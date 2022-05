Financials on the run

Bericht delen via:

Financials gaan opeens op de run, niet alleen op de Nederlandse beurs. Ook elders zitten financiële aandelen plotseling in de lift.

Stel, je hebt wat geld op de bank staan en je wilt dat beleggen. Zijn de beurskoersen voldoende gedaald en moet je je gehele kapitaal direct en in één keer inzetten? Kortom, hoe zet je de koopkansen af tegen je cashpositie en bestaat er een manier om dit zonder risico te doen?

Om maar meteen met de laatste vraag te beginnen: nee zonder risico is beleggen niet mogelijk. Vanavond in het webinar Hollandse Aandelenavond 2022 bespreken vijf deskundigen hoe de kansen en risico's op dit gebied zijn. Ook ik ben dit jaar weer van de partij.

Cash aanhouden

Mijn insteek vanavond is hoe koopkansen te benutten en toch wat liquiditeit aan te houden. Ik bespreek drie posities waarmee deze strategie wordt uitgewerkt.



Financials on de run

Een opvallende ontwikkeling op dit moment is de plotselinge belangstelling voor financials. Niet alleen op de Nederlandse beurs, ook elders in Europa gaan financiële aandelen plotseling door het dak.

Maar ook op Wall Street zien we deze sector flink opleven. Het interessante van deze ontwikkeling is dat er nog redelijk wat opwaarts potentieel in deze sector zit, aangezien enkele individuele aandelen op het punt staat uit te breken.

Daarom deze keer de korte termijn analyses van enkele financiële waarden. Ik heb van elke beurs één aandeel geselecteerd.

ING breekt de serie van lagere koerspieken opwaarts af

ING verbetert op de korte termijn, nu de correctieve fase naar boven wordt gebroken. Het aandeel laat afgezien hiervan, bewegingen zien boven de steun van €8,57 (bodem van 6 mei).

Voor een nieuwe verbetering is een doorbraak boven de weerstand van €10,06 (de top van 29 maart) noodzakelijk. Na een uitbraak boven €10,06 wordt €14,11 het volgende opwaartse koersdoel.



Gimv herstelt richting de weerstand van €56

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij, genoteerd op Euronext Brussel. Dit aandeel stampt de steun van €53,30 (de bodem van 6 april) steeds meer aan.

Nu Gimv de correctieve fase breekt, verbetert het beeld verder. Voor een nieuwe verbetering is een doorbraak boven de weerstand van €56,00 (gevormd op 22 april) noodzakelijk. We moeten wachten op nadere technische signalen.

Société Générale nadert de weerstand van €26,19

Société Générale breekt het patroontje van lagere toppen en lijkt weer te bodemen. Het aandeel lijkt op weg naar de weerstand van €26,19 (top van 29 maart).

Om verder te verbeteren, is een doorbraak boven €26,19 noodzakelijk. Daarna wordt 3€7,67 het volgende opwaartse koersdoel. Steun ligt op €21,80 (de bodem van 2 mei).

Deutsche Bank flirt met de weerstand van €10,11

Deutsche Bank komt er wat beter bij te liggen nu de dalende trend is verlaten. We verwachten een consolidatie. Indien Deutsche Bank er ook in slaagt om de weerstand rond €10,11 (gevormd op 5 mei) te doorbreken, treedt een nieuwe verbetering op.

De volgende horde ligt rond €11,51. Van belang is dat de steun van €8,81 (de bodem van 12 mei) weet stand te houden.



Credit Suisse Group is op weg naar de weerstand van 7,07 Zwitserse frank

Nu Credit Suisse Group de dalende trend breekt, begint de lucht verder op te klaren. Eerder al werden er geen nieuwe, lagere koersbodems meer gevormd. Dit was een signaal van afnemende verkoopdruk.

Voor een verdere verbetering is het van belang dat de weerstand van 7,07 Zwitserse frank (de top van 5 mei) wordt gebroken. Zolang de steun van 6,10 Zwitserse fank (de bodem van 12 mei) stand weet te houden, oogt het beeld gematigd positief.



Citigroup bereikt de weerstand van $51,61

Citigroup kruipt weer boven de laatste koersbodem, waarmee de eerdere neerwaartse doorbraak wordt geneutraliseerd. Dit geeft aan dat het aanbod boven de markt afneemt.

De neerwaartse trend blijft wel geldig. Enkel boven de weerstand van $51,61 (de top van 17 mei) klaart het beeld op. De steun ligt rond $45,40 (de bodem van 12 mei).