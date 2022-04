Economie in de ankers: krimp!

Dank Royce voor de duiding .Mkb'ers maken zich zorgen over oplopende inflatieDe hoge inflatie zorgt voor spanning in het mkb. Bedrijven zijn bang voor een toename van het aantal arbeidsconflicten vanwege discussies met het personeel over inflatiecorrectie van het salaris.Dat blijkt uit de maandelijkse BedrijvenMonitor van verzekeraar Interpolis.Zorgen bij zzp'ersOok een groot deel van de zzp’ers is ongerust. 45 procent maakt zich zorgen over de financiële gezondheid van hun onderneming, zo blijkt uit de BedrijvenMonitor.