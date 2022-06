“De laagdrempeligheid van de beleggingswereld wordt gefaciliteerd door start-ups”

Adyen, ASML, Prosus, Besi, Just Eat Takeaway (JET), ASMI… Waar de AEX tot enkele jaren geleden vooral bestond uit aandelen van traditionele bedrijven, domineren nu techfondsen. Wie worden de kampioenen van de toekomst? Op de IEX Beleggersdag op 1 juli laat Constantijn van Oranje, Special Envoy van Techleap.nl, zijn licht schijnen over de Nederlandse techsector. Voorafgaand ervan sprak IEX alvast met hem.

Om het te schoppen tot unicorn, is een flinke dosis lef en ambitie nodig. Maar ook toegang tot kapitaal, kennis, talent, markten, technologie en een goed netwerk. Dat is precies waar Techleap.nl tech start-ups en scale-ups de afgelopen jaren mee helpt.

Wat doet Techleap precies?

“Ons doel is het Nederlandse tech ecosysteem te verbeteren. We kijken hierbij naar de blokkades en mogelijke aanjagers, bieden verschillende programma’s voor techbedrijven en gaan ook in gesprek met de overheid en andere stakeholders over wat beter kan.



Daarnaast hebben founders meer kans op succes door de connectie met en steun van peers. Het is heel belangrijk dat ondernemers elkaar helpen, dus we brengen ervaren en minder ervaren founders met elkaar in contact. Zo hebben we onlangs de BOLD Community opgestart, waar de oprichters van geselecteerde groeibedrijven kunnen leren van de founders van ervaren partijen als Adyen en Just Eat Takeaway, die de fase van scale-up al achter de rug hebben.”

Wat is uw rol in Techleap.nl?

“Ik ben oprichter, aanjager, spreek met verschillende stakeholders en bepaal mede de strategie. Maar ik ben er ook operationeel bij betrokken. Ik haal bijvoorbeeld sprekers binnen, als we een groot evenement hebben. Heel hands on dus. Verder ben ik natuurlijk ook één van de gezichten naar buiten toe.”

Hoe omschrijft u het Nederlandse start-upklimaat? Doen we het goed?

“Nederland heeft een ondernemende bevolking en een goede IT-structuur en doet het wat dat betreft goed. Maar er valt nog veel te verbeteren.”

Welke hobbels zijn er dan nog te nemen?

“De grootste drempel is vaak de ondernemer zelf. Durft hij of zij groot genoeg te denken? De meeste ondernemers kijken vooral naar de Nederlandse markt. Maar als groei je doel is, moet je het bedrijf eigenlijk al vanaf het begin bouwen met een internationale blik.



Ook is het belangrijk om je zeggenschap niet meteen kwijt te raken. In ruil voor kapitaal raken veel ondernemers al de controle kwijt voor de echte groei tot stand moet komen.



Een andere grote blocker is het vinden van talent. Je moet goede mensen kunnen vinden en aan je binden. In Nederland kun je geen passende optieregeling aanbieden. Dat is een obstakel, want hoe kun je dan concurreren met grote internationale techbedrijven als Google, die dat wel kunnen. Fintechbedrijven worden beperkt door het bonusplafond voor financieel dienstverleners, terwijl het eigenlijk meer IT-bedrijven zijn.



Daarnaast is het onderwijs nog onvoldoende ingesteld op technologische vaardigheden. Zo komen er bijvoorbeeld te weinig mensen van school die kunnen programmeren. Verder zouden Nederlandse pensioenfondsen echt veel meer moeten investeren in tech scale-ups, en daarmee in de innovatiekracht van ons land.”

Welke technologieën zijn nu het meest in opmars?

“Het meeste geld stroomt momenteel naar fintech, enterprise software en healthtech. In Nederland is er in healthtech vooral veel activiteit in biotech en medtech. In andere landen zie je veel aandacht voor digitale oplossingen en platformen voor de zorg, maar die lijken in Nederland moeilijk op te schalen.”

En van welke technologieën kunnen we veel verwachten?

“Voorbeelden van veelbelovende technologieën zijn smart industry, quantum computing, regeneratieve geneeskunde, fotonica (een technologie die zich richt op het detecteren, opwekken, transporteren en bewerken van licht, red.), veelal in combinatie met AI.

In deze ‘deeptech’ gaat de groei wel langzamer, want technologie ontwikkeling kost tijd en is erg kapitaalintensief.”

Waar vinden we de volgende unicorn?

“Een sector waar interessante bedrijven actief zijn is People at Work. Sinds de coronacrisis werken veel mensen thuis. Dat heeft de HR-sector flink op zijn kop gezet. Een bedrijf als Remote, dat bedrijven met personeel in het buitenland ondersteunt, wordt inmiddels op 3,5 miljard euro gewaardeerd. Ook Miro, ontwikkelaar van software om online te kunnen samenwerken, heeft al een miljardenwaardering.

Er zijn ook veel fintechbedrijven die hard aan de weg timmeren; met name in enterprise software. Bedrijven als BUX en BOTS maken het makkelijker om in cryptomunten en in aandelen en ETF’s te beleggen. De laagdrempeligheid van de beleggingswereld is grotendeels gefaciliteerd door startups.”

Kunnen we binnenkort veel nieuwe bedrijven verwelkomen op het Damrak?

“Voor sommige investeerders kan een beursgang een goede exit zijn. Maar dat lijkt nu even on hold te staan. Financiering is op groei gericht. Als die groei dan hapert, door verstoringen in de supply chain, de oorlog in Oekraïne en personeelstekorten, kan dat leiden tot een behoorlijke afstraffing. Die onzekerheid zien we de laatste tijd op de beurs en dat gaat nog wel even door, vrees ik.”

Veel techbedrijven zijn dit jaar flink afgestraft. Verwacht u dat ze weer zullen opkrabbelen?

“Na jarenlange groei hebben we te dealen met een correctie door allerlei factoren die grotendeels losstaan van technologiesector zelf. Maar de onderliggende trends zijn nog hetzelfde als vóór de omslag in het sentiment. Daarom verwacht ik dat bedrijven met een goede business zich zullen herstellen en ook hun weg naar de beurs weer zullen vinden.”

