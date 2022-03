Gaan edelmetalen weer blinken?

De geopolitieke onrust en de hoge inflatie zijn ideale omstandigheden voor goud om in waarde te stijgen. Toch is de opmars van het edelmetaal de afgelopen maanden relatief beperkt gebleken. Vooral de oplopende rente lijkt een stijging van de goudprijs parten te spelen.

Goud wordt gezien als de ideale inflatiehedge, omdat het schaars is en het weinig correlatie heeft met andere beleggingscategorieën. Dat de goudprijs nog niet tot nieuwe hoogtepunten is opgelopen, hoeft overigens nog geen reden te zijn dat de regel deze keer niet op zou gaan.

In de afgelopen 50 jaar zijn er twee langere periodes van hoge inflatie aan te wijzen, namelijk in de jaren '70 en in de periode tussen 2003 en 2008. In beide gevallen presteerde goud minder sterk dan de brede grondstoffenindex in de eerste helft en beter in de tweede helft van deze periodes. We lijken dus nog even geduld te moeten hebben voordat de goudprijs echt losgaat.

Weerstand te zwaar

Het technische plaatje van goud oogt op lange termijn neutraal met wat positieve signalen. Sinds medio 2020 is de koers van het edelmetaal per saldo niet veel opgeschoten en zien we een zijwaarts koersverloop boven de steun rond $1.680.

Onlangs is het patroon van lagere toppen binnen deze neutrale fase afgebroken en is de koers opgelopen tot aan de weerstand rond $2.075. De eerste aanval op deze barrière is mislukt, waardoor de koers weer wat is teruggevallen.

Goud lijkt nu echter boven de oude toppenlijn een nieuwe hogere bodem te vormen. Is hiermee een nieuwe aanval op de weerstand in de maak?

Hogere bodem

De goudprijs is afgeketst op de weerstand, maar lijkt nu steun te vinden boven de oude top van november vorig jaar. Rond $1.900 zien we de eerste signalen van een hogere koersbodem. Dit duidt op aantrekkende vraag.

Wanneer de correctieve fase van de afgelopen weken wordt afgebroken, kan een nieuwe aanval worden ingezet op de langetermijnweerstand. Pas wanneer deze wordt doorbroken, zal het beeld verder opklaren en kan de goudprijs verder oplopen richting het berekende koersdoel op $2.500.

Zilver blijft achter

Het technische beeld van zilver overtuigt nog niet. Ook zilver laat al bijna twee jaar per saldo een vlak koersverloop zien, maar noteert nog ruim onder de oude toppen.

Toch lijkt ook de zilverprijs de correctieve fase binnen de bandbreedte af te breken en verder omhoog te willen. Als het lukt om boven het 200-daags gemiddelde (rode glooiende lijn) een hogere bodem te vormen, kan de bovenkant van de bandbreedte rond 30 dollar worden opgezocht.

Aarzeling

De prijs van zilver heeft eind februari en begin maart een opleving laten zien, maar de overtuiging lijkt te ontbreken. Alleen als de koers rond het huidige niveau een nieuwe hogere bodem weet te vormen en de correctieve fase weet af te breken, kan er weer omhoog worden gekeken.

Het eerste richtpunt is dan de bovenzijde van de langetermijnbandbreedte rond $30. Hierboven zal het technisch beeld verder opklaren en kan de zilverprijs verder omhoog richting het berekende koersdoel op $40.