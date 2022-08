Slotcall: AEX zet sterke opmars voort en een slimme inflatie hedge

De aangename zomer zorgt schijnbaar ook voor een zonnige stemming onder beleggers. Of mogelijk is dit een variant op het aloude "aandelenmarkten beklimmen een muur van zorgen" (red. vrije vertaling).

Renteangst, recessievrees, torenhoge inflatie, dreigende energietekorten: het speelt allemaal - even - geen rol. Bij de buren van IEX Profs wordt zelfs gehint op een nieuwe campingrally.

Damrak

Op het Damrak hadden de stijgers duidelijk de overhand. Binnen de AEX sprongen onder meer Adyen, Besi, DSM, IMCD en Philips er positief uit. Een niveau lager waren er aantrekkelijke winsten voor ABN Amro, AMG, Basic Fit en TKH. Echt stevige plussen konden binnen de AScX worden gevonden bij onder andere Ebusco, Fastned, Kendrion en Pharming.

De enkele aandelen die een mindere dag kenden, waren Just Eat Takeaway, Alfen, InPost en Nedap, al bleven de verliezen veelal beperkt.

De AEX sloot de eerste werkdag van de week op een stand van afgerond 728 punten en schreef daarmee 0,7% winst bij.

En dan nog even dit

Of een ieder het zich bewust is, mag betwijfeld worden, maar we leven toch echt in uitzonderlijke tijden, óók op de beurs. En hoewel de financiële markten momenteel een sterke herstelfase doormaken, broeit er onderhuids van alles.

Wat te denken van onderstaand bericht in de Financial Times dat gewag maakt van een heuse exit uit private equity en venture capital funds? Lopen die professionele verkopers achter de markt aan, of houden zij rekening met meer zwaar weer?

Investors sell stakes in buyout funds at a record pace https://t.co/hvHub13paU — Martin Crum (@martinjancrum) August 8, 2022





PostNL

De tweedekwartaalcijfers van PostNL waren niet over om naar huis te schrijven. De pakketbezorger ondervindt veel last van de inflatie en ziet veel consumenten meer shoppen bij fysieke winkels en dat kost omzet. Een - al door de Beleggersdesk verwachte - tweede winstwaarschuwing is hiermee een feit. Een update bij IEX Premium:





Weinig reden om enthousiast te worden over PostNL #PostNL https://t.co/mBuSVLjuEP — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 8, 2022





GBL

De IEX Beleggersdesk kijkt uiteraard niet alleen naar de Nederlandse markt. Zo herbergt ook Euronext Brussel de nodige pareltjes, zoals Euronav, maar zeker ook GBL. De Belgische investeringsmaatschappij noteert op een forse discount van 34% en de Beleggersdesk is nog eens aan het rekenen geslagen:

GBL koopt kat in de zak #GBL https://t.co/lSn5eGAqSi — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 8, 2022

IMCD

Distributeur van speciale chemicaliën IMCD meldde eind vorige week opnieuw sterke groeicijfers. Recessie? Dat is in ieder geval vooralsnog niet terug te vinden in de cijfers van het concern. Of het stevig gewaardeerde fonds ook koopwaardig is, leest u bij IEX Premium in een analyse van de Beleggersdesk:





Sterk IMCD zeilt scherp aan de wind #IMCD https://t.co/QDkYbTZgr9 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) August 8, 2022

Slimme én leuke inflatie hedge

Afgaand op het profiel van de gemiddelde IEX bezoeker is de kans tamelijk groot dat u midden in een werkzaam leven zit. En hoewel er flink wat ondernemers schuilen onder de IEX’ers, is de kans toch veel groter dat er sprake is van een bestaan als werknemer. Niets mis mee uiteraard, in tegendeel zelfs.

Maar, maar dat betekent ook dat u voor de schier onmogelijke taak staat de torenhoge inflatie volledig te compenseren met een dito loonsverhoging. Er eerlijk is eerlijk, werkgevers zijn ook niet verantwoordelijk voor de compleet uit de hand gelopen inflatie. Daarvoor dient u toch echt bij de politiek en centrale banken te zijn.

