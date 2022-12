Slotcall: eindejaarsrally stuwt AEX, Philips de uitblinker

In het Verenigd Koninkrijk blijkt dat het gat in de Britse begroting een extreem hoog niveau heeft bereikt van £22 miljard over november. Ter vergelijking: dat was vorig jaar nog 'slechts' £8 miljard.

De steunpakketten aan gezinnen en bedrijven én de snel oplopende rentelasten zijn goeddeels debet aan dit gapende begrotingsgat. Hoewel het VK geen onderdeel uitmaakt van de eurozone, ligt het sterk voor de hand dat eerdaags soortgelijke berichten beleggers zullen bereiken uit (vooral) Zuid Europa.

Damrak

Een positieve stemming overheerste op de meeste financiële markten in Europa. Wellicht dat het minieme plusje in de VS, na vier verliesdagen op rij, van gisteravond een rol speelde.

Hoe het ook zij, de meeste Europese beurzen kregen gaandeweg de handelsdag de smaak te pakken en dit oogt toch als een eerste aanzet tot allicht nog iets van een eindejaarsrally.

Binnen de AEX hadden de stijgers de overhand. Sterker nog, bij de 25 grootste fondsen was niet een daler te bekennen. Flinke winsten waren er onder meer voor ArcelorMittal, ASML, Philips en Unibail.

Een niveau lager wisten onder andere Basic Fit, Fagron en InPost bovengemiddelde koersstijgingen te realiseren. Marginaal verlies was er voor Alfen, OCI en PostNL. Bij de AScX sprongen de koerswinsten van Pharming, Sif Holding en Vastned erbovenuit. Azerion en CM.com wisten niet te profiteren van deze toch redelijk uitbundige beursdag.

De AEX won afgerond 1,8% en sloot op een stand van 709,58.

Dan nog even dit

Reuters wist te melden dat het met zware koersdruk kampende Tesla plannen heeft een opnieuw flink wat banen te schrappen. Dit helaas wel uit een anonieme bron. Wellicht dat het het sentiment rond de autobouwer wat kan verbeteren.

Apple

De Beleggersdesk heeft de investment case rond Apple opnieuw onder de loep genomen. Het aandeel heeft op Wall Street year to date een kleine 25% ingeleverd, wat overigens nog steeds een bescheiden outperformance is ten opzichte van de Nasdaq (-/- 28%).

De waardering van het fonds is in jaren niet zo schappelijk geweest. Of dit daarmee dan ook een goed instapmoment voor beleggers vormt, leest u bij IEX Premium:

PostNL

PostNL kreeg gisteren een lagere kredietbeoordeling van S&P. Nu is dat niet direct iets om van wakker te liggen, maar het is wel een signaal aan het management dat er zorgen zijn over de verslechterende resultaten terwijl de schuldpositie flink is opgelopen.

Beleggers moeten er dan ook rekening mee houden dat het erg royale dividendbeleid van PostNL niet (langer) houdbaar is. Een update bij IEX Premium:

Philips

Een sprankje goed nieuws bij Philips. Testresultaten hebben uitgewezen dat de problemen met de eerste generatie Dreamstations minder groot zijn dan gevreesd. Dat is een meevaller voor het concern: dit kan van pas komen in de rechtszaal.

Of het hiermee voor beleggers al een goed moment is om een beleging in Philips te overwegen. Daarvoor verwijzen wij u graag naar een analyse van de Beleggersdesk:

Mithra

De Belgische faramceut Mithra is er op de valreep toch in geslaagd een deal te sluiten voor Donesta. Het concern gaat in zee met Gedeon Richter en ontvangt direct een vooruitbetaling van €55 miljoen.

Een flinke tegenvaller: de markt was op zoek naar het tienvoudige. Echter, ter nuancering: een partner voor de belangrijke Amerikaanse markt is nog niet gevonden. Hoe dat allemaal precies zit, wordt uit de doeken gedaan bij IEX Premium:

Wall Street

Goede resultaten van Nike (+ 13%) en FedEx (+ 5%) zorgden voor een optimistische start van de handel in de VS. De markten openden duidelijk in de plus: opvallend genoeg wist Tesla amper (+ 1%) te profiteren van de aankondiging van Elon Musk dat hij een ceo voor Twitter zal zoeken.

