Vroeg starten met beleggen loont: “Ik begon op mijn veertiende”

Vroeg beginnen met beleggen loont, al maken sommigen het wel heel bont. Zo opende aandelenanalist Niels Koerts al op zijn veertiende zijn eerste beleggingsrekening.

Dat er op tijd bij zijn zeer gunstig is voor je langetermijnrendement heeft alles te maken met de ongekende kracht van compound interest. Het uitgebreide artikel dat wij daar eerder al over schreven lees je hier.

Compound interest is de sleutel tot rendement op de lange termijn. Einstein noemde het 'the most powerful force in the universe' en zelfs het achtste wereldwonder. Maar wat is het precies?



Lees hier alles over de ongekende kracht van compound interest: https://t.co/DV2Za1VBhX pic.twitter.com/6NzcBz14Ok — Coen Grutters (@CoenGrutters) July 28, 2022

Koerts was er dus wel heel vroeg bij. Al vanaf zijn twaalfde is hij gefascineerd door de beurs, al geeft hij toe dat hij er toen nog maar weinig van snapte. In de tweede aflevering van BeleggersBootcamp, de nieuwe starterspodcast van IEX, vertelt hij in geuren en kleuren hoe hij als jong broekie zijn weg naar de bank vond, om daar een beleggingsrekening te openen.

Een beleggingsrekening openen

Zijn zakgeld en kleedgeld ging allemaal op een grote hoop. “Dat spaarde ik op om te kunnen beleggen”, vertelt de analist. “Ik had in totaal €350 en daarmee ging ik naar de bank.” Uiteraard werd de destijds minderjarige Koerts begeleid door zijn vader, want je moet minimaal achttien jaar oud zijn om een beleggingsrekening te openen.

Niet geheel onbelangrijk om te melden is dat het jaar 2008 was. “Het was echt rond het hoogtepunt van de crisis. De dag dat we naar de bank gingen, kelderden sommige koersen met tientallen procenten. Het was echt een gure dag. Maar ik wilde gewoon beleggen, ik wilde ook meedoen.”

In de podcast vraagt presentator Coen Grutters of de bankier bij wie ze aanschoven doorhad dat het Niels was die wilde beleggen. “Nou, daar kwam hij pas later achter. Toen ik dat vertelde en uitlegde dat ik ál mijn geld wilde gaan beleggen zei hij dat ik helemaal gek geworden was, en achteraf bleek dat wel te kloppen.”

Te weinig spreiding

Koerts investeerde al zijn geld namelijk in twee aandelen: ING en Aegon. Dit druist volledig in tegen het advies om goed te spreiden. Om zo min mogelijk risico te lopen is spreiding belangrijk. "Ik liep het risico alles kwijt te raken en dat risico mag je als belegger echt niet lopen", legt Koerts uit met de kennis van nu.

Er zullen altijd bedrijven zijn die het in een bepaalde periode beter of slechter doen. Door een brede spreiding wordt het koersverlies van een slecht presterend bedrijf automatisch gecompenseerd door de koerswinst van een bedrijf dat het beter doet.

In aflevering twee van BeleggersBootcamp bevestigt Koerts dat dit niet handig was. "Het was een wijze les", zegt de analist terwijl hij eraan terugdenkt. Ondanks deze ruige start was het vroege begin van zijn beleggingscarrière gunstig. De fouten die hij toen maakte met zijn zakgeld zijn simpelweg minder duur dan wanneer hij op latere leeftijd met meer geld was begonnen met beleggen. Daarnaast hebben degenen die vroeg beginnen een langere horizon en dus meer tijd om rendement te maken.

De hele podcast met daarin het uitgebreide verhaal van Niels Koerts’ beursdebuut en uitleg over compound interest is te beluisteren op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of simpelweg hieronder.