Of u veel gehoor zult krijgen daar, valt sterk te betwijfelen en dan is het zaak om zelf actie te ondernemen om de gevolgen van de geldontwaarding, ten minste deels, te compenseren. Natuurlijk vormen aandelen daar een geëigende tool toe, althans die categorie aandelen met voldoende pricing power.

Een leuk alternatief om de inflatie impact op uw vermogen te beperken vormt wijn, en overigens ook whisky/whiskey. Uiteraard willen wij u bij IEX niet aan de drank brengen: wij bedoelen hier echt wijn als investering.

Wat dacht u bijvoorbeeld van een doosje – 12 stuks - Château Pétrus 2018 voor een bescheiden GBP 54.000. Dat is inderdaad GBP 4500 per fles, oftewel omgerekend in euro’s ‘slechts’ €5.400.

De bedoeling is hier niet dat u een flesje open trekt, maar deze – jaren – laat liggen (denk om de juiste temperatuur!). Dat leverde u afgelopen jaar, gemiddeld, een rendement op van 16%. Een return waar ook andere categorieën zoals kunst niet aan weten te tippen.

Wijn, zeker kwaliteitswijn, is schaars. Zo produceert Château Pétrus slechts 2.500 kisten (12 flessen) per jaar. Een kwestie van aanzienlijk meer vraag dan aanbod en dus gaat de prijs omhoog tot een niveau waarop de meeste kopers noodgedwongen zijn af te haken.

De wijnmarkt is bullish, zeer inflatiebestendig, maar ook hier geldt wel dat de groep kopers die zich dergelijke kwaliteitswijnen kunnen veroorloven, in rap tempo slinkt. De cost of living rijst in de meeste kapitaalkrachtige landen de pan uit waarbij de stijging van het inkomen bij lange na niet het geldontwaardingsniveau evenaart. Men zou er – bijna – spontaan van aan de drank geraken.

Exit iRobot

Een oude favoriet van de IEX Beleggersdesk – iRobot – dreigt van de beurs te verdwijnen. Het concern, vooral bekend van de stofzuiger die zijn eigen gang gaat, staat op het kooplijstje van Amazon. De e-commercereus biedt $61 per aandeel en het management van iRobot staat hier achter, zo blijkt uit een gezamenlijke verklaring.

De hoofdprijs wordt bepaald niet geboden voor de producent van slimme stofzuigers, althans als we naar het (volatiele) koersverloop van het aandeel kijken. Op de top van de markt werd het fonds verhandeld op zo’n $130. En dan oogt een bod in cash van $61 per aandeel toch wat zuinigjes.

De timing is echter uitstekend: bedrijfsmatig draait iRobot momenteel ronduit slecht. Zo daalde de omzet kwartaal op kwartaal met een stevige 30% en schreef de stofzuigmaker rode cijfers.

Los van de vraag of Amazon hier een fair bod neerlegt, dat is uiteindelijk aan de aandeelhouders van iRobot, zijn er toenemende zorgen over de dominantie van Amazon bij consumenten. Immers het concern heeft ook al de Alexa slimme speaker en Door bell richting huishoudens gebracht. Geen done deal derhalve, al moet betwijfeld worden of toezichthouders hier voor gaan liggen.

Pure Alpha

Wij besteden op deze plek regelmatig aandacht aan de handel en wandel van Ray Dalio’s Bridgewater, een van ’s werelds grootste hedge funds met een kapitaal onder beheer van meer dan $150 miljard. Zijn Pure Alpha hegde fund staat dit jaar 21,5% in de plus, in schril contrast met de ontwikkeling van de bredere markt.

Niet dat Dalio tot onze contacten behoort (helaas), maar het hedge fund roert zich dit jaar weer flink aan de shortkant, in de VS, maar ook in Europa. Zo wordt er op Euronext Amsterdam onder andere een shortpositie aangehouden van meer dan 0,5% in onder andere ASML en ING Groep. Vermoedelijk in meer aandelen, wij noemen een Adyen en Philips, maar de laatst bekend shortpositie in die fondsen is nipt onder de 0,5% meldingsdrempel gezakt.

Is het uiterst succesvolle hedge fund nu negatief op (individueel) bovenvermelde fondsen, of niet? Die vraag krijgen wij geregeld gesteld. Voorop gesteld: de exacte motieven van deze shorts worden uiteraard niet gedeeld, zoals een succesvolle kok zijn beste recepten ook voor zich houdt.

