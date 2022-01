Vierjarige business cycle: naderen we de top?

Stijgende rentes, aandelen onder druk, inflatie die om zich heen slaat en grondstoffen die niet meer lijken te stuiten. Waar doet u dit aan denken?

Exact, de top van de van de vierjarige business cycle nadert. Oftewel de economische groei neemt af, of komt misschien wel tot stilstand.

In mijn vorige update van vier maanden geleden gaf ik al aan dat de top in de cyclus in zicht komt en dat een abrupte inflatiestijging het uiteindelijke signaal levert.

Dat het zo snel zou gaan, daar had ik geen flauw benul van. De inflatierisico's zijn dermate toegenomen dat een rentestijging onvermijdelijk is.

Met bovenstaande wat sombere vooruitzichten wil ik u meenemen in de wondere wereld van de vierjarige business cycle.

Einde groeifase

De business cycle geeft op dit moment aan dat aandelen, vastgoed en grondstoffen in het einde van hun groeifase terechtkomen. Want in deze fase remt de economische groei af.

Dit is overigens niet HET signaal om uit te stappen. Maar het wordt wel verstandig iets minder risico in zakelijke waarden (aandelen en vastgoed) aan te gaan.

Vooralsnog kan dit door rotatie in de portefeuille aan te brengen, door onder andere iets minder weging in technologie, waarvoor iets meer in groei belegd kan worden.

Vastrentende waarden, zoals staatsleningen, komen voorlopig nog niet op de technische boodschappenlijstjes voor. Wel kan een begin gemaakt worden om wat liquiditeit op te bouwen.



Wat zeggen de markten nu?

De aandelenmarkten verlaten hun lange termijn stijgende trends. De hapering van de afgelopen tijd is dus geen tijdelijke onderbreking van de uptrend, zoals we aanvankelijk dachten. We zien op dit moment wat technische ruis ontstaan.





De grondstoffenmarkten zijn recent opnieuw opwaarts uitgebroken. De wereldwijde grondstoffenindex, de DJ-UBS Commodity Index, heeft vorige week de toppen van de voorgaande maanden (rond 31) gebroken, waarmee de structurele uptrend is voortgezet. De energiemarkten blijven de grondstoffenkar trekken waarbij Brent richting $100 per vat beweegt.





De kapitaalmarktrente heeft technisch eindelijk het bodempatroon opwaarts afgerond. Deze formatie werd voltooid door een stijging boven de toppen van de afgelopen anderhalf jaar, die rond 0,06% lagen. Eerder al was de meerjarige neerwaartse trend al verlaten.





De vastgoedmarkten hebben de opwaartse beweging stilgelegd. De MSCI World Real Estate Index, die wereldwijd vastgoed volgt (in dollars), is in de afgelopen maanden vastgelopen tussen 244 en 269 punten.

De bovenstaande markten geven dus signalen van afnemende economische groei aan. Het is vooral de combinatie van verzwakkende technische factoren die signaleert dat het feestje in de econonomie weliswaar niet voorbij, maar wel aan het uitdoven is.

Daarover kan ik de volgende conclusies trekken:

Ten eerste komt deze combinatie alleen voor aan het einde van de economische cyclus.

Ten tweede markeert dit tegelijkertijd dat de uitbundige groeifase niet langer houdbaar is.

Of anders gezegd, het ging de afgelopen jaren fantastisch, maar thans komen we in de top in de cyclus. Zoals gezegd gaven we in onze vorige update van de vierjarige business cycle aan dat het vaak een abrupte inflatiestijging is, die de bel van de laatste ronde is.

Deze bel is afgelopen weken afgegaan. De inflatierisico's zijn intussen verder toegenomen, wat een verder oplopende rente onvermijdelijk maakt.

Vooruitlopen

Hoewel er absoluut een relatie is tussen financiële markten en economie, moeten we ook vaststellen dat die niet één-op-één parallel aan elkaar lopen. Uit ervaring weet ik dat financiële markten een zeer goede antenne hebben voor de stand van de economie.

Daardoor kunnen de markten soms enkele maanden op de economische statistieken vooruitlopen. Beleggen is geen keiharde wiskunde, maar heeft een meer psychologisch karakter.

Hierna vindt u enkele langetermijngrafieken van financiële markten. Helemaal onderaan staat de uitleg van de vierjarige business cycle, zoals ik die ook in oktober heb gepubliceerd.

