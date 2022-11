TA-liefhebbers opgelet: het vernieuwde Tostrams.nl is live!

Liefhebbers van technische analyse kunnen vanaf heden terecht op de vernieuwde Tostrams-website.

Deze zustersite van IEX.nl is sinds deze week volledig vernieuwd; iedere dag vindt u er de technische analyses van het Tostrams-team, maar ook het laatste beursnieuws, een TA-liveblog en alerts.

Bent u benieuwd hoe dat eruitziet, klik dan hier om de site nu te bekijken. Of belijk eerst deze video, waarin we alle onderdelen van de Tostrams-website even kort laten zien.

Tostrams-aanbod

Een kort overzicht van wat u krijgt bij Tostrams:

Toegang tot dagelijks geüpdatete aandelenanalyses en marktcommentaar

Ontvang concrete koop- en verkoopsignalen van ruim 500 instrumenten

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrieven met de laatste tips en adviezen

Toegang tot 4 modelportefeuilles

Toegang tot de aandelenselector

Stel persoonlijke alerts in op koersniveaus en technische signalen

Toegang tot TA-cursusmateriaal en het Tostrams 10-stappenplan

Naast de vertrouwde content die Tostrams al jaren biedt, zijn er ook veel nieuwe onderdelen aan het Tostrams-aanbod toegevoegd. We zetten hieronder de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

Koersen

Een belangrijke uitbreiding op de Tostrams-website is de koersenpagina. Van alle instrumenten is nu uitgebreide koersinformatie beschikbaar met overzichtelijke koershistorie, fondsnieuws en agenda. De koersinformatie is toegankelijk voor iedereen en kan gevonden worden via het tabblad Koersen of de button van de Marktmonitor. (N.B. in de testfase is de koersinformatie vertraagd weergegeven.)

Liveblog

Een ander nieuw onderdeel in het aanbod is het Liveblog. Hierin houden wij u meerdere keren per dag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de beurs. We bespreken de belangrijkste koersontwikkelingen aan de hand van intraday-grafieken van bijvoorbeeld de AEX-index en de Amerikaanse beurzen. Ook houden wij u op de hoogte van het belangrijkste beursnieuws.

Nieuws

Bij het Laatste Nieuws vindt u de belangrijkste nieuwsartikelen zodat u weet wat de koersen in beweging brengt.

Adviezen

Bij de Adviezen vindt u de vertrouwde Tostrams-adviezen voor 500 verschillende instrumenten op basis van korte- of langetermijnanalyses. Bij Trades worden de kortetermijn-handelsadviezen, op basis van de daggrafiek, met een looptijd van meerdere dagen tot een aantal weken weergegeven.

Bij de langetermijnadviezen vindt u de Tostrams-adviezen, op basis van de weekgrafieken, met een looptijd van enkele weken tot meerdere maanden. Langetermijn-koopadviezen worden ook opgenomen in de Tostrams-modelportefeuilles.

Analyses

Via het tabblad Analyses vindt u het totale aanbod van alle door Tostrams geanalyseerde instrumenten. U kunt het instrument van uw keuze vinden met de zoekfunctie, maar ook de nieuwe Aandelenselector kan uitkomst bieden.

De Aandelenselector geeft een totaaloverzicht van alle instrumenten per markt voor zowel de korte als de lange termijn. In dit overzicht zijn alle technische details weergegeven en kan direct de grafiek van de betreffende onderliggende waarde worden bekeken.

Via de naam van het instrument komt u vervolgens uit bij de uitgebreide technische analyse voor zowel de korte als de lange termijn. Het oordeel naast de analyse geeft de visie van de Tostrams-analisten op het betreffende instrument.

Het is ook mogelijk om zelf uw eigen technische analyse te maken. Dit kan via de interactieve grafiekenmodule. Hierin kunt u uw eigen indicatoren en trendlijnen invoegen.

Portefeuilles

Hier vindt u een overzicht van de 4 modelportefeuilles die door de Tostrams-analisten worden onderhouden. Dit betreffen langetermijnportefeuilles waarvoor posities worden geselecteerd op basis van de beproefde B.O.B.-methode van Tostrams.

Alerts

Voor alle abonnees die de laatste advieswijzigingen van Tostrams in de mail wensen te ontvangen, is ook de alertservice op de nieuwe website weer actief.

Ook kunt u via de koersalerts aangeven dat u een bericht wilt ontvangen als bepaalde koersniveaus zijn bereikt. Een handige toevoeging hierbij is dat u ook de Tostrams steun- en weerstandsniveaus kunt overnemen.

Nieuwsbrief

Indien u ook via de mail op de hoogte gehouden wenst te worden van het laatste beursnieuws en de Tostrams-adviezen, kunt u zich aanmelden voor de Tostrams Nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt 3 keer per dag verstuurd en bevat een uitgebreid overzicht van de meest recente Tostrams-artikelen en het belangrijkste beursnieuws.

Overig

Dit waren enkele van de belangrijkste onderdelen van de vernieuwde Tostrams-website. U zult zien dat er nog veel meer op de website te vinden is, waaronder een interessant onderdeel Educatie. Hier kunt u onder andere het 10-Stappenplan van Tostrams en ander TA-cursusmateriaal downloaden.

Uiteraard hopen we dat u, net zoals wij, enthousiast zult zijn over onze nieuwe website. Wij streven ernaar om van u een nog betere belegger te maken.

Lees nu 3 maanden voor Tostrams Premium slechts €29,95!

Verhoog het rendement op uw beleggingen met de technische analyses van Tostrams! Ontvang dagelijks concrete kooptips, stel persoonlijke alerts in op koerswijzigingen van ruim 500 instrumenten en krijg toegang tot maar liefst 4 modelportefeuilles! Lees nu 3 maanden Tostrams Premium voor slechts €29,95!