Wall Street stampt de bodem goed aan

Nu Amerikaanse financials hun cijfers op tafel leggen, zien we aan de hand van de technische plaatjes redelijke reacties

Voor technisch analisten gaat het er vooral om hoe winsten en waarderingen van dit moment door de markten worden verdisconteerd. Met andere woorden, hoe reageert Wall Street technisch op de jongste cijfers?

Technische plaatjes financials lijken langzaam te verbeteren

Vooralsnog zijn de resultaten redelijk ontvangen. Bovendien lijken de technische plaatjes bij de financials langzaam te verbeteren.

Bij de vorige start van het cijferseizoen, drie maanden geleden, lag Wall Street er nogal zwak bij. Indertijd waren de langetermijn uptrends over een brede linie gebroken en noteerden de indices onder hun 200- dagenlijn.

Wall Street geeft signalen van bodemvorming

Maar nu ogen de technische plaatjes redelijk (op korte termijn), bovendien tekenen zich signalen van bodemvorming af. Ik formuleer het nog heel voorzichtig, want het technische beeld loopt niet over van duidelijkheid.

In de afgelopen dagen legden Amerikaanse zakenbanken hun boeken op tafel. En technisch liggen die er iets minder slecht bij dan drie maanden geleden. Maar zoals ik gisteren al aangaf, op korte termijn staan de lichten nog niet op groen. Op zijn best misschien lichtgroen.

De eerste technische verbeteringen op Wall Street worden gevoed door beleggers die het risico voor een economische recessie van zich afschudden. Maar de bodem wordt aangestampt. Dit zien we ook bij de Nederlandse financials.

Vandaag bekijk ik de korte termijn plaatjes van JPMorgan, BlackRock, Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs en American Express.

Ik begin echter met de AEX-index, die gisteren een belangrijke test deed, door de dalende trend onder druk te zetten. Lees verder onder de afbeelding

Wordt lid van de Tostrams-club

Wenst u de nieuwe aankopen in uw mail te ontvangen? Alle portefeuille mutaties en koopsignalen zitten in het Tostrams-abonnement, dus voor abonnees. Voor 1 euro (voor de eerste maand) kunt u al kennismaken met de Nederlandmodule van het Tostrams lidmaatschap. Klik op de button hieronder voor een actieabonnement.

AEX-index zet bovenkant van de dalende trend onder druk

Technisch bezien komt de Nederlandse beurs er ietsje minder slecht bij te liggen. De hogere bodems signaleren een aantrekkende vraag.

Er wordt bij correcties blijkbaar steeds op iets hogere niveaus ingestapt of bijgekocht. Voor een nieuwe verbetering moet de AEX-index de dalende trend weten te breken. Deze uitbraak lijkt nu voor de deur te staan.

Gisteren zette de AEX-index al de bovenkant van de dalende trend onder druk. Een zeer belangrijke test dus voor de start van een zomerrally.



Er ligt een eerste weerstand op 719,10 punten (gevormd op 29 april). De steun handhaven we voorlopig rond 632,12 punten (de bodem van 17 februari 2020).

JP Morgan Chase klimt boven de voorgaande koersbodem

JP Morgan kruipt weer boven de laatste koersbodems, waarmee de eerdere neerwaartse doorbraak wordt geneutraliseerd. Dit geeft aan dat het aanbod boven de markt afneemt.

De neerwaartse trend blijft wel geldig, dus voor koopacties is het nog te vroeg. Enkel boven de weerstand van $115,65 (gevormd op 8 juli) klaart het beeld op en komt er meer ruimte vrij. De steun ligt rond $106,06.

Wacht een uitbraak af of benut de grotere correcties richting de steun van $106,06 (de bodem van 14 juli).





BlackRock laat steeds kleinere koersuitslagen zien

BlackRock beweegt op korte termijn horizontaal, maar op wat langere termijn neerwaarts. De grafiek geeft de afgelopen weken een vlak koersverloop aan tussen de steun van $575,60 en de weerstand van $626,85 (de top van 7 juli).

Voorlopig nog even niks doen.

Lees ook de fundamentele analyse over BlackRock: Tegenvallers BlackRock van tijdelijke aard



Citigroup breekt boven een vorige koerstop

Citigroup valt op door een redelijk technisch plaatje. In de afgelopen dagen is de financial met ruim 18% opgelopen. De steile dalende trend is verlaten. Het technische plaatje van Citigroup is ook verbeterd nu de top van eind juni is gebroken.

De neutrale range is aan de bovenkant verlaten. Hierdoor komt er opwaarts ruimte vrij richting de weerstand van $54,25 (de top van 26 mei). Steun ligt op $43,44 (de bodem van 14 juli).

Op correcties zou Citigroup mogelijkheden bieden.





Morgan Stanley laat een vlak koersverloop zien

De dalende trend van Morgan Stanley verliest duidelijk aan kracht. Toppen en bodems worden op gelijke niveaus gevormd en dat geeft aan dat de verkoopdruk afneemt. Wij houden rekening met een test van de weerstand van $81,22 (gevormd op 28 juni).

Enkel bij een doorbraak en slotstand boven $81,22 komt er ruimte voor een verdere stijging, mogelijk richting $94,41, de top van begin maart. Steun ligt op $72,05 (de bodem van 14 juli).



Goldman Sachs geeft grillige koersuitslagen weer

De koers van Goldman Sachs stuit op de weerstand van $308,97 (gevormd op 28 juni).

Technisch houden kopers en verkopers elkaar in balans. Dit vertaalt zich op de grafiek in een zijwaarts gericht koersverloop.

Het koersverloop tussen de steun van $288,36 (de bodem van 5 juli) en de weerstand van $308,97 is breed genoeg om traden interessant te maken.

Wacht daarvoor op de grotere dips. Of pak wat op na een doorbraak boven de horde van $308,97.

American Express geeft de neerwaartse uitbraak terug

Nu American Express weer boven de koersbodem van medio juni kruipt, lijkt de verkoopdruk boven de markt af te nemen. Ook het topje rond $143,10 (de top van 8 juli) wordt gebroken.

Maar de neerwaartse trend blijft wel intact. Pas indien de horde van $149,51 breekt klaart het beeld verder op. Maar het begin is er.

De steun ligt rond $134,12 (de bodem van 14 juli).

We zien hier nog geen witte rook.