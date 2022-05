Slotcall: duivelse slotstand

Het Damrak kende opnieuw een flink bearish dag waarbij het er in ieder geval op lijkt dat een aantal beleggers de handdoek in de ring gooien. Koersdalingen van 5% en meer zonder relevant nieuws duiden daar wel op: zie ook lager het ETF-item.

En dat is het lastig zoeken naar winnaars, al wisten enkele fondsen toch tegen de stroom in een winstje te boeken vandaag. We noemen een Adyen, Ahold, ING Groep en Unilever binnen de AEX als sterkhouders. Een divisie lager wisten AF-KLM en JDE Peet's zich aan de downtrend te onttrekken.

Dalers: teveel om (allemaal) op te noemen. Negatief eruit sprongen in ieder geval de drie chippers, Just Eat Takeaway, Philips en Prosus. Ook AMG (€0,30 ex-dividend), Basic Fit, PostNL, Accsys, BAM Groep, CM.com en Ebusco verloren stevig.

De AEX daalde uiteindelijk met een stevige 2,4% tot 666 punten.

Daarmee is een echte bear market een feit, aldus market watcher Arend Jan Kamp:





Gefeliciteerd beren.

Volgens definitie Investopedia zit #AEX vandaag officieel in #bearmarket (sinds 19 november).

Eerst moet er op slotbasis -20% staan vanaf top (vink), om vervolgens twee maanden lang niet meer dan 20% weer te stijgen (vink). Want de bodem was op 8 maart pic.twitter.com/r1GBbcfD8i — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 9, 2022

Dan nog even dit:

PostNL

Een onvervalste en stevige winstwaarschuwing van PostNL vanochtend werd hard afgestraft door beleggers. De Q1-cijfers waren ook echt zwak en het concern heeft zijn outlook voor geheel verlaagd. Of het aandeel onder de €3 als koopwaardig geldt, leest u bij IEX Premium:





Inflatie en weer winkelende consument nekken PostNL #PostNL https://t.co/g2FQkvOURj — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 9, 2022

Eurocommercial

Vastgoeduitbater Eurocommercial Properties kwam eind vorige week met relatief sterke Q1-cijfers naar buiten. Het lukt het concern steeds beter de huren weer te incasseren, de leegstand is bijzonder laag en de loan-to-value ratio daalde tot 40,1%. Meer bij IEX Premium:





Volkswagen

Barre marktomstandigheden voor autoproducenten, maar het onlangs cijferende Volkswagen houdt desondanks overkort vast aan de eerder gegeven outlook. Niet verstandig, zo luidt het oordeel van de Beleggersdesk. Hoe dat precies zit, leest u in een analyse van IEX Premium:





Beleggers haken af

De stevige koersdalingen van de laatste tijd lokken vooralsnog geen koopjesjagers naar de markt. Althans, bij de ETF's is er sprake van een flinke risicoaversie onder beleggers, zo blijkt uit cijfers van financiële reus BlackRock.







De netto-instroom van kapitaal bij wereld- ETF's en ETP's daalde over april tot het laagste niveau sinds de start van de coronacrisis. Kwam er in maart van dit jaar nog ruim $117 miljard aan vers kapitaal bij, de afgelopen maand daalde dit tot slechts ruim $27 miljard.

Als gekeken wordt naar ETF's op Amerikaanse aandelen, was er per saldo zelfs sprake van een onttrekking van ruim $25 miljard. Een en ander versterkt uiteraard de daling op Wall Street.

Wall Street

Waar op het Damrak het cijferende PostNL stevig werd afgeserveerd, is op Wall Street Palantir het bokje. De outlook van het fonds valt tegen en beleggers zetten het aandeel meer dan 20% lager.

Dit is vooral tekenend voor het huidige, barre beursklimaat. Tegenvallers worden genadeloos afgestraft, zelfs als het - zoals bij Palantir het geval lijkt - slechts om een beperkt tekortschieten is.

De Amerikaanse beurzen hervatten ondertussen hun glijvlucht, waarbij de Nasdaq (- 3,6%) opnieuw het meest moet inleveren na circa twee uur handel. Toch leveren ook de Dow Jones (- 1,2%) en S&P 500 (- 1,9%) stevig in.

Rentes

De internationale kapitaalmarktrentes zijn duidelijk even toe aan een kleine adempauze. Vooral in de VS is de tienjaarsrente wel erg snel opgelopen tot inmiddels ruim boven de 3%.



