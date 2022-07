Wat als Rusland de gaskraan verder dichtdraait?

Interessante uitleg over "wat als". Ik hoop dat er meer van dit soort artikelen op IEX komen.

Ik vroeg mij trouwens wel meteen af, hoe het toch mogelijk is dat goud en zilver al 3 maanden in een dalende trend zitten (kijkend naar BarrickGold en First Majestic Silver)..

Maar dat terzijde; een ding is echter volgens mij zeker: EU zal zich niet laten chanteren, want anders is het hek van de dam. Naar mijn aandelenportefeuille kijkend, zal ik (uitgaande van een daling van bedrijfswinsten in 2023 en 2024) opnieuw bekijken hoe het met mijn spreiding waarde-aandelen resp. groeiaandelen is gesteld. Mijn "cash-kruit" houd ik voorlopig nog even droog. Komende weken dus genoeg stof tot nadenken. 21 juli beslis ik of ik nog een paar extra warme truien koop.