IEX: Beleggersvertrouwen draait naar negatief in juli

Na een opleving van een maand is het beleggerssentiment weer negatief geworden. De IEX Bull-Bear Indicator, de maandelijks gemeten maatstaf van het Nederlandse beleggersvertrouwend, komt voor juli uit op 49,5.

Daarmee is de indicator op 'bearish' terrein gekomen, onder het neutrale niveau van 50. Een maand geleden waren beleggers nog per saldo positief, met een Bull Bear Indicator van 53,7.

In de peiling gaf nog maar 34,2% aan voor aankomende maand een stijging van de AEX van 2% of meer te verwachten, terwijl dat vorige maand nog ruim 50% was. Voor de langere termijn - komende zes maanden - verwacht ruim de helft een stijging van de AEX van 3% of meer (dat was 67,4%).

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor juli is als volgt (tussen haakjes de scores voor mei):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 6,2% (was 5,6%)

Optimistisch: 22,4% (was 35,4%)

Neutraal: 31,2% (was 39,2%)

Pessimistisch: 29,7% (was 16,8%)

Zeer pessimistisch: 10,5% (was 3,0%)

Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 7,3% (was 6,8%)

Optimistisch: 25,9% (was 42,9%)

Neutraal: 28,5% (was 36,3%)

Pessimistisch: 28,7% (was 12,4%)

Zeer pessimistisch: 9,6% (was 1,6%)

AEX komende maand

Omhoog: 34,2% (was 50,3%)

Neutraal: 28,9% (was 37,6%)

Omlaag: 36,9% (was 12,1%)

AEX komende zes maanden

Omhoog: 50,8% (was 67,4%)

Neutraal: 16,3% (was 16,8%)

Omlaag: 32,9% (was 15,8%)

Beleggersplatform IEX peilt iedere maand het beurssentiment onder een grote hoeveelheid Nederlandse beleggers. Sinds 2001 wordt het beleggersvertrouwen maandelijks vastgelegd in de IEX Bull Bear Indicator. Een stand boven de 50 duidt op een positief beurssentiment, onder de 50 is de algehele stemming per saldo negatief.