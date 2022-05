Boxhoppen voor renteaftrek en verkoopwinst

Wel is het slim om box 3 permanent te verhuur inzetten



Echter dan huiswerk: vergunning hypotheek etc.



Zit zelf in situatie eigen woning met €100k hypotheek woz €500k hillen en eigen woning forfait vallen tegen elkaar weg verhuur huis woz 600k afwaardering 300k

Dus betaal aflossing vrij rente en pak ongeveer 14k

Box3 vrijstelling dempt en betaal gering en Box3 is geen eigen woning geld



In principe bij verkoop uitkoop etc pak je 750k Box3 en 400k box1 dus renteaftrek is bij mij op 1mio aftrekbaar en ben eigen bank Box3 6% en genereert dus 36k aftrek box1 en Box3 kost sec vermogen 600k op 6% en rente is consumptie

600k op 1,6% is 10k netto dus 26k winst echter hoe lang 2025