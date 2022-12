Benut uw jaarruimte en laat de Belastingdienst meebetalen aan uw pensioen

De Belastingdienst maakt het mogelijk jaarlijks een deel van uw bruto-inkomen opzij te zetten als eigen (aanvulling op het) pensioen. Aangezien nog steeds voor meer dan 30% van de Nederlandse werknemers een pensioentekort dreigt, kan het zeker geen kwaad om eens te kijken wat u uit uw jaarruimte kunt halen. Wij leggen u in dit artikel uit hoe u de jaarruimte eenvoudig berekent en maximaal kunt benutten.

Waar komt de jaarruimte vandaan?

In veel gevallen bouwt u pensioen op bij uw werkgever, naast de AOW die u vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd ontvangt.

Daarnaast is er de mogelijkheid om zelf pensioen op te bouwen. Veel mensen maken hier geen gebruik van omdat zij denken dat deze eerste twee pensioenen, te weten het staatspensioen en werkgeverspensioen, toereikend zijn. Dit is echter vaak niet het geval. Daarom biedt de overheid ruimte om zelf fiscaal gunstig een spaarpotje op te bouwen.

Dit kunt u ook gebruiken als uw eerste twee pensioenen wel toereikend zijn, maar u misschien eerder wilt stoppen met werken of financiële onafhankelijkheid nastreeft.

Een degelijke, overzichtelijke en vaak goedkope manier om deze derde pijler in te vullen is pensioenbeleggen. Het bedrag dat u hier jaarlijks via pensioenbeleggen stort is fiscaal aftrekbaar, maar is wel aan een maximum gebonden, de jaarruimte.



De jaarruimte kunt u op jaarbasis berekenen, maar de overheid komt u ook tegemoet als u in de zeven voorgaande jaren te weinig pensioen opgebouwd heeft.

Mocht u niet zeker weten of u voldoende pensioen heeft ingelegd voor de toekomst, bereken dan de jaarruimte. Hiermee ziet u eenvoudig hoe u, met hulp van de Belastingdienst en een beleggingsinstelling, kunt voorkomen dat u later een tekort krijgt. Of hoe u eerder kunt stoppen met werken natuurlijk!

Hoeveel kan ik fiscaal voordelig beleggen?

U kunt uw jaarruimte berekenen met de tools van de Belastingdienst. Hier staat uitgelegd hoe deze tool precies werkt.

De jaarruimte is het pensioengevend salaris. Dat is de berekening van uw bruto-inkomen minus het AOW-deel van €12.275 (ultimo 2018). De andere mogelijke pensioenpotjes kunnen hier fiscaal voordelig vanaf gehaald worden.

Het eerste potje is wat u bij uw werkgever in een bepaald jaar opgebouwd heeft: de Factor A. Dit staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (indien u pensioen opbouwt bij de werkgever ontvangt u dit jaarlijks). Dit is de aangroei van uw opgebouwde pensioen.

Daarnaast moeten eventuele ondernemerspotjes van het pensioengevend salaris af, de factor F. Dit is namelijk de netto-toename van uw Fiscale Oudedagsreserve, oftewel het deel van de winst (9,44% of maximaal €8.775 in 2018) dat u reserveert voor het pensioen.

Het laatste potje, de factor S, is voor de meeste mensen niet (meer) relevant. Dit is voor mensen die een spaarloonrekening hebben en een deel daarvan (bedrag S) aangewend hebben voor inleg in het pensioen. De spaarloonregeling is echter in 2012 afgeschaft.



Hieronder ziet u hoeveel de maximale aftrekpost zou kunnen zijn bij verschillende bruto-inkomens. Het gaat hier om een maximum, want er is uitgegaan van aangroei, Fiscale Oudedagsreserve en overige aftrekposten van € 0.

Het maximale pensioengevend salaris is €92.496. U ziet dat de aftrekpost tot wel meer dan 10% van uw brutosalaris kan worden, en dit is nog exclusief de besparing op de vermogensrendementsheffing.

Tabel 1: aftrekposten per bruto-inkomen

Jaarlijks bruto-inkomen

Aftrekpost € 30.000 € 2.377 € 50.000 € 5.037 € 70.000 € 7.697 € 11.687

Bron: Belastingdienst



Hoe haal ik het maximale voordeel uit mijn jaarruimte?

Door elk jaar de maximale jaarruimte te berekenen en dit bedrag in te leggen in een beleggingsrekening voor het pensioen kunt u een pensioengat in de toekomst voorkomen en bovendien belastingheffing op de inleg omzeilen.

Ook als u nu start terwijl u afgelopen jaren niet heeft ingelegd kunt u dat met terugwerkende kracht alsnog doen via de reserveringsruimte. Een rekening voor pensioenbeleggen opent u eenvoudig bij de partijen waar wij u graag meer over vertellen op onze website.

Slim pensioen opbouwen met beleggen? Kies dé best passende partij. Vergelijk alle 20+ aanbieders in NL.

Lees ook: Sparen voor later – begin bijtijds!