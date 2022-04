Slotcall: inflatie rijst volledig de pan uit

Een wat rommelige, maar positieve start van het tweede kwartaal. De AEX oogde bij de start van de handel wat onzeker, maar wist gaandeweg de handelsdag toch de opgaande lijn te vinden.

De financials deden het best goed vandaag, dit gold zowel voor de banken als de verzekeraars. Winsten tussen de grofweg 1 en 3% verschenen op de borden, met Aegon als absolute smaakmaker dankzij de hard opgelopen rente in de VS.

Wat sombere geluiden uit de chipsector, bedrijven als ASMI (- 1,8%) worstelen zelf óók met chiptekorten, zorgde voor enige beperkte verliezen, al wist ASML (- 0,5%) zich hier wel goeddeels aan te onttrekken.

Een divisie lager lag CTP (+ 4%) vast dankzij een koopadvies van een Amerikaanse zakenbank en dat gold tevens voor Flow Traders (+ 3%).

De AEX wist zich per saldo toch weer boven de 730 punten te worstelen en sloot op een stand van exact 728 punten, een leuke dagwinst van 0,5%.

Tot slot: de IEX BeleggersPodcast staat alweer voor u klaar en die valt hier te beluisteren. En bij IEXProfs daagt Edin Mujagic de ECB-bestuurders uit.

Inflatie uit de hand gelopen

Een nieuw hoogtepunt, of zo u wilt dieptepunt: de Nederlandse inflatie over maart is uitgekomen op (afgerond) 12%. Dat is niet minder dan gevaarlijk hoog. En ja, de ECB hanteert tot op de dag van vandaag nog altijd een negatieve rente van - 0,5%.

Zouden de extreem gestegen energieprijzen buiten beschouwing worden gelaten, dan resteert nog altijd een geldontwaarding van 'slechts' 3,6%. Ook dat is uiteraard veel te hoog, maar kan gezien de bijzondere tijd waarin we momenteel leven nog als tijdelijk acceptabel worden beschouwd.

We zijn in Europa relatief koploper met 11,9%, het Europese gemiddelde over maart kwam uit op een geldontwaarding van 7,5%.





Los van de, hopelijk tijdelijk, extreme energieprijzen, geldt dat bijvoorbeeld ook voeding de afgelopen maand met 5,5% fors duurder is geworden. Rusland volledig de schuld geven van deze forse geldontwaarding gaat niet op: de inflatie in Nederland in februari lag ook al op een onacceptabel hoog niveau van 7,2%. Nu de groeiprojecties voor de eurozone materieel neerwaarts worden bijgesteld, is stagflatie de volgende stap. En verder wat Edin zegt:





Ik hoor oorlog in Oekraïne als dé reden genoemd worden voor die 11,9% inflatie in NL. Mensen: inflatie liep op lang voor die oorlog! Die oorlog heeft de inflatie extra aangejaagd maar niet veroorzaakt! Wat wel? O.m. het beleid van de ECB. Maar dat sneeuwt nu onder #puninteded — edin mujagic (@edinmujagic) April 1, 2022

Adyen

Fintech Adyen hield gisteren zijn beleggersdag. De gehoopte verhoging van de outlook bleef achterwege en beleggers trakteerden het aandeel hierop met een stevige koersdaling. Het aandeel behoort tot de hoogst gewaardeerde fondsen op het Damrak: in een analyse van de IEX Beleggersdesk leest u wat wij vinden dat het aandeel waard is.





SunPower

De Amerikaanse installateur van zonnepanelen, SunPower, kan het werk amper aan. Toch kwakkelt de koers van het aandeel op Wall Street en dat heeft alles te maken met een teleurstellende margeontwikkeling. Een analyse van de Beleggersdesk voor Premium leden:





IJzersterke groei bij Sunpower. Nu de marges nog #SunPowerCorp https://t.co/s1zt1NrCrg — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 1, 2022

Opletten met Chinese aandelen

Chinese aandelen met notering op Wall Street liggen momenteel onder een vergrootglas. Feitelijk zelfs twee, aangezien de Chinese autoriteiten het succesvolle bedrijven als Alibaba en Baidu sowieso al moeilijk maakt.

Voor de korte termijn geldt echter een andere zorg en dat is dat de notering op Wall Street aanhoudend ter discussie staat. De SEC liet weten dat de kans dat er op korte termijn een deal wordt gesloten over welke informatie dit soort bedrijven (minimaal) moeten verstrekken, klein is.

En dat is ronduit zorgelijk nieuws want hiermee neemt de kans toe dat een aantal Chinese aandelen zijn notering op Wall Street verliest. Onlangs werd Baidu door de SEC toegevoegd aan de groeiende lijst Chinese bedrijven die volgens de toezichthouder te weinig informatie aan de markt verstrekt.

Index onder druk



Bron: Bloomberg

Zelfs als de Baidu's van deze wereld zich willen confirmeren aan de eis van de SEC, kan dat mogelijk niet omdat de Chinese autoriteiten daar niet al te happig op zijn. De onderhandelingen lopen nog, maar beleggers die Chinese aandelen met notering op Wall Street in portefeuille hebben, doen er verstandig aan de weging - minimaal - wat te beperken.

Rentes

De kapitaalmarktrente loopt verder op, de Nederlandse tienjaarsrentes noteert inmiddels 0,84%. Nog steeds peanuts, zeker wanneer we naar de extreme geldontwaarding kijken, maar de richting is duidelijk. De Duitsers doen het iets kalmer aan met een tienjaars yield van 0,58%, maar ook hier is de trend gezet.

