In schone energie beleggen, het blijft lastig

Terwijl fossiele brandstoffen technisch door het dak gaan, kijkt schone energie een beetje sipjes.

Wie in alternatieve energie zou willen beleggen, heeft het niet makkelijk. Het is lastig om juiste selecties te maken. Niet elk clean energy-aandeel doet het goed. Bovendien moet je vooraf kiezen in welke bedrijfstak of subsector je het moet zoeken.

Biomassa of solar

Beleg je in windmolens of in solar, in elektrische auto's of fuel cells? Wordt het biomassa of energie efficiency? Of zit de toekomst in turbines?

Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) moet je goed oppassen met alternatieve beleggingen. En IEX-columnist Loege Schilder vindt ook dat je eerst je huiswerk moet doen.

Mooie namen, maar geen mooie plaatjes

Er zijn veel aandelen die met hun naam koketteren met schone of alternatieve energie, zoals bijvoorbeeld NextEra Energy, Plug Power of FuelCell Energy. Maar laat u niet misleiden door mooie namen, ik vind dat u eerst vooral technisch naar uw keuzes zou moeten kijken.

Pas indien een aandeel of een tracker opwaarts beweegt en bovendien beter presteert dan het marktgemiddelde, komt het als belegging in aanmerking.

Hieronder doe ik een poging om u een beetje wegwijs te maken in de alternatieve energiebranche. Ik bekijk deze keer de technische plaatjes van Nordex SE, Siemens Gamesa Renewable Energy, Duke Energy, NextEra Energy, FuelCell Energy, Plug Power en de Global Clean Energy ETF.

Van al deze namen is alleen Duke Energy technisch geschikt om voor de lange termijn in te beleggen. Dit voorjaar hebben we Duke Energy getipt en opgenomen in de Tostrams portefeuille. Ik begin dan ook met Duke Eenergy.

Duke Energy

Duke komt er technisch bezien steeds beter bij te liggen. Technisch is de voormalige barrière van $108-109 gebroken.

Aan de bovenkant is er ruimte richting een berekend koersdoel rond $144. De steun ligt op $95,48 (de bodem van 25 februari).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een opwaarts verloop zien. Dit wijst op een positieve technische conditie. De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) tendeert opwaarts en geeft aan dat Duke beter gaat presteren dan de markt.

Duke Energy is dit voorjaar opgenomen in de defensieve lange termijn portefeuille van Tostrams.

Welk aandeel in de alternatieve energie sector?

Siemens Gamesa Renewable Energy

Siemens Gamesa Renewable Energy is een grote producent van windturbines. Het bedrijf is in april 2017 ontstaan door een fusie van het Spaanse Gamesa en het Duitse Siemens Wind Power, een onderdeel van Siemens AG.

De verkoopdruk in Siemens Gamesa houdt aan. Zolang de koersbodems en de koerstoppen lager liggen, is het aandeel niet interessant. Wij blijven dus behoedzaam.

We zien wel wat steun rond €12,66 (de bodem van 22 mei 2020). Weerstand ligt op €21,13 (de top van 4 maart).

Nordex SE

Nordex SE, een Duitse fabrikant van windturbines, maakt opwaarts ruimte vrij indien de weerstand van €18,69 (gevormd op 11 maart) gebroken wordt. Eerder al brak Nordex de dalende trend.

Bovendien is er een potentieel hogere koersbodem gevormd die de eerste kopers signaleert en een verbetering oplevert in het technisch beeld.

Wacht op een uitbraak boven de weerstand van €18,69 (gevormd op 11 maart). Van belang is dat de steun van €11,42 (bodem van 25 februari) niet gebroken wordt.



Bij Nordex draait de 200-dagenlijn opwaarts. Dit signaleert een verbetering in de technische conditie.





NextEra Energy

NextEra Energy komt er iets beter bij te liggen. Thans maakt NextEra Energy een opwaartse draai. De correctieve fase is aan de bovenkant verlaten.

Voor een solide verbetering is echter een doorbraak boven de weerstand van $93,73 (de top van 31 december 2021) noodzakelijk. Van belang is dat de steun van $71,94 (bodem van 4 december 2020) intact blijft.

De 200-dagenlijn van NextEra Energy laat een vlak verloop zien. Dit duidt op een neutrale technische conditie.





FuelCell Energy

FuelCell Energy beweegt op korte termijn neutraal. Er ligt steun rond $3,39 (de bodem van 28 januari) en de weerstand ligt rond $7,33 (de top van 11 maart). Omdat er op langere termijn lagere koerspieken zichtbaar zijn, adviseren we voorzichtig te blijven.

De verkoopdruk is nog niet uit de markt. Bij FuelCell Energy laat de 200-dagenlijn een negatief verloop zien. Dit geeft een zwakke technische conditie weer.

De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat FuelCell Energy minder presteert dan de markt.





Plug Power

Plug Power klimt weer boven de voormalige bodem. Hierdoor wordt de neerwaartse doorbraak teruggegeven. Deze zogenaamde failure neutraliseert de eerdere verzwakking.

De steun ligt rond $17,51 (de bodem van 28 januari). Er ligt weerstand rond $46,50 (de top van 26 november 2021).

Bij Plug Power laat de 200-dagenlijn een vlak verloop zien. Dit geeft een neutrale technische conditie weer.

De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat Plug Power minder presteert dan de markt. De B.O.B.-indicator vergelijkt het koersverloop van Plug Power met dat van de rest van Wall Street.



Lees hier ook de analyse van de IEX Beleggersdesk: Plug Power: oorlog zet waterstof in schijnwerpers





Global Clean Energy ETF

De Global Clean Energy ETF zoekt de eerste weerstand op. Er ligt steun rond $8,48 (de bodem van 25 februari) en weerstand rond $12,16 (gevormd op 1 april 2021).

Zlang er lagere koerspieken zichtbaar zijn, heeft u hier niets te zoeken. Drhalve adviseren we bij de Global Clean Energy ETF voorzichtig te blijven. De verkoopdruk is nog niet uit de markt. Na een uitbraak boven de weerstand van $12,16 zou de lucht wat opklaren.

De 200-dagenlijn van de Global Clean Energy ETF krult opwaarts. Dit duidt op een lichte verbetering in de technische conditie.

De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat de Global Clean Energy ETF minder presteert dan de markt. Deze indicator vergelijkt het koersverloop van de Global Clean Energy ETF met dat van andere trackers.