PostNL, Fastned en 12% inflatie: Buy, Hold or Sell?

Analist Niels Koert had de intentie vandaag weer aan te schuiven bij de IEX BeleggersPodcast, maar de natuur besloot anders. Koorts houdt hem aan het bed gekluisterd, dus komt redacteur Coen Grutters hem vervangen. Daarnaast is hoofd Beleggersdesk Erik Mauritz van de partij en ook de vertrouwde stem van marktcommentator Arend Jan Kamp ontbreekt niet. Het was weer een ontzettend drukke week, dus de heren hebben veel te bespreken. Zo komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: De inflatie van 11,9% Nederland















Poetin die alles behalve roebels weigert voor Russisch gas















Het eerstvolgende Fed-rentebesluit















Het banenrapport















De stock split van Tesla















De herweging van verschillende partijen op de laatste dag van Q1















OCI















ASMI















TSMC















Lezersvragen















Waterstof















Fastned















PostNL

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.