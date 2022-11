Sentiment weer bullish, geen paniekverkopen in Chinese tech

Nederlandse particuliere beleggers zijn weer bullish, zo blijkt uit het Nationaal Beleggerssentiment, afgenomen door IEX. Verder blijkt dat de respondenten in het onderzoek Chinese techaandelen niet massaal van de hand doen.

Hoewel ruim de helft aangeeft geen Chinese tech in bezit te hebben, is er toch een substantieel deel van ruim 25% die ze wel heeft, en zegt te blijven zitten. 12,8% is zelfs optimistisch en koopt bij. De overige 7,4% doet Chinese techbedrijven van de hand.

Sentiment opgeklaard

Beleggers zien het weer zonnig in. Bijna 46% staat (zeer) optimistisch tegenover de aandelenmarkten op dit moment (dit was vorige maand 23,6%). En ook 47,5% verwacht dat de AEX de komende maand gaat stijgen (was 26,3%).

Voor de langere termijn wordt de positieve lijn doorgetrokken. Voor de komende zes maanden voorziet bijna twee derde (62,8%) een stijging van de AEX. Nog maar 18,1% denkt juist de hoofdindex gaat dalen in die periode (was vorige maand nog bijna 42%).

Sentimentsindicator

De Sentimentsindicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, bevindt zich weer op bullish terrein. Hij stijgt van 48 vorige maand naar 52,3 nu (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish).

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de enquête voor november is als volgt (tussen haakjes de scores voor oktober):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 6% (was 4,9%)

Optimistisch: 26% (was 15,7%)

Neutraal: 39,3% (was 29,9%)

Pessimistisch: 23,9% (was 36,4%)

Zeer pessimistisch: 4,8% (was 13,1%)

Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 6,6% (was 4,6%)

Optimistisch: 39,1% (was 19%)

Neutraal: 34,4% (was 31,6%)

Pessimistisch: 16,5% (was 35,2%)

Zeer pessimistisch: 3,4% (was 9,6%)

AEX komende maand

Omhoog: 47,5% (was 26,3%)

Neutraal: 34,4% (was 31,9%)

Omlaag: 18,1% (was 41,8%)

AEX komende zes maanden

Omhoog: 62,8% (was 47%)

Neutraal: 18,6% (was 24,8%)

Omlaag: 18,6% (was 28,2%)

Extra vraag

De extra vraag van deze keer ging over China. Nu president Xi herkozen is en hij de teugels nog strakker in handen neemt, ziet het er niet goed uit voor Chinese techbedrijven. We waren benieuwd - als u ze heeft - wat u met uw Chinese techaandelen doet.

(Bij)kopen 12,8% Houden 25,3% Verkopen 7,4% Ik heb ze niet 54,5%



Het grootste deel van de respondenten, ruim de helft, heeft geen Chinese techaandelen. Toch is er ook een substantieel deel - ruim een kwart - dat zegt te blijven zitten. 12,8% is zelfs optimistisch en koopt bij. De overige 7,4% doet Chinese tech van de hand.

Aandelenkeuzes oktober

Hoe hebben de gekozen aandelen het gedaan afgelopen maand? Oktober was een sterke beursmaand en dat zien we ook aan de rendementen. De toppers zijn allemaal juist gekozen en zetten mooie rendementen neer, vooral ING met een plus van ruim 14%.

De floppers laten 'helaas' ook bijna allemaal groene cijfers zien, behalve Philips, dat ruim 18% moest inleveren. Dat hadden de respondenten dus goed ingeschat.

Toppers oktober Rendement Floppers oktober Rendement Shell +8,8% Unibail-Rodamco +13,6% ASML +12,0% Philips -18,2% ING +14,3% ArcelorMittal +11,3% Wolters Kluwer +8,6% Adyen +13,4% Gemiddeld +11,0% Gemiddeld +5% AEX +5,9%



Favoriete aandelen november

Dan een blik op de individuele namen voor komende maand. Welke aandelen zijn favoriet? En welke moeten we mijden? Voor de berekening hebben we voor- en tegenstemmen tegen elkaar weggestreept.

ASML en Shell staan vaak in de hoogste regionen en ook deze keer zijn het de populairste aandelen. Net als vorige maand staat ING op de derde plaats, Wolters Kluwer maakt op plek 4 plaats voor Aegon.

Met een overweldigende meerderheid kiezen beleggers voor Philips als grootste flopper. Dat aandeel krijgt maar liefst 215 negatieve stemmen. Ook ArcelorMittal is weer van de partij in het rechterrijtje. Ten opzichte van vorige maand nemen Just Eat Takeaway en Prosus de plaatsen in van Unibail-Rodamco en Adyen.

Toppers november Stemmen Floppers november Stemmen ASML +158 Philips -215 Shell +118 Just Eat Takeaway -93 ING +73 ArcelorMittal -55 Aegon +58 Prosus -30



Deze keer deden 1047 beleggers mee aan de enquête van IEX, waarvoor onze hartelijke dank!