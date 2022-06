Een gespreide portefeuille bouwen met ETF's

ETF's worden steeds populairder om geld te beleggen. Veel beleggers zien ETF's echter vooral als instrumenten om brede blootstelling aan aandelenmarkten te krijgen.

Wat veel mensen nog niet beseffen, is dat je via ETF beleggen nog veel meer kunt doen dan alleen beleggen in aandelen. Je kunt ook beleggen in goud, beleggen in vastgoed of beleggen in obligaties. Via diverse ETF's kan een gespreide beleggingsportefeuille worden opgebouwd. Een multi-asset ETF belegt in meerdere beleggingscategorieën tegelijkertijd waardoor u een hoog niveau van diversificatie via een enkele aankoop kunt bereiken.

Betaalbaar diversificeren

ETF's volgen een index. Om deze reden wordt het beleggen in ETF's ook wel indexbeleggen genoemd. Omdat er geen (dure) actieve fondsbeheerders nodig zijn die individuele effecten analyseren, kunnen ETF's vaak een stuk goedkoper worden aangebonden dan actieve beleggingsfondsen.

ETF's kunnen dividend uitbetalen of herbeleggen. VanEck biedt beide ETF-categorieën aan. Zo hebben we een hoog dividend-ETF die het dividend uitkeert, maar ook veel thematische ETF's die herbeleggen.

Via thematische ETF's kunt u blootstelling verkrijgen aan bedrijven waarvan u denkt dat ze van bepaalde lange termijn trends profiteren. We bieden een breed palet aan thematisch ETF's aan. Zo hebben we een halfgeleider-ETF, een esports-ETF, een waterstof-ETF, een smart home-ETF en een China-ETF. Ook bieden we diverse grondstof-ETF's aan, zoals een mijnbouw-ETF, goud-ETF's en een rare earth-ETF. Uiteraard hebben we ook diverse duurzame ETF's in ons aanbod.

Risico verminderen

Belangrijk is om te beseffen dat ETF's risico’s met zich mee brengen. Het belangrijkste risico is marktrisico: als de markten naar beneden gaan, zullen ETF's niet achterblijven. Vooral thematische ETF's hebben daarnaast vaak ook nog sectorconcentratierisico of het risico van beleggen in kleinere bedrijven.

Een manier om risico te verminderen is om obligatie-ETF's aan de portefeuille toe te voegen. Dit kunnen zowel staatsobligaties als bedrijfsobligaties zijn. Staatsobligaties bestaan in veiligere varianten, zoals hoogwaardige eurozone-obligaties, of ook risicovollere varianten, zoals emerging markets local currency-obligaties.

Een voorbeeld van risicovolle bedrijfsobligaties zijn fallen angels. Dit zijn obligaties die bij uitgifte investment grade waren, maar sindsdien zijn afgewaardeerd naar non investment grade (speculatief). Deze obligaties zijn toegankelijk via onze fallen angel-ETF. Tegenover het hogere risico staat meestal een hoger couponrendement en mogelijk een hoger totaalrendement. Dit is echter niet gegarandeerd.

Beleggen in crypto via ETN's

Cryptovaluta vormen een nieuwe beleggingscategorie. VanEck heeft Exchange Traded Notes (ETN's) in haar assortiment waarmee je kunt beleggen in crypto. ETN's zijn geen ETF's, maar zijn wel verhandelbaar op de beurs. Wij bieden Crypto-ETN's aan waarmee je kunt beleggen in Bitcoin, Ethereum, Solana, TRON, Polkadot, Avalanche en Polygon.

Belangrijk is om te beseffen dat cryptovaluta een extreem risicovolle beleggingscategorie zijn, met extreem hoge volatiliteit en diverse risico’s zoals marktrisico, technologisch risico en regelgevingsrisico. Sommige van de onderliggende risico’s zijn mogelijk nog niet bekend. In onze optiek zouden cryptovaluta daarom niet meer dan een paar procent van een verder breed gespreide portefeuille moeten uitmaken.