Het zal overigens vermoedelijk nog wel enige tijd vergen voor rentes van 2,4%+ op de borden verschijnen zoals in de VS al wel het geval is.

Wall Street

Een licht tegenvallende banengroei in de VS. Er kwamen over maart 431.000 banen bij waar vooraf werd gerekend op zo'n 490.000 banen. De werkloosheid in de VS daalde tot slechts 3,6% (van: 3,8%) en het gemiddelde uurloon steeg met $0,13. Al met al zeker niet slecht. maar het vergroot wel de kans op agressieve rentestappen van de Fed.

Chinese aandelen met notering op Wall Street (zie item elders) mochten shinen vandaag. Het gerucht - bron Bloomberg - gaat dat China overweegt om de VS volledig toegang te geven tot alle bedrijfscijfers. Dat smaakte goed, aandelen als Baidu, Alibaba en Tencent wonnen hierop stevig.

Wall Street schommelde de eerste uren van de handel heen en weer tussen lichte winsten en verliezen. Na een kleine twee uur handel noteerde de Dow Jones vrijwel vlak, de S&P 500 perste er een plusje uit van 0,15% en de Nasdaq 0,3%.

Brede markt

Een relatief rustige handelsdag als we naar de bredere markt kijken. Zelfs olie beweegt amper. Opvallend is wel dat de VIX (CBOE) eindelijk daalt tot onder de 20. Desondanks lijkt nog niet alle stress uit de markt.

Het Damrak

Adyen (- 0,8%) wist gisteren geen potten te breken, althans volgens beleggers, met zijn beleggersdag. De Beleggersdesk heeft een update van deze fintech

(- 0,8%) wist gisteren geen potten te breken, althans volgens beleggers, met zijn beleggersdag. De Beleggersdesk heeft een update van deze fintech Aegon (+ 2,9%) was opnieuw in trek bij beleggers, de verzekeraar zal naar verwachting flink profiteren van een hard opgelopen Amerikaanse rente

(+ 2,9%) was opnieuw in trek bij beleggers, de verzekeraar zal naar verwachting flink profiteren van een hard opgelopen Amerikaanse rente Just Eat Takeaway (+ 7,5%) blijft tot de meest volatiele aandelen op het Damrak behoren. De hele sector plust flink, inclusief JET ditmaal

(+ 7,5%) blijft tot de meest volatiele aandelen op het Damrak behoren. De hele sector plust flink, inclusief JET ditmaal Prosus (+ 4,7%) vlamt de eerste dag van het tweede kwartaal nu China mogelijk tegemoet komt aan de eisen van de Amerikaanse SEC

(+ 4,7%) vlamt de eerste dag van het tweede kwartaal nu China mogelijk tegemoet komt aan de eisen van de Amerikaanse SEC Unilever (+ 1,6%) lag vandaag gevraagd maar geldt dit jaar tot de achterblijvers binnen de AEX

(+ 1,6%) lag vandaag gevraagd maar geldt dit jaar tot de achterblijvers binnen de AEX Aperam (+ 0,1%) is de afgelopen weken diep weggezakt, de Beleggersdesk heeft een vervolganalyse gemaakt

(+ 0,1%) is de afgelopen weken diep weggezakt, de Beleggersdesk heeft gemaakt Galapagos (+ 4,6%) was een opvallende stijger vandaag, het nieuws dat Jyseleca toelating heeft gekregen in Japan dateert alweer van enkele dagen geleden

(+ 4,6%) was een opvallende stijger vandaag, het nieuws dat Jyseleca toelating heeft gekregen in Japan dateert alweer van enkele dagen geleden InPost (- 2,7%) stond opnieuw wat onder druk op tegenvallende jaarcijfers annex outlook van eerder deze week

(- 2,7%) stond opnieuw wat onder druk op tegenvallende jaarcijfers annex outlook van eerder deze week PostNL (- 1,8%) heeft een serieus probleem in België maar lijkt nog in het duister te tasten over de exacte aantijgingen

(- 1,8%) heeft een serieus probleem in België maar lijkt nog in het duister te tasten over de exacte aantijgingen Fastned (- 2,9%) wist eerder deze week niet geheel te overtuigen met zijn jaarcijfers. Een TomTom scenario ligt sterk voor de hand

(- 2,9%) wist eerder deze week niet geheel te overtuigen met zijn jaarcijfers. Een TomTom scenario ligt sterk voor de hand Pharming (+ 4,5%) ziet zijn presentatie van een studie van leniolisib goed in de smaak vallen bij beleggers

(+ 4,5%) ziet zijn presentatie van een studie van leniolisib goed in de smaak vallen bij beleggers Op de lokale markt mocht Onward Medical een winstje (+ 0,5%) bijschrijven, maar het IPO-niveau van oktober vorig jaar van €12,75 is ver weg





Adviezen

NN Group: naar €58 van €52 en kopen - JPMorgan Chase

DSM: naar €185 van €190 en kopen - UBS

Aegon: naar €5,60 van €5,30 en kopen - Credit Suisse

KPN: naar €3,40 van €3,50 en kopen - Barclays

ING Groep: naar €13 van €13,50 en kopen - Credit Suisse

Flow Traders: naar €36,50 van €33 en kopen - Jefferies

Agenda 4 april

00:00 Repsol - trading update

00:00 Chinese beurzen gesloten

08:00 Handelsbalans Duitsland - feb

11:00 Producentenprijzen eurozone - feb

16:00 Fabrieksorders VS - feb