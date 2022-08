Nieuwe tool voor beleggers: de IEX Risico Rating

Bericht delen via:

Beleggen draait niet alleen om rendement: ook risico en risicobeheersing vormen een belangrijk onderdeel van succesvol beleggen. De IEX Beleggersdesk introduceert daarom een unieke risicomaatstaf voor aandelen om beleggers nog beter bij te kunnen staan in hun beleggingsbesluiten.

De IEX Risico Rating - onder die naam zult u hem gaan tegenkomen bij onze adviezen - wordt bepaald door een bij IEX ontwikkelde risicotool, die rekening houdt met de belangrijkste variabelen om het risico van een aandeel in te kunnen schatten.

Variabelen

Daarbij ligt de focus allereerst op het verleden: wij kijken tot vijf jaar terug op de geleverde bedrijfsprestaties, met speciale aandacht voor aspecten zoals winstmarge, solvabiliteit en volatiliteit.

Het heden speelt – uiteraard – ook een grote rol in het beoordelen van het risico. Zaken als kwaliteit van de balans, de schuldenpositie, de rentedekking: hoewel een momentopname, geven deze variabelen wel een goede indicatie van het weerstandsvermogen van een onderneming.

Tot slot kijken we zeker ook naar de toekomst: hoe sterk is de marktpositie, hoe bestendig is de cashflow, wanneer gelden er – grote – aflossingsverplichtingen?

De Risico Rating

Dat complex van factoren vatten de analisten van de IEX Beleggersdesk eenvoudig voor u samen in de IEX Risico Rating, op de site aangegeven op een schaal van 1 (laag) tot 5 (hoog risico).

1. Minst risicovol I 2. Laag risicovol II 3. Gemiddeld risico III 4. Bovengemiddeld risicovol IIII 5. Zeer risicovol/speculatief IIIII



Hoe te gebruiken?

Hoe gebruikt u de IEX Risico Rating? Naast onze adviezen, (Strong) Buy, Hold en (Strong) Sell, geeft de risicomaatstaf een indicatie over het algehele risicoprofiel van het bedrijf en dus ook van het aandeel.

Waar het advies iets zegt over de koerspotentie van een aandeel, zegt de IEX Risico Rating iets over de kans dat de prestaties van het bedrijf sterk zullen veranderen, waardoor de koers van het aandeel negatief, maar ook positief, beïnvloed kan worden.

Een extra tool dus, waarmee u als belegger nog beter kunt inschatten of een bepaald aandeel wel of niet bij uw gekozen strategie of uw portefeuille-opbouw past.

Bij de gepubliceerde analyses kunnen Premium leden de IEX Risico Rating vanaf nu volgen, weergegeven met de bovenstaande streepjes of met de getallen 1 t/m 5.

Gezien de lange horizon van de inputdata verwachten wij niet dat aandelen veelvuldig van risicocategorie wisselen, maar mocht hier reden toe zijn, dan zullen we u in onze analyses hierover van tekst en uitleg voorzien. De komende periode zullen alle door de Beleggersdesk gevolgde aandelen van de IEX Risico Rating worden voorzien.

Een voorbeeld van de nieuwe IEX Risico Rating vindt u bijvoorbeeld in de vandaag verschenen analyse van autofabrikant Mercedes.

IEX Beleggersdesk