Bron: Reuters

Brede markt

Stevige dalingen overal, behalve bij de VIX uiteraard. Dat de olieprijs flink moet inleveren is overigens meer dan welkom. Ook flink uit de gratie in bitcoin, in lijn overigens met de vele crypto's die koersmatig flink onderuit gaan. Een tikje opvallend is dat de goudprijs niet echt weet te profiteren van de risk off modus onder beleggers. Mogelijk dat de fel gestegen rente hier een drukkend effect geeft.

Het Damrak

Adyen (- 1%) weet zich enigszins verrassend vandaag relatief goed staande op deze barre beursdag

(- 1%) weet zich enigszins verrassend vandaag relatief goed staande op deze barre beursdag ASML (- 7,2%) stond net als de gehele chipsector flink onder druk en noteert inmiddels rond een niveau van €500

(- 7,2%) stond net als de gehele chipsector flink onder druk en noteert inmiddels rond een niveau van €500 Philips (- 5,0%) leek even uit te bodemen, maar de problemen met de apparatuur blijven het concern achtervolgen

(- 5,0%) leek even uit te bodemen, maar de problemen met de apparatuur blijven het concern achtervolgen Unilever (+ 1,2%) vertoonde vandaag weer iets van een defensief aandeel. Interessant feit, nu de AEX zo stevig is gedaald, geldt Unilever dit jaar zowaar als outperformer. Het kan verkeren.

(+ 1,2%) vertoonde vandaag weer iets van een defensief aandeel. Interessant feit, nu de AEX zo stevig is gedaald, geldt Unilever dit jaar zowaar als outperformer. Het kan verkeren. JDE Peet's (+ 2,2%) heeft een flinke pluk eigen aandelen ingekocht rond de €27 en dat wordt door de markt gewaardeerd

(+ 2,2%) heeft een flinke pluk eigen aandelen ingekocht rond de €27 en dat wordt door de markt gewaardeerd PostNL (- 12,9%) wordt stevig afgestraft op een onvervalste winstwaarschuwing van vanochtend

(- 12,9%) wordt stevig afgestraft op een onvervalste winstwaarschuwing van vanochtend WDP (- 6,0%) heeft mogelijk wat last van de sombere geluiden uit de pakkettenmarkt

(- 6,0%) heeft mogelijk wat last van de sombere geluiden uit de pakkettenmarkt Accsys (- 8,9%) ging vandaag flink in de aanbieding, een directe aanleiding kon niet gevonden worden

(- 8,9%) ging vandaag flink in de aanbieding, een directe aanleiding kon niet gevonden worden BAM Groep (- 5,8%) is over het algemeen geen goed aandeel om in portefeuille te hebben wanneer er - zoals nu - sprake is van risk off

(- 5,8%) is over het algemeen geen goed aandeel om in portefeuille te hebben wanneer er - zoals nu - sprake is van risk off Fastned (- 2,8%) zag de koers opnieuw wegzakken, het fonds noteert inmiddels rond de door de Beleggersdesk berekende fair value

(- 2,8%) zag de koers opnieuw wegzakken, het fonds noteert inmiddels rond de door de Beleggersdesk berekende fair value Op de lokale markt (- 3,1%) zakt Euronext gestaag weg richting de €70 en wordt hiermee mogelijk interessant voor beleggers.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

ING: naar €15,90 van €15,30 en kopen - UBS

PostNL: naar €3,20 van €3,70 en houden - Degroof Petercam

PostNL: naar €3,90 van €4,90 en kopen - KBC

Aperam: naar €37,50 van €40 en houden - Jefferies

ING: naar €10 van €10,50 en houden - RBC

Prosus: naar €46 van €55 en houden - Jefferies

Shell: naar €39 van €37 en kopen - Goldman Sachs

Shell: naar £25,50 van £24,50 en kopen - UBS

Shell: naar £25,50 van £20,38 en kopen - Deutsche Bank

Shell: initial coverage £20,45 en houden - Citi Research

AF-KLM: naar €3,20 van €3,60 en verkopen - Deutsche Bank

Agenda 10 mei

00:00 Aedifica - Jaarvergadering

00:00 DSM - Jaarvergadering

00:00 Philips - Jaarvergadering

06:30 Inflatie - April (NL)

06:30 Industriële productie - Maart (NL)

11:00 ZEW economisch sentiment - Mei (Dld)

11:00 Industriële productie - Maart (Bel)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - April (VS)