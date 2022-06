Constantijn van Oranje: "Pensioenfondsen zouden meer moeten investeren in tech scale-ups"

Nederland heeft een ondernemende bevolking en een goede IT-structuur, maar toch valt er nog veel te verbeteren aan het klimaat voor technologische startups en scale-ups in Nederland. Dat zegt special envoy prins Constantijn van Oranje van Techleap.nl in een interview met beleggersplatform IEX.

Techleap.nl stelt zich ten doel om het Nederlandse tech-ecosysteem te verbeteren en begeleidt startups en scale-ups tijdens de groeifase. Op 1 juli is Constantijn van Oranje een van de sprekers op de IEX Beleggersdag. In het interview gaat hij onder andere in op de diverse obstakels die Nederlandse techondernemers ervaren bij het laten groeien van hun bedrijf.

“De grootste drempel is vaak de ondernemer zelf. [...] De meeste ondernemers kijken vooral naar de Nederlandse markt. Maar als groei je doel is, moet je het bedrijf eigenlijk al vanaf het begin bouwen met een internationale blik."

Innovatiekracht

Nederlandse pensioenfondsen zouden een grotere rol kunnen spelen in het laten doorgroeien van veelbelovende techbedrijven, zegt Van Oranje. Die zouden "echt veel meer moeten investeren in tech scale-ups, en daarmee in de innovatiekracht van ons land."

Een andere grote blocker is het vinden van talent. "Je moet goede mensen kunnen vinden en aan je binden. In Nederland kun je geen passende optieregeling aanbieden. Dat is een obstakel, want hoe kun je dan concurreren met grote internationale techbedrijven als Google, die dat wel kunnen."

Ook in het onderwijs zijn nog stappen te zetten, zegt Van Oranje: Dat is "nog onvoldoende ingesteld op technologische vaardigheden. Zo komen er bijvoorbeeld te weinig mensen van school die kunnen programmeren.”

Gevraagd naar de Nederlandse unicorns van de toekomst, geeft hij aan dat nu vooral veel interessante bedrijven actief zijn in de fintechsector (met name in enterprise software) en in het segment dat thuiswerken faciliteert met behulp van technologie.

Lees het volledige interview met Constantijn van Oranje op IEX.nl