HAL wint Boskalis, maar schaadt reputatie

Bedrijvenverzamelaar HAL heeft 98,2% van Boskalis in bezit. Dat betekent dat grote institutionele beleggers die aanvankelijk niet hebben aangemeld nu overstag zijn gegaan.

IEX in Actie heeft zich ingezet voor aandeelhouders Boskalis omdat het bod – aanvankelijk €32,50 inclusief dividend – te laag was. Was die actie terecht? Ja zeker. In eerste instantie kwam analist Thijs Berkelder van ABN Amro al op een waardering uit van minimaal €38.

Dreigementen

De door Boskalis ingeschakelde experts vonden Boskalis meer waard. Axeco, de adviseur van het Boskalis-bestuur, en Rabobank, adviseur van de commissarissen, berekenden een bandbreedte tot €35, ruim boven het bod. Bij de berekeningen waren de boven verwachting goede halfjaarcijfers nog niet meegenomen. Publicitair bleven de rijen lang gesloten, maar uiteindelijk bleek ook topman Peter Berdowski kritisch over bieder HAL en ontevreden over het bod.

Dat HAL op 98,2% is gekomen is te danken aan de verhoging van het bod met €1, of €129 miljoen. Het bod wás dus te laag. De indruk is vooral dat institutionele beleggers vooral hun verzet hebben opgegeven door de dreigementen van HAL aan het adres van de mede-aandeelhouders. En het ronduit slechte beursklimaat. Met dalende koersen zijn er voor de Boskalis-opbrengst volop alternatieve investeringen voorhanden.

Publicitaire schade

HAL zal blij zijn met deze overwinning, maar de publicitaire schade kan langdurig gevolgen hebben. Als aandeelhouder van een onderneming met HAL als grootaandeelhouder ligt nu het perspectief op de loer dat in een biedingssituatie de belangen van de minderheidsaandeelhouders met voeten worden getreden. Gebleken is dat HAL er zo’n situatie niet voor terugschrikt om mede-aandeelhouders te dreigen met het stopzetten van de dividendbetaling, bedrijfsactiviteiten tegen een te lage prijs verkopen, een juridische fusie of een uitrookprocedure.

De beursgang van HAL-deelneming Coolblue staat voorlopig in de ijskast. Als Coolblue in de herkansing gaat, zullen beleggers zich ongetwijfeld gereserveerder opstellen.