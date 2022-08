Lichte technische verzwakking van de AEX

Bericht delen via:

Nu de eerste steun rond 719,10 punten de AEX niet wist op te vangen, is een lichte verzwakking opgetreden.

De AEX is door de korte termijn steun rond 719 punten gezakt. Dat is technisch bezien geen dramatische verzwakking.

Verkoopdruk door winstwaarschuwing Nvidia

Maar ik heb afgelopen dagen iets over het hoofd gezien, want dit zag ik niet aankomen. Directe aanleiding voor de verkoopdruk was de winstwaarschuwing van Nvdia, waardoor de techsector flink verloor.

Vanuit de paniekbarometer, de VIX index, waren er geen signalen van toenemende onrust of iets dergelijks. De enige indicator die op winstnemingen duidde was de RSI, die wat overbought was geraakt.

Vandaag zet ik deze technische signalen op een rij. Voorlopig verwacht ik lichte koersdruk, maar geen grote correcties.

De AEX zakt onder de eerste steun van 719,10 punten

De recente correctie van de AEX-index bracht de koers terug onder het niveau van de toppen van mei en juni rond 719,10 punten. Hierdoor verliest de AEX-index iets aan kracht.

Deze zogenaamde 'false move' neutraliseert de eerdere verbetering. Er ligt steun rond 654,62 punten (de bodem van 14 juli). Weerstand ligt rond 743,05 punten (de top van 5 april).







AEX licht overbought geraakt

De RSI van de AEX gaf op korte termijn een overbought-conditie (over-gekocht) aan. De RSI (Relative Strength Index) is een technische indicator die de kracht van de laatste koersstijgingen vergelijkt met die van de laatste koersdalingen. Hiermee kunnen overgekochte (> 70: overbought) condities gevonden worden.

Er zijn tussen de RSI en de AEX geen divergenties (afwijkingen) opgetreden. Dit gebeurt indien de AEX nog hogere toppen vormt, terwijl de RSI lagere toppen begint te vormen. Dat zijn dan signalen van een nakende trendverandering.









Europese paniekbarometer geeft geen alarmsignalen

De Europese VIX-index stabiliseert wat, rond het laagste punt sinds februari. De onrust onder Europese beleggers neemt iets toe, maar niet dramatisch.



De VIX index (Europese paniekbarometer) geldt als een toonaangevende graadmeter van de volatiliteit.