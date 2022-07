Beursexperts tippen Prosus, maar zijn somber over het beursklimaat

Bericht delen via:

Het optimisme onder beursexperts is verdampt, zo blijkt uit de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl van Actiam. Over Prosus en ASML zijn veel professionals dan wel weer te spreken. Just Eat Takeaway daarentegen kunnen we volgens hen komende maand beter mijden.

Bij de peiling van vorige maand zagen de beursexperts het zonnig in. Onterecht, zo bleek, want de AEX-index kelderde met maar liefst 7,5%. Daarmee gaat juni 2022 de geschiedenisboekjes in als de op 25 na slechtste beursmaand voor de AEX ooit (van de 475 maanden dat de index bestaat).

Pessimisme in juli terug van weggeweest

Het optimisme onder de experts bleek van korte duur. Na de klappen van juni zien ze het een stuk somberder in.

Dat komt onder andere doordat centrale banken op de rem trappen om de inflatie te bestrijden, en de rente omhoog jagen. Zo is de Duitse tienjaarsrente dit jaar opgelopen van -0,12% naar 1,4%. "Voor obligatiebeleggers is dit een achtbaanrit, waarbij menigeen kotsend over de railing hangt", aldus Van Zeijl. Hij wijst erop dat daar nog een dreigende recessie bij komt.

De stemming over juli is als volgt:

30,0% is optimistisch (dat was vorige maand nog 50,8%)

31,4% is neutraal (tegen 23,8% vorige maand)

38,6% is pessimistisch (was 25,4%)

Saldo: -8,6% (was +25,4%)

Ook voor de rest van dit jaar zijn de experts somberder

Voor de rest van het jaar zijn de 70 deelnemende beursexperts even pessimistisch als over de komende beursmaand. Ruim een kwart denkt dat de AEX-index met 6% of meer zal stijgen. Maar een groter deel (36%) houdt rekening met een daling van meer dan 3%. De meeste experts verwachten niet dat de Oekraïne-oorlog snel opgelost zal zijn.

Dit zijn de verwachtingen voor de tweede jaarhelft:

27,1% is optimistisch (dat was vorige maand 36,5%)

37,1% is neutraal (tegen 36,5% vorige maand)

35,7% is pessimistisch (dat was 27,0%)

Saldo: -8,6% (was +9,5%)

Opvallende gelijkenis met de IEX Bull Bear Enquête

Deze omslag in het sentiment toont een opvallende gelijkenis met de uitslag van de IEX Bull Bear Enquête, waaraan 1.145 particuliere beleggers hebben deelgenomen. De zogeheten Bull/Bear Indicator dook onder de 50 punten: hij ging van 53,7 in juni naar 49,5 nu. Dit duidt op een bearish sentiment.

Experts zetten hun kaarten vooral op Amerikaanse aandelen

Van Zeijl was ook benieuwd welke regio favoriet is bij de beleggingsexperts. Er waren vier antwoordmogelijkheden:

Pacific

Verenigde Staten

Opkomende markten

Europa

Maar liefst 40% vinkte de VS aan. Pacific volgde met 24% van de stemmen. Deze regio profiteert volgens Van Zeijl van de sterke Amerikaanse dollar, terwijl de oorlog in Oekraïne er een stuk minder voelbaar is. Europa staat met 23% van de stemmen op de derde plaats. Hekkensluiter zijn de opkomende markten (13%).

Aandelenkeuzes juni: alle toppers in de min, en de floppers ook

Een vast onderdeel van de Actiam Beursenquête is het overzicht van de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers. Hoe hebben de deelnemers aan de vorige peiling het ervanaf gebracht?

Er viel eigenlijk geen eer aan te behalen. Slechts drie hoofdfondsen hielden afgelopen maand droge voeten: KPN en Wolters Kluwer eindigden onveranderd en Prosus won maar liefst 29%, met dank aan de grote inkoopactie van eigen aandelen.

Alle aandelen op het kooplijstje verloren terrein, en stevig ook. Per saldo daalde het rijtje toppers met 14%. Die deden het dus nog een stuk slechter dan de AEX.

De floppers deden het echter nóg slechter, waardoor een fictief long/shortfonds afgelopen maand een kleine plus van 3,5% zou hebben opgeleverd.

Vooral Just Eat Takeaway en ArcelorMittal deden wat van ze verwacht werd: flink dalen. Maar ook Philips en Shell deden aardig mee.

Toppers juni

Rendement Floppers juni Rendement ASML -15,0% Philips -14,3% Aegon -17,0% Shell -11,1% Heineken -7,3% Just Eat Takeaway -27,5% ASMI -17,5% ArcelorMittal -28,2% DSM -12,8% IMCD -6,3%

Keuzes voor juli: experts mikken op Prosus en ASML

Tot slot de keuzes voor juli. Welke aandelen maken volgens de beursexperts komende maand een kans en welke kunnen we beter uit de weg gaan?

De koersstijging van Prosus smaakt duidelijk naar meer, vinden de beursexperts. Zij zetten het aandeel van de techinvesteerder met stip op de eerste plaats van het kooplijstje. Ook ASML heeft nog steeds veel aanhangers, ondanks het koersverlies van 39% dit jaar. KPN en Unibail-Rodamco maken het rijtje toppers compleet.

De gifbeker van Just Eat Takeaway is nog niet leeg, zo vrezen de beleggingsprofs: dit aandeel voert het rijtje floppers aan. Hetzelfde geldt voor Philips en ArcelorMittal. Ook met Randstad en Adyen moeten we volgens de experts oppassen.

Ook hier zijn de professionals en particuliere beleggers het grotendeels met elkaar eens. Alleen over Unibail-Rodamco zijn de meningen verdeeld: bij de experts staat het vastgoedfonds in het rijtje toppers, terwijl de IEX-lezers het aandeel liever mijden.

Toppers juli

Saldo* Floppers juli Saldo* Prosus 10 Just Eat Takeaway -10 ASML 7 Randstad -6 KPN 5 Philips -6 Unibail-Rodamco-Westfield 4 ArcelorMittal -5 Adyen -5

* Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.