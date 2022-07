We naderen het begin van een nieuwe business cycle

Eind januari signaleerden we op basis van de stand van de verschillende onderdelen van de business cycle dat een top in de cyclus nabij was. De rente was flink aan het stijgen, de aandelenmarkt kwam onder druk te staan en de inflatie ging al door het dak.

Inmiddels zijn we bijna een half jaar verder en zien we dat de economie duidelijk een stap terug heeft gedaan en de business cycle verder omlaag is gedraaid. Economische groei is tot stilstand gekomen en in Amerika hebben we zelfs al een eerste kwartaal van krimp gehad.

Hebben ook grondstoffen inmiddels hun top gezien?

Vrijwel alle assetcategorieën zijn omlaag gedraaid, alleen grondstoffen zijn het afgelopen half jaar verder opgelopen. Dit is een typisch signaal voor het einde van de business cycle, waarin grondstoffen als laatste een top maken en vervolgens neerwaarts draaien.

De vraag is nu hoe de verschillende categorieën ervoor staan en of ook grondstoffen hun top inmiddels hebben gezien. Dit zou dan betekenen dat we aan het begin van een nieuwe cyclus staan.

Vijfdelige serie

Deze week zullen we elke dag een update doen van de business cycle, aan de hand van de ontwikkelingen in de verschillende beleggingscategorieën.

Op dinsdag wordt de inflatie in kaart gebracht op basis van de ontwikkelingen in de diverse grondstoffen.

Woensdag bekijken we de sector vastgoed. Donderdag beoordelen we de vastrentende markten. Vrijdag is de beleggingscategorie aandelen aan de beurt, en dan kijken we of zich al interessante kansen op de aandelenbeurzen voordoen.

Wat zeggen de markten nu?

De aandelenmarkten hebben een stevige correctie laten zien, waarbij zowel de stijgende trends als meerdere steunniveaus zijn gebroken. De meeste beurzen zijn hierbij teruggezakt richting hun oude top van vlak voor de coronacrisis. In een gezonde markt zorgt een oude weerstand vaak voor nieuwe steun. Het is dus zeker niet ondenkbaar dat de markt rond deze niveaus een bodem zal vinden.

De obligatiemarkten zijn verder onder druk komen te staan door de gestegen rente. De rentestijging lijkt echter aan kracht te verliezen, wat een eerste signaal kan geven dat we de grootste stijging achter de rug hebben. Dit zou kunnen signaleren dat we binnenkort een bodem gaan vormen in de obligatiemarkt waarmee deze categorie de eerste is die weer interessant wordt.

De vastgoedmarkt heeft met een kleine vertraging op de aandelenmarkt ook een draai omlaag gemaakt. De meeste fondsen hebben last van de economische afkoeling en de gestegen rente. Toch is de schade bij de Nederlandse fondsen relatief beperkt gebleven. Wereldwijd staan vastgoedfondsen wel stevig onder druk. De MSCI World Real Estate index heeft een forse correctie laten zien.

De grondstoffenmarkt is de afgelopen maanden als enige categorie verder opgelopen. De oorlog in Oekraïne en de naweeën van de coronacrisis zorgden voor een flinke stijging van de grondstoffenprijzen. Ook hier zien we nu echter verandering in komen. Diverse industriële grondstoffen zijn al omlaag gedraaid en alleen de energieprijzen blijven nog hoog. Zowel olie als gas hebben hun stijgende trends de afgelopen weken echter stilgelegd en zouden wel eens verder kunnen gaan corrigeren. Hiermee zal ook de laatste positieve categorie een draai omlaag maken.

Business cycle

Waar eerst nog alleen de technische plaatjes aangaven dat de economische groei wereldwijd aan het afnemen was, hebben we daar de laatste maanden ook de bevestiging van gekregen in de economische cijfers.

Na een flinke correctie kunnen we nu de balans opmaken en de nieuwe positie in de business cycle bepalen. Het heeft er alle schijn van de we ons in het staartje van de cyclus begeven en binnenkort een nieuwe cyclus kunnen aanvangen.

Hiervoor zullen de grondstoffenprijzen de komende periode verder moeten afkoelen en zal de rente haar stijgende trend moeten afbreken. Obligaties zijn dan de eerste assets die aan de portefeuille kunnen worden toegevoegd. We houden daarom het koersverloop van de vastrentende waarden goed in de gaten.

Obligatie ETF

De Van Eck Vectors iBoxx EUR Souverign Capped AAA-AA ETF geeft het koersverloop weer van een mandje Europese staatsobligaties. Op de korte termijn grafiek van deze ETF is goed te zien dat de eerste kopers weer terug komen.

De dalende fase is nog intact, maar de eerste signalen van een mogelijke bodem worden zichtbaar.

Zodra de dalende trend wordt verlaten, zal het startschot worden gegeven voor een grotere stijging en dus een verdere daling van de kapitaalmarktrente.

Grondstoffen-index

De Dow Jones UBS Commodity index geeft het koersverloop weer van een verzameling wereldwijde grondstoffen. Op de kortetermijn-grafiek van deze index zijn de afgelopen weken duidelijk de eerste signalen van topvorming zichtbaar geworden.

De stijgende trend is afgebroken en de koers is onder de steun van de laatste bodems gezakt. Er is hiermee ruimte vrijgekomen voor een grotere correctie.

Conclusie

Alle signalen wijzen erop dat we aan het einde van de huidige cyclus staan en binnenkort een nieuwe cyclus gaan starten. Zeker nu ook de rente haar opmars lijkt te beëindigen en grondstoffen omlaag draaien, lijkt de markt zich op de maken voor een nieuwe cyclus.

Of dit ook betekent dat de aandelenmarkten op korte termijn een bodem zetten, zal nog moeten blijken. De obligatiemarkt is de eerste categorie die weer een outperformance zal laten zien, dus daar zullen beleggers zich in eerste instantie op moeten richten.