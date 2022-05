Positief langetermijnscenario onder druk

De aandelenbeurzen zitten wereldwijd in de correctiemodus. De afgelopen maanden hebben de meeste indices al flink wat terrein moeten prijsgeven, wat op korte termijn tot serieuze verzwakkingen heeft geleid.

De recente terugval vindt in veel gevallen plaats binnen de meerjarige langetermijn-opgaande trends. In het verleden hebben dergelijke correcties vaak tot mooie instapmomenten geleid. De langetermijnplaatjes komen echter wat onder druk te staan nu de correctie steeds serieuzere vormen lijkt aan te nemen.

Bij veel indices is het hierdoor deze maand erop of eronder. Aan het einde van de maand zullen we de balans moeten opmaken of belangrijke langetermijn-steunniveaus hebben standgehouden.

AEX-index lijkt de uitbraak terug te geven

De Nederlandse beurs is een jaar geleden opwaarts uitgebroken boven het oude all-time high uit 2000. Na een sterke stijging tot aan de bovenkant van het stijgende trendkanaal van de afgelopen jaren is de beurs de laatste maanden flink teruggevallen.

Het oude all-time high dient nu terug te keren als nieuwe steun om de uitbraak te valideren. Indien de AEX-index de maand afsluit onder de 700 punten, zal de uitbraak worden geneutraliseerd en kan de index verder omlaag. Het volgende steunniveau ligt dan aan de onderkant van het stijgende trendkanaal rond 570 punten.

Mocht de AEX alsnog steun weten te vinden rond het oude all-time high, dan mag worden gesproken van een succesvolle pullback. Hierna kan er weer verder opwaarts worden gekeken.

DAX test de steun

De Duitse beurs is de afgelopen maanden flink teruggevallen, maar weet zich vooralsnog te handhaven boven de oude toppen van de afgelopen jaren rond 13.500 punten. Ook voor de DAX-index geldt dat deze oude weerstand nu terugkeert als nieuwe steun.

Om het positieve beeld intact te houden, dient de koers vanaf dit niveau weer opwaarts te draaien. Een maandslot onder de oude toppen zal het technisch plaatje echter forse schade toebrengen en ruimte vrijmaken voor een daling richting de volgende steun rond 8.200 punten.

Euro Stoxx 50-index heeft de uitbraak ongedaan gemaakt

Dat een oude weerstand niet altijd succesvol terug keert als nieuwe steun, is goed te zien bij de Euro Stoxx 50-index. De koers van het Europese beursgemiddelde is de afgelopen maanden namelijk teruggezakt onder de oude toppen van de afgelopen jaren, waarmee de eerdere uitbraak is geneutraliseerd.

Hoewel de doorbraak nog nipt is, lijkt dit wel het begin te zijn van een grotere correctie richting de bodems van 2016 en 2020 rond 2.750 punten. Vanaf het huidige niveau zou dit een daling van nog eens ruim 20% betekenen.

De SOX-index is op de steun aanbeland

De Amerikaanse semiconductor index geeft het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weer. De SOX-index staat de laatste tijd flink in de belangstelling vanwege de grote chiptekorten in de brede industrie.

De SOX-index beweegt sinds 2009 in een sterk stijgende trend. Medio 2020 werd zelfs een versnelling van de trend ingezet en brak de index opwaarts uit het stijgende trendkanaal.

De afgelopen maanden is de koers gecorrigeerd richting de oude toppenlijn die nu kan terugkeren als nieuwe steun. De SOX-index dient deze maand boven de 2.750 punten te sluiten om de uitbraak in stand te houden.

Een terugval binnen het oude opgaande trendkanaal zal de weg echter vrijmaken voor een correctie richting de onderkant van de stijgende trend rond 1.700 punten.