Het belang van de 200-dagenlijn in de koersgrafiek

De 200-dagenlijn geeft de gemiddelde koers weer van de 200 dagen ervoor. Binnen de technische analyse worden dat soort voortschrijdende gemiddelden gebruikt om trends in de markt te bepalen.

Over het algemeen, wanneer een index of een ander beleggingsinstrument boven het voortschrijdend gemiddelde noteert en deze lijn opwaarts beweegt, bevindt de koers zich in een stijgende trend. Wanneer de koers onder het gemiddelde beweegt en de lijn een dalend verloop laat zien, bevindt het instrument zich in een neerwaartse trend.

De meest gebruikte Moving Averages zijn de 25-daags, 50-daags en 200-daags MA. De korte voortschrijdende gemiddelden reageren beter op marktbewegingen, maar bewegen vaak erg volatiel. Voor voortschrijdende gemiddelden op langere termijn kan het langer duren om een trend te identificeren, maar het signaal is meestal sterker.

200-dagenlijn

Voor langetermijnbeleggers is de 200-dagenlijn onmisbaar gereedschap. Dit gemiddelde geeft niet alleen duidelijk de trend aan waarin een instrument zich bevindt, maar zorgt ook vaak voor steun of weerstand binnen de trend. Wanneer er sprake is van een duidelijke trend, heeft de 200-dagenlijn een aantrekkingskracht op de koers waardoor deze steeds naar dit gemiddelde wil terugkeren. Een test van het 200-daags gemiddelde kan daarom ook koop- of verkoopsignalen signaleren.

De Europese beurzen zijn de afgelopen weken wat hersteld na de vorming van nieuwe dieptepunten in september. Hoewel er op korte termijn sprake is van een overtuigende opleving, bewegen de meeste indices op langere termijn nog in een dalende trend.

Bij verschillende beurzen heeft de 200-dagenlijn in de afgelopen maanden als een glooiende barriere dienst gedaan en stuitten deze beurzen na een test van het gemiddelde op nieuwe verkoopdruk. Deze beurzen zijn de afgelopen weken opnieuw opgelopen tot aan hun 200-dagenlijn, waarmee de vraag rijst of een nieuwe correctie in aantocht is.

DAX-index

De Duitse beurs beweegt sinds begin dit jaar in een duidelijke dalende trend. Lagere toppen en bodems wijzen op aanhoudende verkoopdruk. De toppen en bodems lopen wel in elkaar over, wat signaleert dat de kracht van de trend beperkt is.

De DAX-index is dit jaar al drie keer eerder afgeketst op de 200-dagenlijn (rode lijn in de grafiek). Zowel in maart, juni als augustus stootte de index haar hoofd tegen de rode dalende lijn in de grafiek. Nu het 200-daags gemiddelde weer is bereikt, neemt het risico op een nieuwe correctie weer toe.

Als de trendmatigheid van de afgelopen maanden wordt voortgezet, zal de index een nieuwe lagere top vormen rond de 200-dagenlijn en nieuwe dieptepunten opzoeken. de steun wacht rond 11.450 punten.

Euro Stoxx 50-index

Ook het Europese beursgemiddelde, de Euro Stoxx 50-index, laat een patroon van lagere toppen en bodems zien waarbij de toppen telkens rond het 200-daags gemiddelde zijn gevormd.

Deze index is de afgelopen weken weer hersteld tot aan deze lijn, waardoor we er rekening mee moeten houden dat dit herstel op zijn laatste benen loopt. Een nieuwe lagere top zal de dalende trend nogmaals bevestigen en de trend een nieuwe impuls kunnen geven richting de steun op 2.920 punten.

Pas als de 200-dagenlijn duidelijk wordt doorbroken, zal de dalende fase over kunnen gaan in een meer neutraal koersverloop en neemt het risico van een daling richting nieuwe dieptepunten verder af.

AEX-index

De trend van de Nederlandse beurs oogt al enige tijd wat minder negatief, maar ook hier heeft de 200-dagenlijn al eerder voor weerstand gezorgd. Zowel in april als in augustus vormde de index een lagere top rond het 200-daags gemiddelde.

De index is de afgelopen weken wat hersteld, maar beweegt nog ruim onder de 200-dagenlijn. Er lijkt voor de AEX dus nog wat ruimte te zijn om verder te herstellen. Toch is ook bij de AEX nog altijd sprake van een patroon van lagere toppen en bodems. Het risico op een nieuwe correctie, en een test van de steun rond 632 punten, blijft hiermee groot.