Ik loop de lange-termijnontwikkelingen langs van aandelen, rente, vastgoed en grondstoffen. In de combinatie zie ik de volgende technische condities:

Aandelen: neutraal

Sectoren: tech iets verminderen, waarde en groei verhogen

Grondstoffen: positief

Vastgoed: neutraal

Obligaties: negatief

Cash beginnen met opbouwen

In mijn wekelijkse video, die maandagochten online gaat, ga ik nader in op de sectorrotatie. Ik bespreek daarin enkele sterke en enkele zwakke sectoren. Tevens bekijk ik de defensieve Nederlandse aandelenportefeuille.

AEX-index

Het plaatje van de AEX-index stagneert nu zich een lagere koerspiek aan het vormen is. Een overtuigende doorbraak onder de steun van 751,06 punten (de bodem van 8 oktober 2021) zou de verzwakking bevestigen en een verkoopsignaal opleveren. De 200-dagenlijn is al gebroken.

Brent olie

De olieprijs breekt boven de weerstand van $86,74 (gevormd op 5 oktober 2018). Hierna wordt $115,71 het volgende opwaartse koersdoel.

Steun voor Brent-olie ligt rond $65,02 (de bodem van 20 augustus 2021). De stijgende 200-dagenlijn blijft voorlopig een prima vangnet bieden.

NL kapitaalmarktrente

De Nederlandse kapitaalmarktrente verbetert nu de horde rond 0,06% (gevormd op 20 maart 2020) breekt. De 10-jaars kapitaalmarktrente kan verder omhoog nu hogere koersbodems op de grafiek zichtbaar zijn.

De steun bevindt zich rond -0,27% (de bodem van 24 december 2021). Na de uitbraak boven de weerstand van 0,06% wordt 0,67% het volgende opwaartse koersdoel.

DJ-UBS Commodity Index

De wereldwijde grondstoffenindex heeft een koopsignaal gegenereerd nu de laatste top rond 31,00 punten (de top van 29 oktober 2021) is gebroken. De oude uptrend is weer opgepakt waardoor we een verdere koersstijging mogen verwachten.

Het eerste koersdoel ligt rond 41,29 punten (gevormd op 29 maart 2013). Steun ligt rond 27,18 punten (de bodem van 3 december 2021).

De stijgende 200-dagenlijn blijft voorlopig een prima vangnet bieden.

MSCI World Real Estate

De MSCI World Real Estate Index zakt weer onder de voorgaande toppen, wat een verzwakking signaleert. We zien steun rond 244,48 punten (de bodem van 1 oktober 2021).

Weerstand ligt rond 269,46 punten (de top van 31 december 2021). Na een doorbraak onder 244,48 wordt 213,65 het volgende neerwaartse koersdoel.





Emails van Tostrams abonnees

Op de redactie hebben we de afgelopen tijd veel vragen van onze leden ontvangen over de stand van zaken in de vierjarige business cycle.

Eén vraag licht ik eruit, die was van (drs) M. W. de Witte MSc, ik heb toestemming zijn naam te vermelden. Hij zegt onder andere:

Elke keer als u had gemeld dat we vlak voor DE TOP zitten - zoals recent in oktober 2021 - kwam er géén volgende update. Ik wil namelijk van u horen wanneer we vlak, vlak, vlak voor de top zitten. Dus niet ruim ná de top, wanneer de beurs al flink is ingezakt. Nu snap ik dat die vlak-vlak-vlak voor de top boodschap lastig is.

Een deel van mijn reactie aan de heer de Witte:



Ik snap uw vraag volledig. Maar de vraag stellen is makkelijker dan 'm beantwoorden.

Wij publiceren een nieuwe versie van de business cycle pas indien er voldoende nieuwe informatie is voor een update en dit tot nieuwe inzichten leidt.

Pas nu, begin 2022, denken we dat de business cycle een stukje opschuift naar de top. Maar 100% zeker zijn we nog niet, daarom zeg ik ook nadrukkelijk 'denken wij'.



Over uw inschatting dat we vlak-vlak-vlak voor de top zaten en dat het nu te laat is het volgende. Onze updates betreffen altijd lange termijn waarnemingen gericht op defensieve beleggers. Verder geven wij met de Businesscycle géén concrete adviezen. Het zijn meer lange termijn aanbevelingen, Het is aan de belegger zelf te bepalen wat die ermee kan.

