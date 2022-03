Fossiele beleggingen geven gas

Bericht delen via:

In tegenstelling tot beleggingen in schone energie, presteert de sector Oil&Gas prima.

Met de huidige extreem hoge olieprijs - alleen al dit jaar steeg olie meer dan 45% in waarde - zou je verwachten dat elektrificatie van het wagenpark booming is.



Maar de praktijk valt tegen. De Electric Vehicles and Driving Technology tracker is dit jaar met maar liefst 15% gedaald.

Niet spectaculair

De Global Clean Energy ETF, die in wind- en zonne-energie belegt, deed het dit jaar iets beter. De tracker boekte een koerswinstje (in dollars) van zo'n 3%. Maar echt spectaculair is het ook niet.

Trackers die in klassieke oliebedrijven beleggen, dus volledig fossiel, doen het stukken beter. De Sector Oil & Gas ETF, die onder andere in Shell, BP, Total en Eni zit, deed dit jaar bijna 9%. Ter vergelijking: de AEX verloor dit jaar bijna 10% in beurswaarde.

Tracker Electric Vehicles and Driving Technology

Verkoopdruk in de Electric Vehicles and Driving Technology ETF (ISIN code: IE00BGL86Z12) neemt toe. Onlangs is de herstelfase afgebroken.

Aan de onderzijde zien we steun rond €4,70 (de bodem van 30 oktober 2020). De weerstand voor de Electric Vehicles and Driving Technology ETF ligt op €7,70 (de top van 26 november 2021).

De neerwaarts krullende 200-dagenlijn van de Electric Vehicles and Driving Technology ETF duidt op een verslechtering in de technische conditie.

Tracker Global Clean Energy

Nu de Global Clean Energy ETF (ISIN code: IE00B1XNHC34) weer boven de laatste koersbodem kruipt, wordt de eerdere neerwaartse doorbraak geneutraliseerd. De terugkeer van de Global Clean Energy ETF boven een vorige bodem geeft aan dat de verkoopdruk afneemt.

Maar echt sterk is het technische plaatje nog lang niet. De weerstand bevindt zich rond 12,75 (de top van 5 november 2021). De steun ligt rond 8,48 (de bodem van 25 februari).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een vlak verloop zien. Dit wijst op een neutrale technische conditie.

Tracker Oil & Gas

De trend van de Sector Oil & Gas ETF (ISIN code: DE000A0H08M3) is gematigd opwaarts gericht. Toppen en bodems lopen in elkaar over. Dat geeft aan dat het ontbreekt aan enthousiasme.

De steun ligt op €26,73 (de bodem van 3 december 2021). Daaronder loopt het technische plaatje schade op. Tot die tijd zijn we gematigd positief.

Binnen de zwak stijgende trend zien we een eerste weerstand rond €34,03 (de top van 12 juli 2019).

Het stijgende verloop van de 200-dagenlijn wijst op een positieve technische conditie.