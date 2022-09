Gaat de beurs op zoek naar de bodem?

In de notoir slechte beursmaand september gaat de AEX op zoek naar een mogelijke bodem. Een sterke steun ligt minder dan 7% verwijderd.

September behoort traditioneel tot de slechtste beursmaanden van het jaar. Daar staat tegenover dat in de maanden daarna de beste beleggingsperiode ligt. Dus zou september logischerwijze richting een beursbodem wijzen. Of dit een prima maand is om in te stappen of bij te kopen, betwijfel ik. Dat er een bodem aankomt denk ik wel.

Duidelijke seizoenseffecten bestaan

Ik begin met de bekende beurswijsheid 'Sell in May, but remember be back in september'. Want uit ervaring weten we dat seizoenen wel degelijk de koersontwikkelingen op de beurzen kunnen beïnvloeden.

Bovendien is er veel onderzoek naar gedaan, waaruit blijkt dat in beursrendementen duidelijke seizoenseffecten zitten.



Simpel gezegd beleg je in de zomer doorgaans slechter dan in de winter. Wel is het minder verstandig om juist in september weer in te stappen. Er is namelijk wel wat af te dingen op de tweede helft van de beurswijsheid '.....but remember be back in September'.

Niet september, maar november is vaak de beste instapmaand

Het beursgezegde "Sell in May…" ontstond ooit toen beleggen nog was weggelegd voor de happy few. Beleggers van stand trokken zich 's zomers terug op hun buitenverblijven en lieten de beurzen dan even los. Pas in de herfst keerden ze weer terug naar de stad en werd het beleggen weer opgepakt.

Door dit gedrag was het in de zomermaanden vaak wat stiller op de beurzen en nam de activiteit in de herfst weer toe.

Onderzoek toont aan: november is de beste instapmaand. Wetenschappelijk onderzoek van onder andere Ben Jacobsen heeft aangetoond dat er statistisch bezien wel degelijk seizoenseffecten optreden.

De timing van het verkoopmoment, in april of juist in mei, maakt niet zoveel uit. Maar het instapmoment is wel cruciaal.

Uit de onderzoeken blijkt dat september niet de beste instapmaand is, zoals de beurswijsheid luidt. Wie nog even wacht en pas begin november weer instapt, zou spekkoper zijn.

Paniekbarometer is fors opgelopen

Dat we op dit moment een volatiele periode doormaken, behoeft uiteraard geen toelichting. De beurskoersen zijn afgelopen weken fors gedaald. Sinds het intraday high van de AEX op 736,34 punten (gevormd op 4 augustus) is de Nederlandse beurs bijna 10% in waarde gedaald.

Bovendien is de Europese paniekbarometer, de VIX-index, met ruim 35% opgelopen van 21,21 (12 augustus) tot 29,14 op 1 september.

Vandaag zoek ik op de AEX naar aanknopingspunten die het niveau van een mogelijke bodem zouden kunnen aangeven. Ik formuleer het nadrukkelijk behoedzaam.

Vooral de derde grafiek, met de meerjarige prognoses, is technisch van belang. De analyse daarvan geeft aan dat de volgende bodem minder dan 7% verwijderd is. Verder kijk ik naar de Europese paniekbarometer, de VIX index.

Korte termijn AEX: oplevingen binnen dalende fase

De AEX-index ligt er technisch op korte termijn zwak bij. Toppen worden duidelijk onder voorgaande koersbodems gevormd, wat de dalende trend bevestigt. We handhaven een negatieve visie zolang deze krachtig dalende trend zich voortzet.

Blijf voorzichtig, want verkopers zijn nog steeds niet uitgeraasd. Weerstand ligt op 736,34 punten (gevormd op 4 augustus). De AEX-index heeft steun rond 654,62 punten (de bodem van 14 juli).

Lange termijn AEX: op zoek naar de bodem

De recente daling zorgt ervoor dat de AEX terugzakt naar de oude koerstop van februari 2020 rond 632,12 punten. Indien de index hier boven weet te blijven, handhaven we de pullback-visie.

Deze komt er op neer dat een oude weerstand vaak als nieuwe steun functioneert. De eerste echte barrière wacht rond 743,05 punten (gevormd op 8 april).

Meerjarengrafiek: AEX vormt mogelijk fraaie pullback

Op de superlange termijn vanaf 1996 is het technische beeld nog positief. De lange-termijnuitbraak boven de toppen A, B en C is nog steeds geldig. De AEX is nu bezig met een correctieve beweging.

Indien deze dip boven die voormalige weerstandslijn (A-B-C) blijft, zal dit een succesvolle pullback opleveren. Bovendien zien we gemeten vanaf 2008 een serie hoger bodems a, b, c, c2 en mogelijk d, die tezamen een mooie technische steunlijn vormen. Ook deze steunlijn valt samen met onze positieve lange termijnvisie.

Op die fraaie technische steunlijn lag het intraday low rond punt a in september 2011 rond 260,20 punten, punt b lag in juni 2012 rond 281 punten. Het intraday low rond punt c, een paar jaar later, was het coronalow van maart 2020 rond 389,60 punten, punt c2 lag rond 527,86 punten, van oktober 2020.

Onze projectie van punt d, die we nadrukkelijk met een vraagteken hebben gemarkeerd, is dat die boven de voormalige weerstandslijn (A-B-C) wordt gevormd.





VIX index (Europese paniekbarometer)

De Europese VIX-index veert hard op vanaf het laagste punt sinds februari. De onrust onder Europese beleggers neemt weer toe.

De VIX-index (de Europese paniekbarometer) geldt als een toonaangevende graadmeter van de volatiliteit.

Het valt op dat koersdalingen in de aandelenmarkten doorgaans samenvallen met veel angst bij beleggers, wat logisch tot een grotere beweeglijkheid van de koersen leidt.

Kan een belegger handelen in de VIX? BNP onderhoudt de handel in Turbo's op de VIX future. Wij volgen de actuele stand (spot) van de VIX. Een belangrijk verschil tussen de futures en de 'spot'-VIX is dat deze laatste heftiger kan reageren dan de future.