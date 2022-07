Gasprijs kan weer dalen, weerstand nadert

Het is nooit saai aan het energiefront; bijna dagelijks haalt de gasprijs de voorpagina's en de tv-journaals. Stroomt er eindelijk weer gas door Nord Stream 1 van Rusland naar Duitsland, wordt deze week de capaciteit afgeknepen.

Volatiel

Eerst was er paniek over de vraag of Rusland de levering zou hervatten, daarna kwam er opluchting, maar afgelopen dagen ging de gasprijs weer door het dak. Gisteren testte de gasprijs de toppen van dit voorjaar, van vlak na de inval van Rusland in Oekraïne. Maar van een technische uitbraak is vooralsnog geen sprake.

Uiteindelijk reageert de gasprijs wel op de ontwikkelingen. Vorige week zag ik nog een afwachtende houding.

Vandaag bekijk ik de technische ontwikkelingen van de gasprijs.

Geen signalen die op een verdere stijging duiden

Deze keer bekijk ik, naast de prijsvorming van Natural Gas, ook die van de Dutch TTF Gas future. Vooralsnog zijn er geen technische signalen die op de korte termijn op een verdere stijging duiden.

Zowel bij Natural Gas, als bij de Dutch TTF Gas future naderen we eerdere toppen, die voor weerstand kunnen zorgen. Beide markten zijn rijkelijk overbought geraakt, hetgeen erop wijst dat de recente koersstijgingen te hard (en te speculatief) zijn gegaan. De gasprijs is dus enigszins op de muziek vooruit gelopen. Natural Gas steeg deze maand met 60%, de Dutch Gas Future liep 40% op.

Natural Gas klimt op richting de weerstand



Natural Gas nadert binnen de stijgende trend de weerstand $9,43 (gevormd op 7 juni).Hier ligt waarschijnlijk aanbod, dus tegendruk te wachten.

De stijgende trend krijgt enkel een nieuwe impuls indien deze laatste top wordt gebroken. In dat geval mag men verdere koersstijgingen tegemoet zien en wordt $11,22 het volgende opwaartse koersdoel. Natural Gas heeft pas steun rond $5,46 (bodem van 6 juli).







Natural Gas klimt, raakt overbought en op weerstand

De prijs van Natural Gas is in korte tijd erg hard opgelopen. Met de RSI (onderste helft van de grafiek) rond 73 geeft deze indicator op korte termijn een lichte overboughtconditie (licht over-gekocht) aan.

RSI (Relative Strength Index) is een technische indicator die de kracht van de laatste koersstijgingen vergelijkt met die van de laatste koersdalingen. Hiermee kunnen overgekochte (> 70: overbought) condities gevonden worden.

Let op: hieraan kunnen geen directe koop- of verkoopsignalen ontleend worden, want een koers in een sterke stijgende trend kan soms wekenlang overbought blijven. Het gaat bij de RSI vooral om divergenties (afwijkingen) tussen het koersverloop en de indicator zelf.

Deze situatie treedt op als de koers nog hogere toppen vormt, terwijl de RSI lagere toppen begint te vormen. Dat zijn vaak signalen van een nakende trendverandering.









Korte termijn: Dutch TTF Gas future

Op de Europese termijnmarkten steeg de Dutch TTF Gas future afgelopen dagen tot ruim €220 per megawattuur. Daarmee werd de piek van maart uitgedaagd. Deze twee toppen zijn gemarkeerd met de rode cirkels.

Begin maart, kort nadat Rusland en Oekraïne in oorlog raakten, noteerde de future ook €220. Daarna is de koers teruggevallen tot rond €78.

In de afgelopen 1,5 jaar is de gas-future zeer volatiel geweest, met forse uitslagen. Maar per saldo is er sinds eind 2021 sprake van een zeer brede, maar grillige, zijwaartse consolidatie.

De laatste rally is ingezet bij c, toen een serie lagere toppen werd gebroken.

Lange termijn: Dutch TTF Gas future

Op de langere termijn is de prijs van de future een paar keer over de kop gegaan. Maar de grootste stijging was opmerkelijk genoeg niet dit jaar na de inval van Rusland in Oekraïne.

De grootste stijging is ingezet vlak na het uitbreken van een andere crisis: de coronapandemie. Tussen mei 2020 en maart 2022 steeg de gas-Future met maar liefst 6.000% (!) van €3,50 naar €220.

Ook de Dutch TTF Gas future is in korte tijd zeer hard opgelopen. Met de RSI (onderste helft van de grafiek) ruim boven 70 signaleert deze indicator een lichte overbought conditie (licht over-gekocht).

Tevens valt de negatieve divergentie op tussen de futureprijs en de RSI-indicator zelf.

Deze afwijking treedt op omdat de future nog hogere toppen vormt, terwijl de RSI lagere toppen begint te vormen. Wees erop alert dat dit proces nog in progress is. Maar op termijn zou dit kunnen duiden op een mogelijke trendverandering (van stijgend naar dalend).