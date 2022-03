ABN Amro laat beleggers gratis handelen in ETF’s

De bank breidt zijn aanbod ETF's voor Zelf beleggen Basis-klanten sterk uit, met veel nadruk op duurzaamheid.

In de trend naar goedkoper beleggen laat zich vandaag een partij zien die we niet echt kennen als prijsvechter: ABN Amro breidt op zijn Zelf Beleggen Basis-platform het aanbod van ETF’s fors uit (tot circa 200) en schrapt de transactiekosten.

Ook de klanten van Zelf Beleggen Plus betalen vanaf vandaag geen transactiekosten voor deze ETF's. Bovendien, zo zegt director digital wealth products Marlou Jenniskens (foto) van de bank, heeft ABN Amro het aanbod van duurzame ETF’s flink verbeterd.

Populair bij jonge en startende beleggers

“Voorheen had zo’n 15% van de ETF’s een van de twee hoogste duurzaamheidsclassificaties (artikel 8 of 9 – red.), in ons nieuwe aanbod is dat bijna de helft.” Volgens Jenniskens is de uitbreiding van het aanbod een gevolg van de veranderende behoeftes bij beleggers.

“ETF’s zijn een toegankelijke manier om spreiding aan te brengen in je beleggingen. Ze zijn heel populair bij jonge en startende beleggers. We zien ook dat vrouwelijke beleggers er gebruik van maken en dat is een groep die sterk groeit. Zo’n 30% van de vrouwelijke beleggers is de afgelopen twee jaar gestart. We zien dat die naar verhouding ook een grote voorkeur voor duurzame beleggingen hebben.”

Omdat het gaat om een aanbod voor zelfbeleggers, is bij het samenstellen van de selectie gelet op voldoende diversiteit, legt Jenniskens uit, zodat individuele beleggers hun eigen accenten kunnen aanbrengen in hun portefeuille met behulp van sector-, regio- en thema-ETF’s. In de fondsselector op de website kan ook worden gefilterd op mate van duurzaamheid van de aangeboden ETF’s.

Geen echte prijsvechter

Het schrappen van transactiekosten doet denken aan soortgelijke gratis aan te kopen ETF-selecties bij bijvoorbeeld Degiro. Schaart ABN Amro zich in de prijsstelling nu bij de low cost brokers? “Als ABN Amro gaan we geen echte prijsvechter zijn,” zegt Jenniskens. “In ons aanbod vind je verschillende oplossingen naast elkaar, zowel voor de gevorderde belegger als voor starters en voor grote en kleine vermogens. Daar horen ook verschillende prijskaartjes aan, afhankelijk van de geboden dienstverlening.”

“We hebben ons niet laten leiden door wat de concurrentie aanbiedt. We hebben vooral gekeken naar waar klanten nu behoefte aan hebben. Duurzaamheid is daar een duidelijk voorbeeld van. Daarom hebben we ons aanbod juist in die richting vergroot.”

Het is niet de bedoeling dat het hierbij blijft, wat het aanbod van beleggingsproducten bij de bank betreft. Jenniskens: “Dat willen we de komende tijd verder verbeteren. De twee grote thema’s daarin zijn dat we onze inhoudelijke expertise beter willen delen en de klant beter willen begeleiden in het maken van keuzes - of het nu om ervaren of beginnende beleggers gaat - en dat we de digitale mogelijkheden voor klanten steeds eenvoudiger en intuïtiever willen maken.”