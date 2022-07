Deze vier boeken moet elke startende belegger hebben gelezen

Boeken zijn vandaag de dag wellicht niet meer zo sexy, maar lezen blijft een fantastische manier om je kennisniveau op te krikken. Daarom volgen hier vier (stiekem vijf) boeken die beginner friendly-boeken die elke belegger gelezen moet hebben.

1. Simple Wealth, Inevitable Wealth

Nick Murrays boek Simple Wealth, Inevitable Wealth wordt gezien als het beste boek om eerst te lezen als beginnende belegger. Dat heeft voornamelijk vandoen met de eenvoud waarin het geschreven is. Geen moeilijke termen en geen veel te gecompliceerde uitleg.

Dit zegt een lezer over het boek in een review: "Een must read voor iedereen die wil leren succesvol te beleggen. Dit is niet geen gretig how to get rich quick-boek, want zoals met veel diëten is alles dat snel moet gaan niet houdbaar.”

En de vergelijking tussen beleggen en een dieet is helemaal niet zo vergezocht. Bij beleggen draait het niet om koerswinst na een week, net als dat je niet na een uur op dieet te zijn gaat klagen dat je nog niets bent afgevallen.

2. The Little Book of Common Sense Investing

'Bijbel voor indexbeleggen'. Zo wordt The Little Book of Common Sense Investing van beursveteraan John Bogle ook wel genoemd. In dit boek beschrijft Bogle hoe je op een eenvoudige, slimme en voordelige manier je vermogen kunt laten aangroeien, door te beleggen in indexfondsen (ETF's).

Hij adviseert hierbij de zogeheten buy & hold-strategie, waarbij je een ETF koopt en vervolgens op de plank legt en zijn werk laat doen. Het is overigens wel van belang dat je een aardig woordje over de Engelse grens spreekt, want het boek is niet in het Nederlands vertaald.

3. Winning the Loser's game

Als je open staat voor Engelstalige boeken, dan is dit meesterwerk van Charles D. Ellis wellicht ook wat voor jou. Ellis was een leerling van John Bogle. Hij zat in de Raad van Bestuur van Vanguard, waarvan Bogle de oprichter is. Van zijn boek ‘Winning the Loser’s Game’ is ondertussen de achtste editie verschenen. De eerste druk dateert van 1985. Daarin beargumenteert Ellis het belang van lage kosten van indexfondsen.

Het is haast onmogelijk voor particuliere beleggers om de markt te verslaan, maar niet getreurd, zelfs professionals kunnen dat niet. Middelmatige indexfondsen doen het nog altijd beter dan zo’n 75% van alle beleggingsfondsen. En beleggers worden uiteindelijk winnaars door niet te verliezen, zo redeneert Ellis.

4. De Intelligente Belegger

Dit boek is in 1949 geschreven door Benjamin Graham. Hij was een beroemde beleggingsadviseur en in dit boek doet hij zijn beleggingsstrategie uit de doeken. Een strategie die ’s werelds bekendste belegger Warren Buffett al jaren hanteert en hem dus heeft geholpen om miljardair te worden. Buffet zei dan ook dat dit ‘veruit het beste boek over beleggen dat ooit is geschreven.’

Ook analist Niels Koerts is positief te spreken over het werk van Benjamin Graham. Hij tipte De Intelligente Belegger in eerste aflevering van de gloednieuwe starterspodcast genaamd BeleggersBootcamp. De eerste aflevering, waarin econoom en schrijfster Veronique Estié te gast is, luister je hieronder.

Tot slot nog één boek. Als bonus tipte Koerts namelijk nóg een boek in de podcast. Degenen die al het leesvoer al hebben verslonden, kunnen deze zomer een poging wagen What Works on Wall Street van James P. O’Shaughnessy te lezen. Vind je zijn achternaam al lastig, dan moet je je Engels even bijspijkeren. Het zevenhonderd pagina’s tellende boek is namelijk niet in het Nederlands vertaald.