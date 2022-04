Duurzaam beleggen vereist het nodige huiswerk: hoe doet u dat?

Duurzaam beleggen vereist het nodige huiswerk. Hoe duurzaam een beleggingsproduct is, verschilt namelijk sterk per aanbieder. Hoe kunt u het duurzame karakter van een belegging beoordelen?

Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kunt u niet zomaar vertrouwen op de term 'duurzaam' in de naam van een beleggingsproduct. De duurzame beleggingsmarkt is volop in ontwikkeling, inclusief de regelgeving en het toezicht. Daardoor kan er een groot verschil zitten in de mate van duurzaamheid tussen de ene of de andere aanbieder.

Om teleurstellingen te voorkomen zou u als retailbelegger meer onderzoek moeten doen naar het duurzame karakter van een belegging. Maar hoe pak je dat aan?

Wat is eigenlijk duurzaam beleggen?

Duurzaamheid is een complex begrip dat bovendien nog volop in ontwikkeling is. Enkele jaren geleden waren de duurzame ambities nog veel bescheidener dan vandaag de dag.

Daarnaast worden de termen 'duurzaam', 'verantwoord' en 'ethisch' geregeld door elkaar gebruikt.

De meeste duurzame beleggers gebruiken de ESG-score. In de ESG-score zijn naast de E van Environment/Milieu, ook de S van Sociaal en de G van Goed ondernemingsbestuur opgenomen.

Bepaal uw prioriteiten

U zou als belegger voor uzelf moeten bepalen wat u belangrijk vindt. De ene belegger vindt het verminderen van CO2-uitstoot het belangrijkst, terwijl een andere vooral vindt dat we zuinig met water om moeten gaan. Weer een andere belegger hecht het meeste aan goede arbeidsvoorwaarden en gelijke kansen.

Door de prioriteiten duidelijk te hebben, kunt u bedrijven onderzoeken op die duurzame kenmerken en investeren in de bedrijven die vooroplopen op dat gebied.

Vele tinten groen

Daarnaast moet u de keuze maken of u voor lichtgroen gaat, waarbij u alleen de slechtste bedrijven uitsluit, of kiest voor donkergroen, waarbij alleen bedrijven voldoen die aantoonbaar positief bijdragen. Iets ertussenin kan natuurlijk ook.

Beoordelen van duurzaamheid

De afgelopen jaren is de informatievoorziening over duurzaamheid van beursgenoteerde bedrijven sterk verbeterd. De meeste bedrijven publiceren het energiegebruik, de CO2-uitstoot en het watergebruik in hun jaarverslag. Daarin vindt u ook teksten over de duurzame doelstellingen en projecten.

Daarnaast krijgen de meeste grote aandelen een ESG-score van onder andere MSCI en Sustainalytics. Op de websites van deze bedrijven kunt u de ESG-score gratis opvragen.

Keuzes maken

Nadat u de prioriteiten heeft vastgesteld en de informatie verzameld wordt het tijd om keuzes te maken. Bij donkergroen beleggen laat u hele delen van het beleggingsuniversum links liggen. Het past dan bijvoorbeeld niet om in fossiele brandstoffen, luchtvaartmaatschappijen en vleesproducenten te beleggen.

Lichtgroene beleggers kunnen best voor een energiemaatschappij kiezen als die meer aandacht heeft voor duurzaam en verantwoord ondernemen dan de concurrentie en een goede ESG-score heeft.

Duurzaam beleggen blijft in beweging

Beleggers die vooraf goed nadenken over wat ze wel en vooral ook niet willen bij duurzaam beleggen en volgens die lijnen hun portefeuille inrichten, zullen niet snel teleurgesteld worden.

Maar ook voor die beleggers blijft duurzaam beleggen in beweging. Zo werden wij afgelopen week nog getriggerd door het bericht over een mogelijke rechtszaak van Milieudefensie tegen Ahold Delhaize.

Ik vind dat de retailer goede stappen zet op het gebied van verduurzaming en heb het bedrijf opgenomen in mijn duurzame Topselectie. Een dreigende rechtszaak voor ambitieuzere duurzaamheidsdoelstellingen is dan even schrikken. Na evaluatie heb ik besloten Ahold in de Topselectie te laten.

Hoe beoordelen wij de duurzaamheid van Ahold?

Bij duurzaamheid kijken wij natuurlijk naar de klimaat-impact, maar ook naar het sociale karakter van een bedrijf en het ondernemingsbestuur.

Op de website benoemt Ahold drie duurzame speerpunten:

minder uitstoot

een gezondere leefstijl en

minder verspilling.

Het bedrijf wil de eigen uitstoot verminderen met 50% tussen 2018 en 2030 en uiterlijk in 2040 ‘net zero’ zijn. Dat gebeurt vooral door energiezuinige winkels die gebruik maken van duurzame energie. Het verduurzamen van het transport zorgt voor 10% minder uitstoot. Voor de leveranciers heeft Ahold een doelstelling van 15% vermindering per 2030.

Ahold vermindert het gebruik van plastic in de verpakkingen substantieel. Vorige week opende het bedrijf een winkel waarin de goederen ‘verpakkingloos’ worden aangeboden. Verder participeert het bedrijf in projecten om voedselverspilling tegen te gaan.

Top 20% ESG-duurzaamheidsscore

In de ESG-duurzaamheidsscore van Sustainalytics behoort Ahold bij de beste 20% in de food retailers-sector.

Gemeten in ESG-score staat Ahold op de 14e plaats van 48 vergelijkbare bedrijven. Daarbij scoort Ahold vooral op de G-governancepoot relatief goed in vergelijking met concurrenten. De ESG-score is de afgelopen 12 maanden bovendien sterker verbeterd dan die van de concurrenten.

De argumenten van Milieudefensie richten zich niet zozeer op de eigen activiteiten van Ahold, maar op de aandacht die Ahold besteedt aan het terugdringen van de impact van de leveranciers en klanten. De impact daarvan is vele malen groter dan die van de eigen Ahold-activiteiten.

Tegelijkertijd is het ook lastiger om die te beïnvloeden. Na de aandeelhoudersvergadering lijkt het voorlopig niet tot een rechtszaak te komen, maar Ahold mag niet verslappen.