Chinese aandelen stabiliseren

Aandelen in China hebben met forse tegenwind te kampen gehad. Maar heel voorzichtig treedt wat stabilisatie op.

In de afgelopen zes maanden heeft niet één van de Chinese aandelenindices de broek weten op te houden. Elke grote beursindex noteert de onder de dalende 200-dagenlijn.

Is de bodem bereikt?

Desondanks maakte JP Morgan vorige maand bekend dat bepaalde sectoren op de Chinese beurs interessant worden. De weging voor een groot aantal Chinese tech-aandelen is door de vermogensbeheerder verhoogd.

Steeds meer analisten delen de mening van JP Morgan en denken dat de bodem in China is bereikt. Men verwacht dat de Chinese economie zich wat kan herstellen nu het zero-covid-beleid verder wordt afgebouwd. Verder bleek deze week dat de krimp in de Chinese dienstensector is afgenomen.

Nog geen groene vlag

Technisch is het evenwel nog veel te vroeg om de groene vlag te hijsen. Maar ik zie op de grafieken wel de eerste signalen van stabilisatie. Meer dan dat is het voorlopig niet, dus voorzichtigheid blijft geboden.

Daarom bekijk ik vandaag de Hang Seng index van Hong Kong, de China Shanghai Composite index en het aandeel Alibaba.

Ik bespreek verder het in Amsterdam genoteerde Prosus, omdat dat één van de aandelen is die JP Morgan op de kooplijst heeft gezet. Prosus heeft grote belangen in Tencent, een enorme Chinese multinational dat in meerdere industrieën actief is. Prosus biedt Nederlandse beleggers de mogelijkheid om indirect een belang op de Chinese beurs in te nemen.

Lange termijn analyse Hang Seng index

De beurs van Hong Kong heeft de steun van 18.278,80 punten (de bodem van 12 februari 2016) bereikt, binnen de dalende trend.

De neerwaartse fase krijgt enkel een nieuwe impuls indien de laatste bodem naar onderen wordt gebroken. Verdere koersdalingen mogen dan niet meer uitgesloten worden. De weerstand van de Hang Seng index ligt rond 26.234,94 punten (de top van 29 oktober 2021).

Bij de Hang Seng index laat de 200-dagenlijn een negatief verloop zien. Dit geeft een zwakke technische conditie weer.





Lange termijn analyse China Shanghai Composite index

De Chinese beurs kruipt weer boven de laatste koersbodem, waarmee de eerdere neerwaartse doorbraak wordt geneutraliseerd.

Dat de China Shanghai Composite-index terugkeert boven een vorige bodem, geeft aan dat het aanbod iets afneemt. De weerstand bevindt zich rond 3.731,69 punten (de top van 19 februari 2021). De steun ligt rond 2.863,65 punten (de bodem van 29 april).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van de China Shanghai Composite index laat een neerwaarts verloop zien. Dit wijst op een negatieve technische conditie.

Lange termijn analyse Alibaba Group

Alibaba Group vormt binnen de dalende trend een potentiële hogere bodem. Dit signaleert dat het technische beeld wat minder negatief wordt.

Voor een nieuwe verbetering moet Alibaba Group de dalende trend weten te breken. Pas bij een uitbraak en slotstand boven de weerstand van $124,11 (gevormd op 25 maart) komt er meer opwaarts potentieel vrij. De steun ligt rond $78,01 (de bodem van 13 mei).

De 200-dagenlijn laat een dalend verloop zien. Dit duidt op een zwakke technische conditie.

De zwakke B.O.B.-indicator suggereert dat Alibaba Group achter blijft bij de rest van de markt.

Lange termijn analyse Prosus

Nu Prosus weer boven de koersbodem van maart (rond €40) kruipt, wordt de eerdere neerwaartse doorbraak geneutraliseerd. De terugkeer van Prosus boven een vorige bodem geeft aan dat de verkoopdruk afneemt.

De weerstand bevindt zich rond €79,75 (de top van 14 januari). De steun ligt rond €40,06 (de bodem van 13 mei). Na een doorbraak onder de steun van €40,06 wordt €32,45 het volgende neerwaartse koersdoel.

Bij Prosus laat de 200-dagenlijn een negatief verloop zien. Dit geeft een zwakke technische conditie weer.

De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat Prosus minder presteert dan de markt. De B.O.B.-indicator vergelijkt het koersverloop van Prosus met dat van het marktgemiddelde.