Tot zover emails van Tostrams-abonnees.

Uitleg

Hieronder een uitleg van de vierjarige business cycle, zoals ik die ook in oktober heb gepubliceerd.

Historie

Wat als je niet vanuit de huidige economische (groei-)cyclus redeneert, maar vanuit de financiële markten terugkijkt in het verleden? Kun je dan in de geschiedenis periodes terugvinden wanneer specifieke technische ontwikkelingen op de financiële markten samenvallen met een bepaalde fase in de economische cyclus?

Gemiddelde cyclus duurt vier jaar

Indien je lang genoeg terugkijkt, dan zie je dat er in de economie sprake is van een golfbeweging. De gemiddelde cyclus duurt vier jaar; soms wat korter, soms wat langer.

In onze modellen is dit dan ook de 'vierjarige business cycle' gaan heten. Over een langdurige periode van meer dan 100 jaar kunnen we constateren dat de geschiedenis zich steeds herhaalt.

We zien namelijk dat tijdens elke complete economische cyclus de afzonderlijke financiële markten chronologisch altijd exact dezelfde volgorde in gebeurtenissen en ontwikkelingen laten zien. Zo heeft binnen een economische cyclus elke beleggingscategorie zijn eigen period of fame.

In de vierjarige business cycle worden dus technische en fundamentele (macro-economische) modellen gecombineerd. Feitelijk is het een hybride systeem.

Waar stonden we in oktober 2021

In de herfst van 2021, hebben de analisten van Tostrams de vierjarige business cycle beoordeeld. Aan de hand van ons model onderzochten we in welke fase van de economische cyclus we verkeren.

Eerdere correcte signalen

De vorige keren dat we dat hebben gedaan was in februari 2019 en begin 2021. In 2019 gaf de vierjarige Businesscycle duidelijk aan dat de economie niet langer afkoelde, op een bodem stond en dat we in het begin van een groeifase waren terechtgekomen.

Zakelijke waarden, zoals aandelen en vastgoed, zouden toen, aan het begin van een nieuwe Vierjarige Businesscycle, weer koopwaardig zijn.

Groeiversnelling

Begin 2021 gaf ik aan de economie helemaal op stoom kwam, in een mogelijke groeiversnelling zou terechtkomen en haar sterkste fase zou ingaan.

Op 1 oktober signaleerde ik hier dat de Businesscycle een top naderde: https://www.iex.nl/Artikel/730058/Vierjarige-business-cycle-het-gaat-fantastisch-maar-we-naderen-wel-de-top.aspx

Laatste fase begint eind 2021

Volgens de vierjarige business cycle, tegen het einde van 2021, komt de economie in het laatste deel van fase IV terecht. Dat is haar sterkste fase, maar we naderen wel de top. De economische cyclus is zeer positief, ondergaat een duidelijke groeiversnelling, maar we naderen wel een top in de golfbeweging.

De beleggingscategorieën die in deze fase IV doorgaans goed presteren zijn: aandelen, vastgoed en grondstoffen (dus per oktober 2021).

De vierjarige business cycle geeft tegelijkertijd aan dat staatsleningen in deze fase achterblijven in prestaties. Helemaal onderin deze blog worden alle ins en outs van de vierjarige business cycle verklaard.

Geen cash eind 2021

In fase IV is een beleggingsstrategie mogelijk zonder liquiditeiten. De liquide middelen zijn immers aan het werk gezet in aandelen, vastgoed en sinds begin van dit jaar dus ook in grondstoffen.

Pas aan het einde van fase V, als de rente waarschijnlijk fors hoger staat, kunnen liquiditeiten overwogen worden.

Volgens de vierjarige business cycle kan de weging in Nederlandse staatsleningen en bedrijfsobligaties, afhankelijk van het risicoprofiel, nog laaggehouden worden.

Ik oktober liep ik de lange-termijnontwikkelingen langs van aandelen, rente, vastgoed en grondstoffen. In de combinatie zie ik de volgende technische condities:

Aandelen: positief

Grondstoffen: positief

Vastgoed: positief

Obligaties: negatief

Vierjarige business cycle (grafische weergave)

Over een langdurige periode van meer dan 100 jaar kunnen we constateren dat de geschiedenis zich steeds herhaalt. We zien namelijk dat de economie tijdens een complete cyclus chronologisch altijd dezelfde volgorde in gebeurtenissen en ontwikkelingen op de financiële markten laat zien.



