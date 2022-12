Beursexperts tippen ASML en ASMI deze maand

December wordt opnieuw een mooie beursmaand, zo verwacht meer dan de helft van de beleggingsexperts die deelnamen aan de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl van Actiam. De marktkenners zetten hun kaarten wederom op ASML. Voor ArcelorMittal en Just Eat Takeaway is het beursfeestje volgens hen voorbij.

De experts zagen november zonnig in. Die voorspelling kwam ook uit: de AEX-index steeg met een fraaie 8%, nadat er in november al 5% bij was gekomen.

December wordt volgens meeste beursexperts wederom een mooie beursmaand

Daar blijft het volgens de experts niet bij. Meer dan de helft van de 72 deelnemers verwacht dat de AEX-index in december nog verder zal oplopen. Nog geen 20% voorziet een daling.

De stemming voor december is als volgt:

51,4% is optimistisch (dat was vorige maand nog 52,8%)

29,2% is neutraal (tegen 25,0% vorige maand)

19,4% is pessimistisch (dat was in november 22,2%)

Saldo: +31,9% (was +30,6%)

De verwachtingen voor de komende zes maanden zijn wat zuiniger

De verwachtingen voor het komende halfjaar zijn wat minder uitbundig. Iets meer dan een derde ziet het zonnig in, terwijl 27,8% verwacht dat de AEX-index gaat dalen. Daarmee zijn de experts per saldo iets somberder geworden dan vorige maand.

Dit zijn de verwachtingen voor de komende zes maanden:

37,5% is optimistisch (dat was vorige maand 43,1%)

34,7% is neutraal (tegen 34,7% vorige maand)

27,8% is pessimistisch (dat was 22,2%)

Saldo: +9,7% (was +20,8%)

Komt er een eindejaarsrally?

Het is inmiddels een traditie: elk jaar als de feestdagen naderen vragen beleggers zich af of er een eindejaarsrally in het vat zit. Daar ging de extra vraag dan ook over.

Van Zeijl vroeg de experts te kiezen uit de volgende vier stellingen:

De eindejaarsrally hebben we al gehad.

December zal dit jaar juist een correctie laten zien

We krijgen een mooi vervolg waarmee de bear market achter ons is

Eindejaarsrally is een overschat fenomeen.

38% vreest dat de eindejaarsrally al achter ons ligt. Een vergelijkbaar percentage (39%) verwacht een mooi vervolg. Het kan dus vriezen of dooien.

6% verwacht een marktcorrectie in december, terwijl 17% die eindejaarsrally overhyped vindt.

Aandelenkeuzes november: getipte aandelen scoorden goed

Een vast onderdeel van de Actiam Beursenquête is het overzicht van de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers. Hoe hoe goed waren de voorspellingen van de deelnemers aan de vorige peiling?

Het lijstje toppers bleek uitzonderlijk goed gekozen. Alle vier de top picks lieten de AEX-index de hielen zien, met stuk voor stuk dubbelcijferige rendementen. Vooral Prosus bleek een geslaagde keuze, gelet op de koersstijging van maar liefst 42%. De gemiddelde koerstijging van de aandelen uit het boodschappenlijstje is dan ook indrukwekkend: 21,8%.

Het lijstje floppers laat een gemengd beeld zien. Just Eat Takeaway (+24%) en ArcelorMittal (+14%) hebben de AEX-index ruimschoots overtroffen. Unibail-Rodamco-Westfield en Adyen deden wat ze moesten doen: achterblijven.

Per saldo behaalde een fictief long/short-fonds een rendement van ruim 10%. Daarmee deden de experts het aanzienlijk beter dan de particuliere beleggers die vorige maand deelnamen aan de Nationaal Beleggerssentiment-peiling van IEX: bij hen was sprake van een daling van 14%.

Toppers november

Rendement Floppers november Rendement ASML 17,4% Just Eat Takeaway +24,4% Prosus 41,9% Unibail-Rodamco-Westfield +5,8% Philips 10,7% Adyen +0,8% ING 16,4% ArcelorMittal +13,9%



Keuzes voor december: ASML favoriet, feestje ArcelorMittal en JET is voorbij

Tot slot de keuzes voor december Welke aandelen hebben volgens de beursexperts goede kaarten en welke kunnen we beter uit de weg gaan?

Voor ASML zit er volgens experts nog meer in het vat. Ook branchegenoot ASMI gooit hoge ogen. Adyen zat vorige maand nog in de bezemwagen, maar daar zou nu zomaar verandering in kunnen komen. Unilever en ING maken het kooplijstje voor december compleet.

Voor ArcelorMittal en Just Eat Takeaway is het feestje na de koersexplosie van vorig maand voorbij, zo vrezen veel beleggingsprofs. Zij belanden wederom in het rijtje floppers. Ook voor Philips is het volgens velen welletjes geweest: dit aandeel verhuist van de toppers naar de floppers. Randstad is het vierde hoofdfonds dat we volgens experts beter even kunnen mijden.

Toppers december

Saldo* Floppers december Saldo* ASML 13 ArcelorMittal -11 ASMI 8 Just Eat Takeaway -4 Adyen 4 Randstad -3 Unilever 2 Philips -3 ING 2



* Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.