflatie over de afgelopen 20 jaar in Nederland.