Voor de vierjarige business cycle beoordelen we alle financiële markten gecombineerd, zoals rente, aandelen, vastgoed en grondstoffen. Aan de hand van de koersontwikkelingen proberen we vervolgens te achterhalen wat de gecombineerde markten voorspellen ten aanzien van economische groei en/of krimp.

Het komt erop neer dat tijdens een periode van economische krimp staatsleningen in prijs stijgen (dus de rente daalt dan). Tijdens economische groei daarentegen, staan aandelen en grondstoffen juist in de belangstelling. Dan zijn staatsleningen doorgaans minder geschikt om in te beleggen.

Period of fame

Zo heeft binnen een Vierjarige Businesscycle elke beleggingscategorie zijn eigen period of fame. Het verleggen van de aandacht van de ene beleggingscategorie naar de andere, op basis van de golfbeweging van deze cycle, is dan ook van groot belang voor het uiteindelijk beleggingsresultaat.



De Vierjarige Businesscycle maakt het mogelijk om draaipunten te identificeren voor verschillende financiële en economische indicatoren. Deze zijn op hun beurt maatgevend voor de vraag waarin te beleggen: in obligaties, aandelen, vastgoed, grondstoffen of cash.

Zoals hierboven is aangegeven behoort een langetermijnbelegger thans in aandelen te beleggen. Ook in de afgelopen maanden heb ik hier in dit blog meerdere malen op gewezen, maar dan vanuit een technische invalshoek.

Op basis van de vierjarige business cycle blijven ook grondstofgerelateerde beleggingen in aanmerking voor lange-termijnposities, evenals vastgoed. (let op onderstaande grafiek van de vierjarige business cycle geeft de stand van oktober 2021 weer en is dus niet geactualiseerd naar de stand van begin 2022)





Gestileerd en geïdealiseerd

De grafiek hierboven laat een geïdealiseerd voorbeeld zien van de Businesscycle. De sinuscurve (rode lijn) geeft het pad van economische groei en/of krimp weer. De gestippelde horizontale lijn maakt een onderverdeling van periodes van groei en krimp.

De geschiedenis herhaalt zich. Tijdens een complete cyclus, die gemiddeld vier jaar duurt, laten de financiële markten chronologisch altijd dezelfde volgorde in gebeurtenissen laat zien.

Dit maakt het mogelijk om draaipunten te identificeren voor verschillende financiële en economische indicatoren, maar ook voor obligaties, aandelen, vastgoed en grondstoffen.

De Vierjarige Businesscycle laat (geïdealiseerd) het chronologische pad zien van de diverse financiële markten: cash, obligaties, aandelen, vastgoed en grondstoffen.

Geïdealiseerde beleggingsstrategie

Kort samengevat kan bij het volgen van de Vierjarige Businesscycle de volgende beleggingsstrategie interessant zijn (LET OP: Deze keuzes zijn geïdealiseerd en vormen beslist geen dwingend beleggingsadvies). Grafisch is de cyclus in zes stukken (fases) onderverdeeld.



Fase I:

Aandelen, vastgoed en grondstoffen mijden

Posities in obligaties aanhouden

Fase II:

Posities in aandelen opbouwen, juiste sectoren kiezen

Posities in vastgoed opbouwen

Posities in obligaties aanhouden (omruilen van staats- in bedrijfsleningen

Voorzichtig met grondstoffen

Fase III:

Posities in aandelen en vastgoed uitbreiden

Posities in obligaties: looptijden verkorten

Posities in grondstoffen opbouwen

Fase IV (waar we al enige tijd inzitten):

Posities in aandelen en vastgoed aanhouden

Posities in obligaties afbouwen

Posities in grondstoffen uitbreiden

Fase V:

Posities in aandelen en vastgoed afbouwen

Obligaties mijden

Posities in grondstoffen aanhouden

Fase VI:

Aandelen, vastgoed mijden

Posities in grondstoffen afbouwen

Cash en obligaties aanhouden

Ik wil nogmaals benadrukken dat de bovenstaande keuzes zijn geïdealiseerd en beslist geen dwingend beleggingsadvies vormen. Wij adviseren nadrukkelijk om altijd contact op te nemen met uw beleggingsadviseur of vermogensbeheerder.