Toch denken wij het antwoord hier wel te kunnen gissen: er wordt op macrovariabelen geshort en daarvoor zijn alleen de meest liquide aandelen geschikt. Bridgewater is negatief over de economie, inflatie en recessie, en rekent erop dat een en ander nog onvoldoende zit ingeprijsd in de koers van aandelen.

Oftewel, het hedge fund doet hier – na succesvol 2018 en 2020 – voor de derde maal een directional bet in onze optiek. Beleggers die tegen beter weten in tóch een poging willen wagen de markt te timen: allicht is instappen zodra Dalio zijn Europese shorts sluit niet eens zo’n heel gek moment.

Wall Street

In de VS doen beleggers vrolijk met het aanhoudende koersfeestje mee. Het cijferseizoen is vergevorderd en viel per saldo zeker niet tegen, uitzonderingen daar gelaten, zoals Nvidia (- 8%) dat toch even met een winstwaarschuwing kwam. Na krap twee uur handel wonnen de drie grote indices eensgezind 0,75%.

De renteangst neemt weer wat af, de tienjaarsrente in de VS noteert weer ruim onder de 3%-grens op circa 2,77% en mogelijk dat afgelopen maand dan toch de inflatie zijn absolute piek heeft laten zien. De gemiddelde Amerikaan is alvast flink minder aan de pomp kwijt en zo middenin het driving season zeker welkom.

Een opvallende negatieve uitschieter vormde het altijd intrigerende Palantir. Heel blij maakt de producent van analytische software beleggers op Wall Street niet. Het concern zag zich gedwongen de outlook te verlagen en kon ook niet aan de consensus voldoen met zijn cijfers. Dat leverde het aandeel direct een stevige koersafstraffing af van zo'n 12%.





Palantir's forecast for the year falls short of analysts' estimates, reflecting the sharp challenge facing the data software company https://t.co/j819wmHS4E via @technology — Martin Crum (@martinjancrum) August 8, 2022





Rentes

Er valt weinig zinnigs te vertellen over de dagruis op de internationale kapitaalmarkten. Vandaag dalen deze marktbreed een aantal basispunten en de rentes zijn uiteraard absoluut niet in overeenstemming met de inflatie.



Bron: Reuters





Hier vinden wij overigens zeker wat van:





#ECB injects billions of euros into weaker eurozone debt markets while allowing its portfolio of German, Dutch and French debt to fall. Central bank utilises reinvestments from maturing bonds to soothe jitters in countries such as #Italy. https://t.co/ZBWbeNv6n6 pic.twitter.com/469VbFalts — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 7, 2022



Maar wat vindt u ervan: whatever it takes om de eurozone intact te houden, of wordt het nu toch tijd enkele weeffouten te lijf te gaan met steviger oplossingen? Laat het ons - genuanceerd - weten in de comments.

Brede markt

De brede markt laat zich ook van zijn meest optimistische kant zien, vrijwel alles stijgt. Olie stond de afgelopen tijd aardig onder druk - wie weet krijgt Dalio toch gelijk met zijn short bet - maar krabbelt inmiddels weer wat op.

Opvallend is dat bitcoin er heel aardig bij ligt recent, in lijn overigens met een meer bullish sentiment op de meeste aandelenmarkten. Een lang verhaal over waarom goud toch maar niet echt wil stijgen - vaak wel in periodes van hoge inflatie, maar niet altijd - zullen we u besparen.

Het Damrak

Adyen (+ 4,1%) wordt vandaag weer omarmd door beleggers. Het aandeel geldt als hoog gewaardeerd, maar heeft zeker wat te bieden aan de geduldige belegger met een sterke maag.

(+ 4,1%) wordt vandaag weer omarmd door beleggers. Het aandeel geldt als hoog gewaardeerd, maar heeft zeker wat te bieden aan de geduldige belegger met een sterke maag. DSM (+ 2,1%) kreeg met zijn cijfers een wat koel onthaal vorige week. Beleggers lijken hun initiële reactie toch wat bij te stellen in tweede instantie.