Na een krappe twee uur handel noteerde de Dow Jones een winst van 1,7%, de S&P 500 won eveneens 1,7% en de Nasdaq schreef een winst bij van 1,8%.

Rentes

Een erg rustige dag op de internationale obligatiemarkten met minieme koersuitslagen:

Tienjaarsrente Nederland 2,63% (min 1 basispunt)

Tienjaarsrente Duitsland 2,29% (min 1 basispunt)

Tienjaarsrente Italië 4,42% (min 5 basispunten)

Tienjaarsrente VK 3,58% (min 2 basispunten)

Tienjaarsrente VS 3,65% (min 2 basispunten)





Brede markt

Bij de brede markt sprong de weer stevig opverende olieprijs in het oog, al is de prijs voor een vat olie met rond de $80 bescheiden vergeleken met een half jaar terug. Bitcoin blijft tamelijk stabiel, de onrust in cryptoland ten spijt. Tot slot de VIX: die dook duidelijk onder de 20.

Het Damrak

Philips (+ 5,7%) profiteerde van een gunstige uitkomst van een onderzoek rond de slaapapneuapparaten (zie ook IEX Premium)

(+ 5,7%) profiteerde van een gunstige uitkomst van een onderzoek rond de slaapapneuapparaten (zie ook IEX Premium) Unibail (+ 4,2%) wist een belangrijk deel van de verliezen van gisteren toch weer in te lopen, net als overigens de overige vastgoedfondsen

(+ 4,2%) wist een belangrijk deel van de verliezen van gisteren toch weer in te lopen, net als overigens de overige vastgoedfondsen ABN Amro (+ 2,5%) blijft in the winning mood, concreet nieuws ontbreekt, maar mogelijk volgt er - dit jaar nog - actie vanuit de overheid als grootaandeelhouder

(+ 2,5%) blijft in the winning mood, concreet nieuws ontbreekt, maar mogelijk volgt er - dit jaar nog - actie vanuit de overheid als grootaandeelhouder Fugro (+ 3,1%) herstelde voor de tweede dag op rij beperkt van de forse koersdaling van afgelopen maandag als gevolg van een uitzending van Pointer

(+ 3,1%) herstelde voor de tweede dag op rij beperkt van de forse koersdaling van afgelopen maandag als gevolg van een uitzending van Pointer SMB Offshore (+ 2,2%) trok profijt van het nieuws dat een buiten gebruik zijnde FPSO inmiddels weer in productie is

(+ 2,2%) trok profijt van het nieuws dat een buiten gebruik zijnde FPSO inmiddels weer in productie is CM.com (- 1,4%) wist wederom niet te profiteren van een reatief gunstige beursdag en zal 2022 koersmatig snel willen vergeten

(- 1,4%) wist wederom niet te profiteren van een reatief gunstige beursdag en zal 2022 koersmatig snel willen vergeten Sif Holding (+ 4,8%) behaalde een aardige koerswinst, relevant nieuws om deze stijging te verklaren kon helaas niet gevonden worden

(+ 4,8%) behaalde een aardige koerswinst, relevant nieuws om deze stijging te verklaren kon helaas niet gevonden worden Op de lokale markt dreigt Ajax (- 3,2%) tot onder een tientje te zakken

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

AkzoNobel: naar €80 van €84 en kopen - Goldman Sachs

Shell: naar £31 van £33 en kopen - Jefferies

Euronext: naar €89 van €105 en kopen - Keefe Bruyette

TotalEnergies: naar €67 van €71 en kopen - Jefferies

Mithra: naar €11 van €28 en kopen - KBC

Mithra: naar €13,20 van €20,10 en kopen - Degroof Petercam

Tesla: naar $200 van $250 en naar houden van verkopen - Evercore

Tesla: naar $285 van $383 en kopen - Mizuho Securities

Agenda 22 december

00:00 Bestaande koopwoningen Nederland - nov

08:00 Economische groei VK - Q3

12:00 Rentebesluit Turkse centrale bank

14:30 Wekelijkse steunaanvragen VS

14:30 Inflatie - bbp derde kwartaal VS - laatste herziening

14:30 Chicago Fed index VS - nov

16:00 Leading indicators VS - nov