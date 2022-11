AEX hervat opmars

De AEX breekt haar topje van twee weken geleden, het intraday high rond 718,45 punten. De hoogste slotstand in de uptrend van de AEX lag vorige week op 716,43. Dit mijlpaatje is scherp gesteld met het slot van dinsdag rond 721,45 punten.

De technische verbetering wordt gevalideerd omdat de AEX de bovenkant van het lange termijn dalende trendkanaal breekt. Nu het intraday high rond 718,45 is gebroken, wordt de opmars hervat. Eerste koersdoel ligt in de zone 736,34 - 743,05 punten.

Rode vlag genegeerd

Opvallend is wel dat de markt een van de rode seinen negeert: de sterke overbought-conditie van de AEX.

Deze keer een korte- en langetermijnanalyse van de AEX, en van de overbought-conditie.

De AEX-index bevestigt de uptrend

De Nederlandse beurs weet de recente consolidatie opwaarts af te breken. Nu het intraday high rond 718,45 punten breekt, wordt de stijgende trend hervat. De hogere koersbodems die op korte termijn worden gevormd valideren een positieve ondertoon. Zolang steun 670,33 punten (bodem van 10 november) intact blijft, mag opwaarts worden gekeken.

Een nieuwe hogere koerspiek dient de stijgende trend te bevestigen. Ons eerste koersdoel ligt in de zone 736,34 (top van 4 augustus) tot 743,05 punten (top van 8 april).

Lange termijn

De AEX-index lijkt het neerwaartse trendkanaal (tussen de twee rode stippellijnen) af te breken. De Nederlandse beurs heeft hiermee ruimte gekregen voor een verdere stijging. Ons koersdoel ligt op 743,05 punten (top van 8 april). Zolang de pullbacksteun op 632,12 punten (bodem van 17 februari 2020) intact blijft, handhaven we een positieve visie.

Technisch overbought

De AEX is al een tijdje overbought (over-gekocht). Van een technische overbought-conditie is sprake als de koersen in korte tijd mogelijk te hard zijn opgelopen.

Dit wordt bevestigd op de OBOS-indicator van de AEX, die in de rode zone (boven 80) is aanbeland. De OBOS-indicator (overbought-oversold) is een technische indicator die berekent of een beweging niet te hard is gegaan.

Op de grafiek hieronder heb ik dat moment afgebakend met een rode cirkel. We zien nu een gelijksoortige situatie op de OBOS-indicator van de AEX als in augustus.

In dat geval is een tussentijdse reactie niet uitgesloten. Er ligt een eerste vangnet rond 670,33 punten: de bodem van 10 november.

Vooralsnog lijkt de AEX deze rode vlag te negeren.