(+ 2,1%) kreeg met zijn cijfers een wat koel onthaal vorige week. Beleggers lijken hun initiële reactie toch wat bij te stellen in tweede instantie. ING Groep (- 0,4%) noteerde vandaag €0,17 ex-dividend. Zo bezien won de bank juist wat. Het wordt interessant bij de banken wat zwaarder zal wegen: een iets betere rentemarkt, of toch die vermaledijde recessie.

(- 0,4%) noteerde vandaag €0,17 ex-dividend. Zo bezien won de bank juist wat. Het wordt interessant bij de banken wat zwaarder zal wegen: een iets betere rentemarkt, of toch die vermaledijde recessie. Just Eat Takeaway (- 1,7%) lijkt langzamerhand toch in wat rustiger vaarwater te belanden, maar het concern wacht nog flink wat uitdagingen.

(- 1,7%) lijkt langzamerhand toch in wat rustiger vaarwater te belanden, maar het concern wacht nog flink wat uitdagingen. Shell (+ 0,6%) kreeg een lichte koersdoelverlaging van een zakenbank voor zijn kiezen, maar dit maakte overduidelijk geen indruk op de koers van de energiereus.

(+ 0,6%) kreeg een lichte koersdoelverlaging van een zakenbank voor zijn kiezen, maar dit maakte overduidelijk geen indruk op de koers van de energiereus. ABN Amro (+ 1,8%) komt woensdag met zijn Q2-cijfers naar buiten en de markt rekent op wat lagere resultaten. De interesse van BNP Paribas in de bank zou ondertussen van tafel zijn.

(+ 1,8%) komt woensdag met zijn Q2-cijfers naar buiten en de markt rekent op wat lagere resultaten. De interesse van BNP Paribas in de bank zou ondertussen van tafel zijn. PostNL (- 0,2%) kende vandaag om tegenvallende Q2-cijfers een uiterst grillig koersverloop met een low van €2,42 en een high van €2,72. De slotkoers geldt dan weer als een tikje smakeloos.

(- 0,2%) kende vandaag om tegenvallende Q2-cijfers een uiterst grillig koersverloop met een low van €2,42 en een high van €2,72. De slotkoers geldt dan weer als een tikje smakeloos. Ebusco (+ 3,8%) komt later deze week met zijn halfjaarcijfers. We zijn zeer benieuwd hoe het concern het ervan af heeft gebracht.

(+ 3,8%) komt later deze week met zijn halfjaarcijfers. We zijn zeer benieuwd hoe het concern het ervan af heeft gebracht. Fastned (+ 5,5%) meldde eerder deze maand dat het zijn tarieven stevig heeft verhoogd, maar het concern lijkt vooral in trek omdat het profiteert van de versnelde energietransitie.

(+ 5,5%) meldde eerder deze maand dat het zijn tarieven stevig heeft verhoogd, maar het concern lijkt vooral in trek omdat het profiteert van de versnelde energietransitie. Pharming (+ 8,1%) kan sinds de redelijke H1-update geen kwaad meer doen bij beleggers en probeert de pennystock status opnieuw van zich af te schudden. De Beleggersdesk is toch iets voorzichtiger. De IEX Risico Rating vindt er overigens ook wat van.

(+ 8,1%) kan sinds de redelijke H1-update geen kwaad meer doen bij beleggers en probeert de pennystock status opnieuw van zich af te schudden. De Beleggersdesk is toch iets voorzichtiger. De vindt er overigens ook wat van. Op de lokale markt wint Marel (+ 1,2%) ondanks dat diverse zakenbanken zich wat minder positief over het fonds uitlieten en de koersdoelen stevig verlaagden.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Just Eat Takeway: initial coverage koersdoel €33 en kopen - Citi Research

IMCD: naar €182,70 (?) van €166 en kopen - ING

JDE Peet's: naar €37 van €35 en kopen - Deutsche Bank

PostNL: naar €2,75 van €3,20 en houden - Degroof Petercam

Shell: naar €40 van €42 en kopen - Goldman Sachs

TotalEnergies: naar €74 van €72 en kopen - Goldman Sachs

LVMH: naar €710 van €675 en kopen - RBC

Amazon: initial coverage koersdoel $151 en kopen - D.A. Davidson & Co

Agenda 09 augustus

07:00 HelloFresh - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Juli (VS)

14:30 Arbeidskosten - Tweede kwartaal vlpg. (VS)